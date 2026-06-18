G7 में शामिल देशों को क्या क्या मिलते हैं फायदे, भारत की हुई एंट्री तो देश पर क्या पड़ेगा असर?

G7 Summit 2026 : फ्रांस के एवियन-लेस-बैंस शहर में G7 शिखर सम्मेलन 2026 चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं. G7 दुनिया की सात बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का प्रभावशाली समूह है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीक और सुरक्षा से जुड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा करता है. भारत अभी G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन लगातार आठवीं बार उसे इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है. इसी वजह से यह चर्चा फिर तेज हो गई है कि क्या भारत को G7 की सदस्यता मिल सकती है.

सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी हुई. दुनिया भर की नजरें इस समिट पर टिकी हुई हैं. इसमें वैश्विक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, रूस-यूक्रेन संघर्ष, ईरान-अमेरिका तनाव और मिडिल ईस्ट की स्थिति जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. ऐसे में आइए जानते हैं कि G7 में शामिल देशों को क्या क्या फायदे मिलते हैं और अगर भारत की हुई एंट्री तो देश पर क्या असर पड़ेगा.

G7 में शामिल देशों को क्या क्या फायदे मिलते हैं?

1. वैश्विक फैसलों में सीधी भागीदारी - ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा और वैश्विक सप्लाई चेन जैसे बड़े मुद्दों पर G7 जरूरी भूमिका निभाता है. सदस्य बनने पर किसी देश को इन विषयों पर अपनी प्राथमिकताओं को सीधे रखने का मौका मिलता है. कई बार यहां तय हुई दिशा बाद में G20, IMF, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की चर्चाओं में भी दिखाई देती है.

2. निवेश और वित्तीय अवसर बढ़ सकते हैं - G7 देशों के पास दुनिया की बड़ी पूंजी और खास तकनीक मौजूद है. इनके विकास बैंक, निवेश संस्थान और निजी फंड वैश्विक स्तर पर बड़े निवेश करते हैं. सदस्यता मिलने से निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और हाई-टेक सेक्टर में निवेश आकर्षित होने की संभावना बढ़ जाती है.

3. तकनीक से जुड़े नियम बनाने में जरूरी- आज डेटा सुरक्षा, AI, सेमीकंडक्टर, 5G, 6G और डिजिटल टैक्स जैसे क्षेत्रों में नियम और मानक काफी जरूरी हो चुके हैं. G7 देश अक्सर इन क्षेत्रों के लिए शुरुआती ढांचा तैयार करते हैं. ऐसे में सदस्य देश अपने हितों के अनुसार वैश्विक नियमों को प्रभावित कर सकते हैं.

4. सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग मजबूत होता है - G7 कोई सैन्य संगठन नहीं है, लेकिन इसके सदस्य देश आतंकवाद, साइबर खतरों, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक संकटों जैसे विषयों पर मिलकर काम करते हैं. सदस्यता मिलने से रणनीतिक सहयोग और सूचना साझा करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं.

5. व्यापार और सप्लाई चेन में मजबूती - कोविड महामारी के बाद सप्लाई चेन दुनिया की बड़ी चिंता बन गई. चिप्स, दवाइयां, एनर्जी और कच्चे माल की उपलब्धता अब रणनीतिक महत्व का विषय बन चुकी है. G7 देश भरोसेमंद साझेदारों का नेटवर्क मजबूत करना चाहते हैं. सदस्य बनने पर किसी देश को इस नेटवर्क का जरूरी हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है.

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6. वैश्विक छवि बढ़ती है - G7 का हिस्सा होना दुनिया में छवि का प्रतीक माना जाता है. इससे किसी देश में दूसरे देशों के बीच संबंधों में ताकत बढ़ती है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी बात को ज्यादा महत्व मिलने लगता है.

7. संकट के समय बेहतर मदद - युद्ध, महामारी, तेल संकट या आर्थिक मंदी जैसी परिस्थितियों में G7 देश तेजी से सामूहिक फैसले लेने की कोशिश करते हैं. सदस्य देशों को ऐसे समय में बेहतर सहयोग और फायदा मिल सकता है, जिससे आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है.

अगर भारत की हुई एंट्री तो देश पर क्या असर पड़ेगा?

भारत लगातार आठवीं बार G7 सम्मेलन में शामिल हुआ है. ऐसे में अगर भारत को G7 की स्थायी सदस्यता मिल जाती है, तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था, वैश्विक पहचान और अंतरराष्ट्रीय फैसलों में भागीदारी पर पड़ सकता है. इसमें वैश्विक फैसलों में भारत शामिल होगा और ऊर्जा, AI, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन साथ ही व्यापार जैसे बड़े मुद्दों पर भारत सीधे अपनी बात रख सकेगा. साथ ही विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना होगी, नई तकनीक और इनोवेशन तक पहुंच आसान हो सकती है, जिससे AI, सेमीकंडक्टर, 5G-6G और डिजिटल क्षेत्र में भारत को फायदा मिल सकता है. व्यापार और सप्लाई चेन में भारत की भूमिका मजबूत होगी, जिससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में ज्यादा अवसर मिल सकते हैं. भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि और कूटनीतिक प्रभाव बढ़ेगा.

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