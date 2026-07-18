INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBaal Katarva Gang: बाल कतरवा से लेकर मुंहनोचवा तक... सुर्खियों में रह चुके हैं ये अजीब गैंग, किसने फैलाई थी सबसे ज्यादा दहशत?

Baal Katarva Gang: बाल कतरवा से लेकर मुंहनोचवा तक... सुर्खियों में रह चुके हैं ये अजीब गैंग, किसने फैलाई थी सबसे ज्यादा दहशत?

Baal Katarva Gang: हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले से बाल कतरवा गैंग का आतंक फैला है. आइए जानते हैं क्या है यह मामला.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 18 Jul 2026 06:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बिहार के दरभंगा जिले में बाल कतरवा गैंग का डर फैला।
  • पहले मुंहनोचवा और मंकीमैन जैसी अफवाहें भी फैल चुकी थीं।
  • कुछ मामलों में वास्तविक आपराधिक गिरोह भी सक्रिय होते हैं।

Baal Katarva Gang: हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले में तथाकथित बाल कतरवा गैंग का डर फैल चुका है. इसके बाद ग्रामीण इलाकों की कई महिलाएं डरी हुई हैं. अफवाहों के मुताबिक अनजान लोग रात में घरों में घुसते हैं और सोई हुई महिलाओं के बाल चुपके से काटकर गायब हो जाते हैं. हालांकि पुलिस इन घटनाओं की जांच कर रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि बीते कुछ सालों में इस तरह की गैंग ने देश भर में कैसे घबराहट फैलाई. 

मुंहनोचवा गैंग 

ऐसी सभी घटनाओं में 2002 का मुंहनोचवा गैंग का डर भारत में बड़े पैमाने पर फैली घबराहट की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है. यह डर उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में तेजी से फैला था.  खासकर पूर्वांचल में. इसमें बलिया, गाजीपुर, मऊ, चंदौली और वाराणसी शामिल थे. 

लोगों का यह दावा था कि रात में आसमान में एक रहस्यमयी चमकती चीज नीचे आती थी. जिससे लाल, नीली और हरी रोशनी निकलती थी और वह सोए हुए लोगों के चेहरे पर खरोच मार कर और बिजली जैसा झटका देकर हमला करती थी. अफवाह इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि ग्रामीणों ने छत पर सोना ही बंद कर दिया था और साथ ही लाठी और हथियारों के साथ रात में पहरा देते थे. कुछ मामलों में घबराहट की वजह से दुखद नतीजे भी देखने को मिले. कई लोगों की गलती से मौत हो गई और बुजुर्गों को दिल का दौरा पड़ा.

बाद में जांच से यह पता चला कि देखी गई कई चीजें बॉल लाइटनिंग नाम की दुर्लभ प्राकृतिक घटना से जुड़ी थी. जबकि बाकी घबराहट अफवाह और सामूहिक उन्माद की वजह से बढ़ी थी. 

मंकी मैन 

2001 में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने मंकी मैन के डर के रूप में एक और अजीब घटना को देखा. अफवाहों में एक रहस्यमयी आधे इंसान और आधे बंदर जैसे जीव का जिक्र था. इसकी आंखें चमकती थीं और इसके पंजे धातु के थे. लोगों के मुताबिक यह जीव रात में हमला करता था.

निवासियों ने लाठियां उठा लीं और अपने मोहल्ले की रखवाली करते हुए बिना सोए कई रातें बिताईं. छतों से कूदने या फिर घबराहट में भागने की वजह से कई लोग घायल हो गए. हालांकि पुलिस जांच में ऐसे किसी भी जीव का कोई भी सबूत नहीं मिला. 

बाल कतरवा की वापसी 

बाल कतरवा की घटना ने पहली बार 2017 में पूरे देश का ध्यान खींचा था जब राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ऐसी खबरें आई थी कि सोते समय महिलाओं की चोटियां रहस्यमय तरीके से काटी जा रही हैं. अंधविश्वास तेजी से फैल गया और कई लोगों का यह मानना था कि इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति या फिर चुड़ैल का हाथ है.

हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले से ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं. लेकिन इस बार पुलिस का शक है कि इस बार के मामले में कोई असली अपराधी गिरोह शामिल हो सकता है. 

कच्छा बनियान गिरोह 

बाकी सभी डर के उलट कच्छा बनियान गिरोह एक असली अपराधी गिरोह है जो कई सालों से भारत के कई हिस्सों में सक्रिय रहा है. यह गिरोह अपने अजीब हूलिए और हिंसक तरीके के लिए कुख्यात है. रिपोर्ट के मुताबिक गिरोह के सदस्य डकैती के दौरान सिर्फ शॉर्ट्स और बनियान पहनते हैं. साथ ही अपने शरीर पर तेल या फिर ग्रीस लगाते हैं ताकि पकड़े जाने पर आसानी से छूट सकें.

यह भी पढ़ेंः जापान बना रहा अपनी खुफिया एजेंसी, जानें इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 18 Jul 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Muhnochwa Baal Katarva Gang Monkey Man Delhi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Baal Katarva Gang: बाल कतरवा से लेकर मुंहनोचवा तक... सुर्खियों में रह चुके हैं ये अजीब गैंग, किसने फैलाई थी सबसे ज्यादा दहशत?
बाल कतरवा से लेकर मुंहनोचवा तक... सुर्खियों में रह चुके हैं ये अजीब गैंग, किसने फैलाई थी सबसे ज्यादा दहशत?
जनरल नॉलेज
Japan Intelligence Agency: जापान बना रहा अपनी खुफिया एजेंसी, जानें इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन?
जापान बना रहा अपनी खुफिया एजेंसी, जानें इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन?
जनरल नॉलेज
Vikram 1 Launch: स्पेस में जाने वाला एक रॉकेट बनाने में कितना खर्चा होता है, जान लीजिए हिसाब-किताब
स्पेस में जाने वाला एक रॉकेट बनाने में कितना खर्चा होता है, जान लीजिए हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली में कई बड़े अस्पताल, लेकिन सोनम वांगचुक को सफदरजंग ही क्यों ले गई पुलिस? जान लें वजह
दिल्ली में कई बड़े अस्पताल, लेकिन सोनम वांगचुक को सफदरजंग ही क्यों ले गई पुलिस? जान लें वजह
Advertisement

वीडियोज

Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान महिला ने फेंकी स्याही तो आया अभिजीत दीपके का बयान, 'नील रंग मेरा...'
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान महिला ने फेंकी स्याही तो आया अभिजीत दीपके का बयान, 'नील रंग मेरा...'
दिल्ली NCR
Sonam Wangchuk News Live: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजिल ने मेडिकल रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा- 'उन्हें डिस्चार्ज दे दो'
Live: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजिल ने मेडिकल रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा- 'उन्हें डिस्चार्ज दे दो'
इंडिया
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
ट्रेंडिंग
Video: पापा के 50वें जन्मदिन पर बेटी ने गिफ्ट की नई बाइक, सरप्राइज देखकर रो पड़े पिता- वीडियो वायरल
पापा के 50वें जन्मदिन पर बेटी ने गिफ्ट की नई बाइक, सरप्राइज देखकर रो पड़े पिता- वीडियो वायरल
दिल्ली NCR
'अस्पताल से भी जंग जारी...', सोनम वांगचुक के अनशन पर CJP ने दिया बड़ा अपडेट
'अस्पताल से भी जंग जारी...', सोनम वांगचुक के अनशन पर CJP ने दिया बड़ा अपडेट
इंडिया
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget