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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस मंदिर के पत्थरों पर मारें हाथ तो निकलती है सारेगामा की धुन

इस मंदिर के पत्थरों पर मारें हाथ तो निकलती है सारेगामा की धुन

पत्थरों से निकलती संगीत की धुन? जानिए हम्पी के विजया विट्ठल मंदिर के उन 56 चमत्कारी स्तंभों का रहस्य, जिन्हें छूने मात्र से गूंजते हैं 'सारेगामा' के सुर और जिसे देख वैज्ञानिक भी रह गए दंग.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 07 Oct 2026 11:48 AM (IST)
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भारत को चमत्कारों और रहस्यों का देश कहा जाता है. यहां कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जिनकी बनावट और इतिहास आज के आधुनिक विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं. ऐसा ही एक अनोखा और रहस्यमयी मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है. इस मंदिर का नाम विजया विट्ठल मंदिर है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके पत्थरों और खंभों को थपथपाने पर संगीत के सात सुर की मधुर आवाज सुनाई देती है. यही वजह है कि इन्हें म्यूजिकल पिलर्स या संगीतमय खंभे कहा जाता है. 

15वीं सदी की बेजोड़ वास्तुकला

हम्पी यूनेस्को UNESCO की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है. तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल को समर्पित है. इस भव्य मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में शुरू हुआ था. इसके बाद राजा कृष्णदेव राय ने इस मंदिर का विस्तार कराया और इसे भव्य रूप दिया. इस मंदिर का पत्थर से बना विशाल रथ पूरे देश में प्रसिद्ध, लेकिन यहां आने वाले सैलानियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण मंदिर के संगीतमय खंभे ही हैं. 

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56 खंभों में छिपा है संगीत का राज

विट्ठल मंदिर के मुख्य मंडप, जिसे महामंडप कहा जाता है, उसमें कुल 56 नक्काशीदार खंभे बने हुए हैं. इन खंभों को बहुत ही बारीकी से तराशा गया है. यदि आप ध्यान से देखें, तो हर एक मुख्य बड़े खंभे के चारों और सात छोटे-छोटे खंभे बने हुए हैं. जब कोई व्यक्ति इन छोटे खंभों पर उंगलियों या हाथ से हल्की थाप देता है, तो संगीत के अलग-अलग सुर गुंज उठते हैं. इतना ही नहीं, अलग-अलग खंभों से अलग-अलग भारतीय वाद्य यंत्रों जैसे वीणा, मृदंगम, तबला और घंटियों की आवाज साफ सुनाई देती है. 

ठोस पत्थरों का अनोखा चमत्कार

लंबे समय तक लोगों का मानना था कि शायद इन खंभों के अंदर कोई खाली जगह होगी या फिर इनके अंदर कोई धातु या लकड़ी छिपाई गई होगी, जिसके कारण यह आवाज निकलती है. लेकिन जब पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, तो वे दंग रह गए. जांच में सामने आया कि ये खंभे अंदर से बिल्कुल खोखले नहीं हैं, बल्कि ये पूरी तरह से ठोस ग्रेनाइट पत्थरों से बने हैं. ठोस पत्थर से संगीत के सुर निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है.

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जब अंग्रेजों ने काट दिए थे खंभे

इस मंदिर का रहस्य इतना गहरा था कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने भी इसे सुलझाने की कोशिश की थी. अंग्रेजों को शक था कि भारतीयों ने इन पत्थरों के भीतर कोई गुप्त तकनीक छिपाई है. इस रहस्य को जानने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी ने दो खंभों को बीच से कटवा दिया था. लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें खंभों के अंदर कुछ नहीं मिला, वे केवल ठोस पत्थर थे. अंग्रेजों द्वारा काटे गए वे दो खंभे आज भी सैलानियों को देखने के लिए मंदिर परिसर में रखे हुए हैं.

विज्ञान क्या कहता है?

भूवैज्ञानिकों ने जब इन पत्थरों पर रिसर्च की, तो उन्होंने इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण बताया. वैज्ञानिकों के अनुसार, इन खंभों को बनाने के लिए आम पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इसके लिए ऐसे खास ग्रेनाइट पत्थरों को चुना गया, जिनमें सिलिका और लोहे जैसी धातुओं की मात्रा बहुत ज्यादा थी. जब इन धातुओं से युक्त पत्थरों को आपस में जोड़ा गया या तराशा गया, तो इनमें एक प्राकृतिक कंपन पैदा हो गया. इसी कंपन के कारण पत्थरों को छूने पर संगीत जैसी आवाज निकलती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 11:48 AM (IST)
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Hampi Musical Pillars Vijaya Vittala Temple
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