Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिहार के दरभंगा जिले में बाल कतरवा गैंग का डर फैला।

पहले मुंहनोचवा और मंकीमैन जैसी अफवाहें भी फैल चुकी थीं।

कुछ मामलों में वास्तविक आपराधिक गिरोह भी सक्रिय होते हैं।

Baal Katarva Gang: हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले में तथाकथित बाल कतरवा गैंग का डर फैल चुका है. इसके बाद ग्रामीण इलाकों की कई महिलाएं डरी हुई हैं. अफवाहों के मुताबिक अनजान लोग रात में घरों में घुसते हैं और सोई हुई महिलाओं के बाल चुपके से काटकर गायब हो जाते हैं. हालांकि पुलिस इन घटनाओं की जांच कर रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि बीते कुछ सालों में इस तरह की गैंग ने देश भर में कैसे घबराहट फैलाई.

मुंहनोचवा गैंग

ऐसी सभी घटनाओं में 2002 का मुंहनोचवा गैंग का डर भारत में बड़े पैमाने पर फैली घबराहट की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है. यह डर उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में तेजी से फैला था. खासकर पूर्वांचल में. इसमें बलिया, गाजीपुर, मऊ, चंदौली और वाराणसी शामिल थे.

लोगों का यह दावा था कि रात में आसमान में एक रहस्यमयी चमकती चीज नीचे आती थी. जिससे लाल, नीली और हरी रोशनी निकलती थी और वह सोए हुए लोगों के चेहरे पर खरोच मार कर और बिजली जैसा झटका देकर हमला करती थी. अफवाह इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि ग्रामीणों ने छत पर सोना ही बंद कर दिया था और साथ ही लाठी और हथियारों के साथ रात में पहरा देते थे. कुछ मामलों में घबराहट की वजह से दुखद नतीजे भी देखने को मिले. कई लोगों की गलती से मौत हो गई और बुजुर्गों को दिल का दौरा पड़ा.

बाद में जांच से यह पता चला कि देखी गई कई चीजें बॉल लाइटनिंग नाम की दुर्लभ प्राकृतिक घटना से जुड़ी थी. जबकि बाकी घबराहट अफवाह और सामूहिक उन्माद की वजह से बढ़ी थी.

मंकी मैन

2001 में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने मंकी मैन के डर के रूप में एक और अजीब घटना को देखा. अफवाहों में एक रहस्यमयी आधे इंसान और आधे बंदर जैसे जीव का जिक्र था. इसकी आंखें चमकती थीं और इसके पंजे धातु के थे. लोगों के मुताबिक यह जीव रात में हमला करता था.

निवासियों ने लाठियां उठा लीं और अपने मोहल्ले की रखवाली करते हुए बिना सोए कई रातें बिताईं. छतों से कूदने या फिर घबराहट में भागने की वजह से कई लोग घायल हो गए. हालांकि पुलिस जांच में ऐसे किसी भी जीव का कोई भी सबूत नहीं मिला.

बाल कतरवा की वापसी

बाल कतरवा की घटना ने पहली बार 2017 में पूरे देश का ध्यान खींचा था जब राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ऐसी खबरें आई थी कि सोते समय महिलाओं की चोटियां रहस्यमय तरीके से काटी जा रही हैं. अंधविश्वास तेजी से फैल गया और कई लोगों का यह मानना था कि इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति या फिर चुड़ैल का हाथ है.

हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले से ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं. लेकिन इस बार पुलिस का शक है कि इस बार के मामले में कोई असली अपराधी गिरोह शामिल हो सकता है.

कच्छा बनियान गिरोह

बाकी सभी डर के उलट कच्छा बनियान गिरोह एक असली अपराधी गिरोह है जो कई सालों से भारत के कई हिस्सों में सक्रिय रहा है. यह गिरोह अपने अजीब हूलिए और हिंसक तरीके के लिए कुख्यात है. रिपोर्ट के मुताबिक गिरोह के सदस्य डकैती के दौरान सिर्फ शॉर्ट्स और बनियान पहनते हैं. साथ ही अपने शरीर पर तेल या फिर ग्रीस लगाते हैं ताकि पकड़े जाने पर आसानी से छूट सकें.

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