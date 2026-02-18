हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजब इंडिया गेट बना था, उस पर कितना पैसा हुआ था खर्च? आज इसे बनवाएं तो कितनी आएगी लागत

जब इंडिया गेट बना था, उस पर कितना पैसा हुआ था खर्च? आज इसे बनवाएं तो कितनी आएगी लागत

राजधानी में स्थित इंडिया गेट को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं. 42 मीटर ऊंचाई वाले इस स्मारक को पहले विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था.

By : कविता गाडरी | Updated at : 18 Feb 2026 07:26 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली का नाम जब भी आता है, तो सबसे पहले दिमाग में इंडिया गेट की तस्वीर सामने आती है. देश की राजधानी में स्थित इंडिया गेट को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं. 42 मीटर ऊंचाई वाले इस स्मारक को पहले विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था. वहीं आपने इंडिया गेट की कहानियों के बारे में तो खूब सुना होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बनाने में उस समय कितना खर्चा आया था और आज अगर ऐसा दूसरा इंडिया गेट बनाया जाए तो उसका खर्च कितना आएगा. 

इंडिया गेट और उसका निर्माण 

राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और 12 फरवरी 1931 को यह बनकर तैयार हो गया था. इसे बनाने में लगभग 10 साल लगे थे.  इंडिया गेट को मशहूर ब्रिटिश वास्तुकार एड्विन लैंडसियर लूट्यन्स ने डिजाइन किया था. वहीं शुरुआत में इसका नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था. इंडिया गेट लाल और पीले बलुआ पत्थरों और ग्रेनाइट से बनाया गया था. वहीं आपको बता दें कि इंडिया गेट की दीवारों पर हजारों सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं.  वहीं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसके नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित की गई, जो शहीदों को श्रद्धांजलि का प्रतीक बनी. 

इंडिया गेट को बनाने में कितना आया था खर्च?

बताया जाता है कि ब्रिटिश काल में नई राजधानी के निर्माण का अनुमानित खर्च 1913 में करीब 1050 लाख रुपये लगाया गया था. हालांकि 1914 में पहले विश्व युद्ध के कारण काम की रफ्तार धीमी पड़ गई थी. वहीं 1914-15 से 1919-20 के बीच हर साल 39 से 54 लाख रुपये तक राजधानी को बनाने में खर्च हुए. इसके अलावा 1920 से 21 के बाद निर्माण कार्य में फिर से तेजी आई और राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के साथ इंडिया गेट के निर्माण का कुल खर्च मिलाकर करीब 13.07 लाख रुपये आया था. वहीं, इंडिया गेट बनाने में कुल कितना खर्च आया था, उसका अलग से खर्च सामने नहीं आया. हालांकि, यह रकम करीब 2 से 3 लाख रुपये मानी जाती है. आपको बता दें कि राजधानी के निर्माण के साथ ही इंडिया गेट का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1931 में पूरा हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार ने फंड किया था.   

अगर आज बना इंडिया गेट बनाया जाए तो कितनी होगी लागत?

ब्रिटिश काल में बना इंडिया गेट आज देश की ऐतिहासिक धरोहर है. वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर अनुमान लगाया जाए तो  इंडिया गेट के आकार और डिजाइन का स्मारक आज के समय में तैयार किया जाए तो निर्माण के सामान, श्रम लागत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से इसका खर्च करोड़ों रुपये से भी ज्यादा हो सकता है. 

ये भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण के दौरान कैसे बनता है रिंग ऑफ फायर, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 18 Feb 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
India Gate Construction Cost India Gate Built Edwin Lutyens Architect
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
जब इंडिया गेट बना था, उस पर कितना पैसा हुआ था खर्च? आज इसे बनवाएं तो कितनी आएगी लागत
जब इंडिया गेट बना था, उस पर कितना पैसा हुआ था खर्च? आज इसे बनवाएं तो कितनी आएगी लागत
जनरल नॉलेज
बाथरूम, रेस्टरूम और वॉशरूम में क्या होता है अंतर? जान गए तो शर्मिंदा होने से बच जाएंगे आप
बाथरूम, रेस्टरूम और वॉशरूम में क्या होता है अंतर? जान गए तो शर्मिंदा होने से बच जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
गुजरात के इस शहर में भी है धौलाकुआं, क्या यहां भी बनाया गया था सफेद कुआं?
गुजरात के इस शहर में भी है धौलाकुआं, क्या यहां भी बनाया गया था सफेद कुआं?
जनरल नॉलेज
दुनिया के किस देश में चांदी सबसे सस्ती, वहां से कितनी सिल्वर लेकर आ सकते हैं भारत?
दुनिया के किस देश में चांदी सबसे सस्ती, वहां से कितनी सिल्वर लेकर आ सकते हैं भारत?
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
इंडिया
'जैसे सूरज उगता है...', ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज दावा, टॉम कूपर ने बताया पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर क्या हुआ
'जैसे सूरज उगता है...', ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज दावा, टॉम कूपर ने बताया PAK की न्यूक्लियर साइट पर क्या हुआ
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे खतरनाक बॉलिंग स्पेल, जब इन गेंदबाजों ने मचाया कहर
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे खतरनाक बॉलिंग स्पेल, जब इन गेंदबाजों ने मचाया कहर
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
Parenting
बच्चों को रमजान के बारे में क्या बताएं? जानें रोजे से जुड़ी 5 जरूरी बातें
बच्चों को रमजान के बारे में क्या बताएं? जानें रोजे से जुड़ी 5 जरूरी बातें
जनरल नॉलेज
गुजरात के इस शहर में भी है धौलाकुआं, क्या यहां भी बनाया गया था सफेद कुआं?
गुजरात के इस शहर में भी है धौलाकुआं, क्या यहां भी बनाया गया था सफेद कुआं?
ट्रैवल
Gokyo Lakes: नेपाल की गोद में छिपा है दुनिया का सबसे ऊंचा फ्रेशवॉटर सिस्टम, जानें कैसे करें यहां की यात्रा?
नेपाल की गोद में छिपा है दुनिया का सबसे ऊंचा फ्रेशवॉटर सिस्टम, जानें कैसे करें यहां की यात्रा?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget