Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रधानमंत्री मोदी फिलिपींस दौरे पर, रुपये-पेसो पर चर्चा।

₹1000 भारतीय रुपये ₱677-678 पेसो के लगभग बराबर हैं।

प्रवासी धन, बीपीओ पेसो को सहारा देते; महंगाई भी।

भारतीयों के लिए फिलिपींस में क्रय शक्ति कम होगी।

PM Modi in Philippines: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी सोमवार को 2 दिन के दौरे पर फिलिपींस की राजधानी मनीला पहुंचे. मनीला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फिलिपींस के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव रॉबर्ट जोसेफ मोंटेसरी डी क्लोरो ने किया. इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि फिलिपींस में भारत के ₹1000 की क्या कीमत है और वहां की करेंसी कितनी मजबूत है?

मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक ₹1 की कीमत लगभग 0.677 फिलीपीन पेसो है. इस वजह से ₹1000 को बदलने पर लगभग ₱677 से ₱678 मिलते हैं. हालांकि सिर्फ एक्सचेंज रेट से यह पता नहीं चलता कि कोई यात्री वहां कितना सामान खरीद सकता है. दोनों देशों में रहने का खर्च और आर्थिक स्थिति भी मायने रखती हैं.

फिलीपीन पेसो क्या है?

फिलीपीन पेसो को ₱ चिह्न से दर्शाया जाता है. इसकी उत्पत्ति स्पेनिश औपनिवेशिक शासन के दौरान इस्तेमाल होने वाले स्पेनिश अमेरिकी सिल्वर पेसो से हुई है. फिलिपींस की आजादी के बाद यह मुद्रा अपने आधुनिक रूप में आ गई.

देश का केंद्रीय बैंक बैंगको सेंट्रल एनजी पिलिपिनास मुद्रा जारी करने और मौद्रिक नीति को तय करने के लिए जिम्मेदार है. इसके काम में पेसो का प्रबंधन करना और देश के मौद्रिक ढांचे को संभालना शामिल है.





फिलीपीन पेसो में ₹1000 की कीमत कितनी है?

एक्सचेंज रेट के मुताबिक एक भारतीय रुपया लगभग 0.677 फिलीपीन पेसो के बराबर होता है. इस रेट से ₹1000 की कीमत लगभग ₱677 से ₱678 के करीब होगी. इसके उलट अगर कोई व्यक्ति फिलिपींस में ₱1000 लेता है और उसे भारतीय रुपयों में बदलता है तो उसे लगभग ₹1,475 से ₹1,499 मिलेंगे. मिलने वाली राशि लागू एक्सचेंज रेट पर निर्भर होती है.

इस वजह से करेंसी की एक्सचेंज रेट की तुलना करने पर पेसो, रुपये की तुलना में लगभग 1.5 गुना ज्यादा मूल्यवान लग सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि फिलिपींस की कुल अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी या फिर ज्यादा मजबूत है.





फिलीपीन पेसो का मूल्य क्यों है?

फिलीपीन पेसो की वैल्यू को विदेशों में काम करने वाले फिलिपींस के लोगों द्वारा घर भेजे गए पैसों से काफी सहारा मिलता है. इस तरह भेजी गई रकम देश में विदेशी मुद्रा के प्रवाह में योगदान देती है.

फिलिपींस में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर भी काफी ज्यादा मजबूत है. इसमें कॉल सेंटर और आउटसोर्सिंग सेवाएं शामिल हैं. यह सेक्टर वहां की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा की कमाई के लिए एक और बड़ा सहारा है. हालांकि वहां की मुद्रा और अर्थव्यवस्था को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. हाल की आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक वहां महंगाई काफी ज्यादा है और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी है. ऊर्जा की भर्ती कीमत और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पेसो के कमजोर होने से वहां घरेलू खपत पर दबाव पड़ रहा है.

भारतीय रात्रियों के लिए एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है?

भारतीय रात्रियों के लिए रकम इस वजह से मायने रखती है क्योंकि इस रकम से वहां कितना सामान और कितनी सेवा खरीदी जा सकती है इस पर ध्यान देना जरूरी है. फिलिपींस में रहने का कुल खर्च भारत के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है. इसमें रहना और खाना-पीना शामिल है. यानी भारतीय यात्रियों को फिलिपींस में अपने पैसों की खरीदने की क्षमता कम लग सकती है भले ही उन्हें रुपये के बदले पेसो मिल जाए.

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फिलिपींस में काम करने वाले भारतीय

फिलिपींस में मिनिमम वेतन भारत की तुलना में ज्यादा है. वहां अच्छी सैलरी पाने वाले भारतीय पेशेवरों को घर पैसे भेजते समय फायदा हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि एक फिलीपीन पेसो की वैल्यू लगभग ₹1.48 के बराबर होती है.

ऐसे कर्मचारियों के लिए एक्सचेंज रेट की वजह से भारत भेजे जाने वाली उनकी कमाई की रुपये में वैल्यू बढ़ सकती है. लेकिन असल फायदा इस बात पर निर्भर होता है कि वह कितना कमाते हैं वहां रहने का खर्च कितना है और पैसे भेजते वक्त एक्सचेंज रेट क्या है.

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