पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?

कुछ समय पहले नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म घूसखोर पंडत अपने नाम को लेकर विवादों रही थी. पंडित समाज ने इस पर आपत्ति जताई थी. अब एक और फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर उत्तर प्रदेश के संभल और फिरोजाबाद समेत कई जगहों पर विरोध देखने को मिल रहा है. यह फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है, लेकिन इससे पहले इसे लेकर यादव समाज में नाराजगी जाहिर की है. दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म में यादव समाज की एक लड़की और मुस्लिम युवक के बीच प्रेम कहानी दिखाई गई है. विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि फिल्म की कहानी और नाम से समुदाय की छवि खराब होती है और भावनाएं आहत हुई है.

प्रदर्शनकारियों ने सिनेमा हॉल संचालकों को दी धमकी

यादव जी की लव स्टोरी की रिलीज को लेकर संभल के धनारी थाना क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने सिनेमा हॉल संचालकों को चेतावनी दी है कि फिल्म की स्क्रीनिंग रोकी जाए. वहीं यादव समाज ने फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत भी दी है. पुलिस का कहना है कि शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है. फिरोजाबाद में विश्व यादव परिषद ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है. संगठन का आरोप है कि फिल्म के पोस्टर, ट्रेलर और सोशल मीडिया कॉन्टेंट में समाज को गलत तरीके से दिखाया गया है. वहीं प्रशासन ने ज्ञापन मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि प्रकरण की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि जातियों पर कौन सी फिल्में बनी है.

कौन-सी हैं जातियों पर बनी फिल्में?

जय भीम- 1993 की एक सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में एक वकील दलित समुदाय को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ता है. वहीं यह फिल्म 2021 की बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है. इस फिल्म को देश की ओर से ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है.

1993 की एक सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में एक वकील दलित समुदाय को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ता है. वहीं यह फिल्म 2021 की बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है. इस फिल्म को देश की ओर से ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है. 12वीं फेल- आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार के संघर्ष पर आधारित इस फिल्म में सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यवस्था की चुनौतियां दिखाई गई है. इस फिल्म को विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था.

आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार के संघर्ष पर आधारित इस फिल्म में सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यवस्था की चुनौतियां दिखाई गई है. इस फिल्म को विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था. कर्णन- यह फिल्म भी कास्टिज्म पर आधारित है. इस फिल्म में कर्णन नाम का एक लड़का होता है जो अपने गांव में सामाजिक भेदभाव के खिलाफ खड़ा होता है. इस फिल्म में लड़के को काफी संघर्ष करना पड़ता है.

यह फिल्म भी कास्टिज्म पर आधारित है. इस फिल्म में कर्णन नाम का एक लड़का होता है जो अपने गांव में सामाजिक भेदभाव के खिलाफ खड़ा होता है. इस फिल्म में लड़के को काफी संघर्ष करना पड़ता है. सैराट- सैराट एक मराठी फिल्म है, जो जाति व्यवस्था पर आधारित है. इस फिल्म में एक प्रेम कहानी दिखाई जाती है, जिसमें एक निचली जाति का लड़का और ऊंची जाति की लड़की प्यार में पड़ते हैं, लेकिन दोनों को ही समाज और परिवार का विरोध झेलना पड़ता है.

सैराट एक मराठी फिल्म है, जो जाति व्यवस्था पर आधारित है. इस फिल्म में एक प्रेम कहानी दिखाई जाती है, जिसमें एक निचली जाति का लड़का और ऊंची जाति की लड़की प्यार में पड़ते हैं, लेकिन दोनों को ही समाज और परिवार का विरोध झेलना पड़ता है. आर्टिकल 15- आर्टिकल 15 गांव में आधारित अपराधों की जांच कर रहे हैं, एक पुलिस अधिकारी की कहानी बताती है. इस फिल्म में एक ब्राह्मण पुलिस ऑफिसर गांव में होने वाले अपराधों का सामना करता है और सच को लोगों के सामने लेकर आता है.

आर्टिकल 15 गांव में आधारित अपराधों की जांच कर रहे हैं, एक पुलिस अधिकारी की कहानी बताती है. इस फिल्म में एक ब्राह्मण पुलिस ऑफिसर गांव में होने वाले अपराधों का सामना करता है और सच को लोगों के सामने लेकर आता है. मसान- मसान फिल्म में भी समानांतर कहानियों के जरिए जातिगत सोच और सामाजिक बदलाव को दिखाया गया है. इस फिल्म में एक निचली जाति का लड़का, ऊंची जाति की लड़की से प्यार करता है जिसके चलते उसे समाज में बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है.

मसान फिल्म में भी समानांतर कहानियों के जरिए जातिगत सोच और सामाजिक बदलाव को दिखाया गया है. इस फिल्म में एक निचली जाति का लड़का, ऊंची जाति की लड़की से प्यार करता है जिसके चलते उसे समाज में बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है. फैंड्री- फैंड्री एक लड़के की कहानी है जो ऊंची जाति की लड़की से प्रेम करता है, जिसके बाद उसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है. यह एक मराठी फिल्म है.

फैंड्री एक लड़के की कहानी है जो ऊंची जाति की लड़की से प्रेम करता है, जिसके बाद उसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है. यह एक मराठी फिल्म है. परियेरुम पेरुमाल बीए.बीएल- यह फिल्म भी साउथ की एक लव स्टोरी है. इस फिल्म में भी निचली जाति के स्टूडेंट की कहानी दिखाई है. इस फिल्म में नीची जाति का एक लड़का ऊंची जाति की लड़की से दोस्ती करता है. इसके बाद उस लड़के को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है.

ये भी पढ़ें: जब इंडिया गेट बना था, उस पर कितना पैसा हुआ था खर्च? आज इसे बनवाएं तो कितनी आएगी लागत