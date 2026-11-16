Pakistani Products In India: भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) का कहना है कि भारत में बिक रहीं दो पाकिस्तानी क्रीम गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम देश में गैरकानूनी तरीके से बेचे जा रहे हैं. डीसीजीआई ने कहा है कि पाकिस्तान की इन दोनों क्रीम में बहुत अधिक मात्रा में भारी धातुएं जैसे पारा और आर्सेनिक मिलाया जा रहा है जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है. लेकिन जब पाक के ये दो प्रोडक्ट्स यहां बेचना गैरकानूनी है तो फिर ये भारत में कैसे बिक सकते हैं और इनकी जांच कैसे की जाती है, आइए समझते हैं.

क्या भारत में सभी पाकिस्तानी उत्पादों की बिक्री वैध?

नहीं…भारत में सभी पाकिस्तानी उत्पादों की बिक्री बिल्कुल भी वैध नहीं है. भारत में किसी भी तरह के विदेशी आइटम को बेचने के लिए कड़े आयात के नियमों और सुरक्षा मानकों का निर्धारण किया गया है. खासतौर से पाकिस्तान से आने वाले उत्पादों जैसे अनाधिकृत कॉस्मेटिक्स और स्किन व्हाइटनिंग क्रीम की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है.

भारत के दवा नियामक (DCGI) और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने कई पाकिस्तानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जैसे गोरी ब्यूटी क्रीम आदि को अवैध और मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक घोषित किया है. इन उत्पादों को भारतीय बाजारों में बेचना या खरीदना पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाता है और ऐसा करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है.

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किन विदेशी उत्पादों को बेचने पर रोक और किसे मिली अनुमति?

सौंदर्य प्रसाधनों के अलावा जब अन्य वस्तुओं की बात की जाती है तो सारे नियम व्यापारिक और सुरक्षा मानकों पर आधारित होते हैं. कुछ बुनियादी चीजें जैसे कि सेंधा नमक, कुछ सूखे मेवे आदि आधिकारिक व्यापार नियमों और द्विपक्षीय व्यापार नीतियों और कस्टम्स की वैध प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं, इसीलिए उनकी बिक्री देश में हो पाती है.

इस मामले में भारत सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है कि सुरक्षा और गुणवत्ता के पैमाने पर खरा न उतरने वाले किसी भी पाकिस्तानी उत्पाद को देश में बिल्कुल बिकने की इजाजत नहीं है. बिना लाइसेंस के और चोरी-छिपे तस्करी करके लाए गए पदार्थ तो अवैध श्रेणी में आते हैं और उनकी बिक्री तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है.





पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स भारत में क्यों बैन?

पाकिस्तान के कॉस्मेटिक्स की भारत में बिक्री बैन होने की वजह उसमें मौजूद जहरीले रसायन का होना है, जिसकी जांच सरकारी लैब्स में की गई है. जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि इन क्रीम में पारा और आर्सेनिक की मात्रा तय सीमा से हजारों गुना ज्यादा है.

डॉक्टर्स का कहना है कि इतनी भारी मात्रा में पारेके संपर्क में आने से किसी भी शख्स की त्वचा पूरी तरह से खराब हो सकती है. सिर्फ इतना ही नहीं ये जहरीले तत्व खून के अंदर पहुंचकर किडनी फेल कर सकते हैं और तो और नर्वस सिस्टम को भी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं. इसीलिए इनकी बिक्री पर प्रतिबंध है.

भारत में इन उत्पादों की कैसे होती है जांच?

बाजार में बिकने वाले विदेशी या संदिग्ध उत्पादों की गुणवत्ता परखने के लिए भारत में एक मजबूत जांच प्रणाली काम करती है. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और राज्यों के खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीमें समय-समय पर बाजारों में छापेमारी कर संदिग्ध उत्पादों के नमूने एकत्र करती हैं.

इन नमूनों को सरकारी मान्यता प्राप्त आधुनिक प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है. लैब टेस्ट के दौरान वैज्ञानिक इस बात की बारीकी से जांच करते हैं कि क्रीम, दवा या खाद्य पदार्थों में पारा, सीसा, आर्सेनिक या अन्य किसी विषैले तत्व की मात्रा अंतरराष्ट्रीय और भारतीय सुरक्षा मानकों के दायरे में है या नहीं.

नियम तोड़ने वालों पर क्या होती है कार्रवाई?

यदि जांच रिपोर्ट में किसी उत्पाद के अंदर हानिकारक या प्रतिबंधित रसायन पाए जाते हैं, तो नियामक एजेंसियां तुरंत हरकत में आती हैं. सबसे पहले उस उत्पाद के आयात, भंडारण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है और आम जनता को सतर्क करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनr जारी की जाती है.

इसके साथ ही, जो व्यापारी या दुकानदार बिना वैध दस्तावेजों और लाइसेंस के तस्करी के जरिए लाए गए पाकिस्तानी सामान बेचते पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ सीमा शुल्क विभाग और स्थानीय पुलिस द्वारा माल जब्त करने के साथ-साथ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जाते हैं.

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