हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRanga Billa Case: कौन थे रंगा-बिल्ला, जिन पर बनी वेब सीरीज राख सुर्खियों में छाई?

Ranga Billa Case: कौन थे रंगा-बिल्ला, जिन पर बनी वेब सीरीज राख सुर्खियों में छाई?

रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह और बिल्ला का असली नाम जसबीर सिंह था. दोनों छोटे-मोटे अपराधों में शामिल रहते थे. शुरुआत में चोरी से जुड़े रहने के बाद दोनों ने अपहरण कर फिरौती वसूलने का रास्ता अपनाया.

Reported By : कविता गाडरी |  Updated at : 17 Jun 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

Ranga Billa Case: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज राख इन दिनों काफी चर्चा में है. अली फजल, सोनाली बेंद्रे, आमिर बशीर और राकेश बेदी स्टारर के साथ बनी यह सीरीज 1978 के उसे चर्चित रंगा बिल्ला केस से प्रेरित है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था. दो मासूम भाई-बहन गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के अपहरण अत्याचार और हत्या की इस घटना ने उस दौर में कानून व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे. करीब 48 साल बाद राख के जरिए मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और पूरे देश भर में एक बार फिर बहस छिड़ गई है. इस वेब सीरीज के चलते सवाल उठने लग गए हैं कि आखिर रंगा-बिल्ला कौन थे, जिन्होंने देश के सबसे चर्चित अपराधों में से एक को अंजाम दिया था. 

कौन थे रंगा और बिल्ला? 

रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह और बिल्ला का असली नाम जसबीर सिंह था. दोनों पंजाब से थे और छोटे-मोटे अपराधों में शामिल रहते थे. शुरुआत में चोरी और दूसरी अपराधी गतिविधियों से जुड़े रहने के बाद दोनों ने अपहरण कर फिरौती वसूलने का रास्ता अपनाया. धीरे-धीरे उनकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती गई और 1978 में उन्होंने ऐसा अपराध किया जिसने पूरे देश को दहला दिया. 

1978 में गीता और संजय का किया था अपहरण 

26 अगस्त 1978 की शाम 16 वर्षीय गीता चोपड़ा और उनके 14 वर्षीय भाई संजय चोपड़ा घर से निकले थे. गीता को संसद मार्ग स्थित ऑल इंडिया रेडियो में युववाणी कार्यक्रम में हिस्सा लेना था. दोनों भाई-बहन रास्ते में लिफ्ट लेकर वहां पहुंचने वाले थे, इस दौरान रंगा और बिल्ला ने उन्हें अपनी कार में बैठा लिया. थोड़ी देर में बच्चों की एहसास हुआ कि वे किडनैप हो चुके हैं. अपहरण के दौरान गीता और संजय अपराधियों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वे नाकाम रहे. इसके बाद अपराधी बच्चों को दिल्ली के एक सुनसान इलाके में ले गए. वहां पहले संजय की हत्या कर दी, उसके बाद गीता के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी भी निर्मम हत्या कर दी. वहीं दो दिन बाद दोनों शव बरामद हुए तो पूरे देश में आक्रोश फैल गया. 

देशभर में भड़का था रंगा और बिल्ला के खिलाफ गुस्सा 

इस घटना ने लोगों को झकझोर कर दिया. देश में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए. इसके बाद यह मामला इतना चर्चित हो गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों बच्चों पर बेरहमी से हमला किया गया. संजय के शरीर पर कई घाव मिले, जबकि गीता के शरीर पर भी गंभीर हमले के निशान थे. 

ये भी पढ़ें-History of Muharram: किसने किया था इमाम हुसैन को शहीद, जानिए मोहर्रम पर क्यों मनाया जाता है मातम?

कैसे पकड़े गए रंगा और बिल्ला? 

वारदात के बाद दोनों आरोपी दिल्ली से फरार होकर पहले मुंबई और फिर आगरा पहुंचे. इसके बाद दिल्ली लौटने के दौरान दोनों कालका मेल ट्रेन में गलती से सेना के जवानों के लिए आरक्षित डिब्बे में चढ़ गए. वहां मौजूद सैनिकों को उन पर शक हुआ. वहीं पहचान पत्र मांगने पर दोनों घबरा गए, इसके बाद जवानों ने  दिल्ली पहुंचने पर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया. वहीं इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा, बाद में राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका भी खारिज कर दी गई.  

31 जनवरी 1982 को दी गई थी रंगा और बिल्ली को फांसी 

फांसी की सजा के बाद रंगा और बिल्ला को तिहाड़ जेल में रखा गया. बताया जाता है कि रंगा और बिल्ला को फांसी के दिन अंतिम औपचारिकताएं पूरी की गई. जेल अधिकारियों के अनुसार रंगा शांत था, जबकि बिल्ला घबराया हुआ था. वहीं तय समय पर दोनों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया. 

ये भी पढ़ें-Toll Tax Revenue: हर साल टोल से कितना कमाती है भारत सरकार? कहां खर्च होता है ये पैसा

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 17 Jun 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Ranga Billa Case Raakh Web Series Who Were Ranga Billa Ranga Billa Crime
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Ranga Billa Case: कौन थे रंगा-बिल्ला, जिन पर बनी वेब सीरीज राख सुर्खियों में छाई?
कौन थे रंगा-बिल्ला, जिन पर बनी वेब सीरीज राख सुर्खियों में छाई?
जनरल नॉलेज
Difference Between Dam and Barrage: बांध और बैराज में क्या होता है अंतर? बड़ी दिलचस्प है दोनों के नाम की वजह 
बांध और बैराज में क्या होता है अंतर? बड़ी दिलचस्प है दोनों के नाम की वजह 
जनरल नॉलेज
Muharram 2026: आखिर कितने दिनों का होता है हिजरी कैलेंडर, इसमें कैसे तय होते हैं दिन और महीने?
आखिर कितने दिनों का होता है हिजरी कैलेंडर, इसमें कैसे तय होते हैं दिन और महीने?
जनरल नॉलेज
Muharram 2026: किसे कहते हैं इस्लाम का पहला महीना, मुहर्रम से क्यों जुड़ा है इसका वजूद?
किसे कहते हैं इस्लाम का पहला महीना, मुहर्रम से क्यों जुड़ा है इसका वजूद?
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Dheeraj को सबक सिखाने के लिए Rajji-Narmada का प्लान, ऐसे साबित की बेगुनाही!
Bollywood News: 'अल्फा' के ट्रेलर में दिखा लड़कियों का ऐसा एक्शन, छूट जाएंगे अच्छे-अच्छों के पसीने! (17.06.26)
Shiv Sena UBT Crisis: शिवसेना UBT में बगावत! कौन-कौन सांसद हुए अलग? | Shiv Sena | Sanjay Raut
Sanjay Raut on UBT Rebellion: बागी सांसदों को Sanjay Raut की चेतावनी | Shinde | Uddhav | conference
Raushan Anand Brother Death: खान सर, रौशन सर और 'वो'! ये तीसरा आदमी कौन है? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: ओपी राजभर के साथ BJP कर रही खेल? अखिलेश यादव ने इशारों में कर दिया बड़ा दावा
UP Politics: ओपी राजभर के साथ BJP कर रही खेल? अखिलेश यादव ने इशारों में कर दिया बड़ा दावा
विश्व
G7 Summit Viral Video: G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ ईशान किशन ने रचा इतिहास, तीसरे सबसे तेज शतक का बना दिया रिकॉर्ड 
अफगानिस्तान के खिलाफ ईशान किशन ने रचा इतिहास, तीसरे सबसे तेज शतक का बना दिया रिकॉर्ड 
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
इंडिया
Monsoon Update: मानसून की रफ्तार पर ब्रेक, 23 जून तक कई राज्यों में इंतजार, दिल्ली-UP में बारिश और लू का डबल अलर्ट
मानसून की रफ्तार पर ब्रेक, 23 जून तक कई राज्यों में इंतजार, दिल्ली-UP में बारिश और लू का डबल अलर्ट
इंडिया
Explained: शिवसेना के 6 सासंद मिलने से NDA कितना मजबूत, दोनों सदनों में कितनी बढ़ेंगी सीटें? पढ़ें पूरा एनालिसिस
शिवसेना के 6 सासंदों के समर्थन के बाद NDA कितना मजबूत, दोनों सदनों में कितनी बढ़ेंगी सीटें?
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
ABP NEWS
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
ABP NEWS
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
Embed widget