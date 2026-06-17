International Yoga Day: किन-किन देशों में मनाया जाएगा इंटरनेशनल योगा-डे, दुनिया ने कैसे माना योग का लोहा?
International Yoga Day: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है. इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र की मान्यता के बाद हुई और आज यह वैश्विक स्वास्थ्य अभियान बन चुका है.
International Yoga Day: हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. इस दिन दुनिया भर में लोग योग को समय देते हैं. इसका उद्देश्य केवल एक है कि हर व्यक्ति को अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए रोजाना समय निकाले. दरअसल, बिजी लाइफस्टाइल के चलते अक्सर लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना भूल जाते हैं, इसलिए इस पहल की शुरुआत की गई. इसके अलावा यह दिन ग्रीष्म संक्रांति यानी साल के सबसे लंबे दिन मनाया जाता है, जिसका योग परंपरा में विशेष महत्व है.
इस साल 2026 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम "Yoga for Healthy Ageing" यानी बढ़ती उम्र में भी स्वस्थ रहने के लिए योग रखी गई है. भारत में इस बार मुख्य कार्यक्रम कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा, जिसे मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और आयुष मंत्रालय मिलकर आयोजित करेंगे. यह 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होगा. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि योग दिवस किन-किन देशों में मनाया जाता है.
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दुनिया के किन देशों में मनाया जाता है योग दिवस?
आपको बता दें कि यह दिन दुनिया के लगभग हर देश में मनाया जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अब 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है. भारत, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, मध्य पूर्व, चीन, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान समेत दक्षिण एशिया के कई देश इस दिन को उत्साह के साथ मनाते हैं. इस साल अमेरिका में न्यूयॉर्क, सिएटल, वॉशिंगटन डीसी और नॉर्थ कैरोलाइना में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. वहीं, यूरोप में स्लोवाकिया, हंगरी, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया और चेक गणराज्य भी अपने-अपने तरीके से इस दिन को मनाने की तैयारी कर रहे हैं.
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई?
27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था. इस प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था. इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता दे दी. पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को नई दिल्ली के राजपथ पर मनाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगभग 35,985 लोगों ने एक साथ योग किया था. इस आयोजन ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए थे.
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