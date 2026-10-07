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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजफ्रांस को क्यों जला रहे Gen-Z, वहां किस बात को लेकर हो रहा विरोध?

फ्रांस को क्यों जला रहे Gen-Z, वहां किस बात को लेकर हो रहा विरोध?

France Protests: फ्रांस में इस वक्त एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है. आइए जानते हैं कि यह प्रदर्शन कौन कर रहा है और इस प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या है. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 07 Oct 2026 06:50 AM (IST)
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  • अधिकारियों ने हिंसा का आरोप प्रदर्शन में घुसे उपद्रवियों पर लगाया है।

France Protests: फ्रांस में युवा और छात्र उन समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिनके बारे में उनका कहना है कि यह देश की शिक्षा व्यवस्था और उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा रही हैं. उत्तरी पेरिस में छात्रों के आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया है.

 इसी के साथ प्रदर्शनों की वजह से स्कूल और आम जनजीवन में लगातार बाधा आ रही है. इस गुस्से की मुख्य वजह है शिक्षकों की कमी, खचाखच भरी क्लासरूम, स्कूलों की खराब होती इमारत और सरकार द्वारा बजट में कटौती. 

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शिक्षकों की कमी और खचाखच भरी क्लासरूम 

फ्रांसीसी छात्रों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक शिक्षकों और स्कूल के दूसरे कर्मचारियों की कमी है. छात्रों का ऐसा कहना है कि कर्मचारियों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डाल रही है. इसी के साथ शिक्षकों व छात्रों दोनों पर अतिरिक्त दबाव बना रही है. 

खचाखच भरी क्लासरूम ने इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है. सीमित जगह में बड़ी संख्या में छात्रों को समायोजित करने में स्कूलों को संघर्ष करना पड़ रहा है. इस वजह से शिक्षकों के लिए हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना और सीखने के लिए आरामदायक माहौल बनाए रखना मुश्किल हो गया है. 


फ्रांस को क्यों जला रहे Gen-Z, वहां किस बात को लेकर हो रहा विरोध?

स्कूल की इमारत की खराब हालत 

छात्र स्कूल के बुनियादी ढांचे की खराब हालत के खिलाफ भी विरोध कर रहे हैं. कई स्कूलों की इमारतों को मरम्मत और बेहतर रखरखाव की जरूरत है. इसी के साथ कुछ में सीखने के लिए उपयुक्त माहौल के लिए जरूरी बुनियादी सुविधा का अभाव है. काफी ज्यादा गर्मी के दौरान यह समस्या और भी बड़ी हो जाती है. स्कूल का लंबा समय और कूलिंग की सुविधा न होने की वजह से छात्रों की निराशा को और बढ़ावा मिल रहा है, खासकर गर्मियों में पड़ने वाली भीषण गर्मी और लू के दौरान.

बजट में कटौती को लेकर गुस्सा 

सरकारी खर्चे में कटौती असंतोष की एक और बड़ी वजह बन जाती है. छात्रों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का यह तर्क है कि बजट में कटौती से शिक्षकों, संसाधनों और रखरखाव की मौजूदा कमी और भी गंभीर हो सकती है.

कई युवा प्रदर्शनकारियों के लिए यह मुद्दा सीधे उनके भविष्य से जुड़ा है. उनका मानना है कि कमजोर शिक्षा व्यवस्था उनके अवसर को सीमित कर सकती है, खासकर ऐसे समय में जब उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा पहले से काफी कड़ी हो. 

यूनिवर्सिटी में दाखिले को लेकर दबाव 

फ्रांस की यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया भी चिंता का विषय बन गई है. छात्रों ने पार्सुरसुप को लेकर चिंता जताई है. यह उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. 

यह सिस्टम उन छात्रों के लिए काफी अनिश्चितता पैदा कर सकता है जो यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कहां दाखिला मिलेगा. कई युवाओं के लिए यह अनिश्चितता उनकी शिक्षा और करियर की संभावना को लेकर पहले से मौजूद निराशा को और बढ़ा देती है.


फ्रांस को क्यों जला रहे Gen-Z, वहां किस बात को लेकर हो रहा विरोध?

विरोध प्रदर्शन हिंसक कैसे हो गए? 

शुरुआत में तो प्रदर्शन काफी शांतिपूर्ण था लेकिन बाद में पेरिस और कई दूसरी जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुईं. रिपोर्ट के मुताबिक कुछ प्रदर्शनों के दौरान गाड़ी, कूड़ेदान और दुकानों में आग लगा दी गई या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया. प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है. शिक्षक और स्कूल अधिकारियों पर हमले की खबरों ने इस आंदोलन की दिशा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. 

हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार? 

फ्रांसीसी अधिकारियों का यह कहना है कि हिंसा की कुछ घटनाएं उपद्रवियों की वजह से हो रही है. यह प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं और गड़बड़ी फैलाने के लिए छात्रों के जायज आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं. 

इससे छात्रों की मांग और कुछ प्रदर्शनों के दौरान हो रही हिंसा की घटनाओं के बीच काफी फर्क पैदा हो गया है. जहां छात्र शिक्षा में सुधार की मांग कर रहे हैं वहीं अधिकारी तोड़-फोड़, हमलों और पुलिस के साथ झड़पों से भी निपट रहे हैं.

यह भी पढ़ें: दुनिया में कब-कब तबाही मचा चुका प्लेग, कितने लोगों ने गंवाई थी जान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 06:50 AM (IST)
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