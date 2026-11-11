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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAncient Royal Heating Systems: न हीटर न ब्लोअर, फिर कड़ाके की ठंड में कैसे गर्म रहते थे राजाओं के महल?

Ancient Royal Heating Systems: न हीटर न ब्लोअर, फिर कड़ाके की ठंड में कैसे गर्म रहते थे राजाओं के महल?

Ancient Royal Heating Systems: बिना किसी बिजली के उपकरणों के, राजा-महाराजा मोटी दीवारों वाले महलों, अंगीठियों, मोटे पर्दों और वास्तुकला के अद्भुत तालमेल से कड़ाके की ठंड में महलों को गर्म रखते थे.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 11 Nov 2026 06:59 AM (IST)
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Ancient Royal Heating Systems: आधुनिक तकनीक और बिजली के आने से पहले जब कड़ाके की सर्दी अपना विकराल रूप दिखाती थी, तब राजा-महाराजाओं के विशालकाय और भव्य महल अपने आप में एक अजूबा हुआ करते थे. आज के दौर में जहां कमरों को चुटकियों में गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर और ब्लोअर मौजूद हैं, वहीं सदियों पहले शाही परिवारों के पास ठंड से मुकाबले के लिए कुदरती और नायाब तरीके हुआ करते थे. महलों की अनोखी बनावट, वास्तुकला के अचूक नियम और पारंपरिक संसाधनों के जरिए राजा-महाराजा अपने रहन-सहन को बेहद गर्म और आरामदायक बनाए रखते थे.

दीवारों की मोटाई का कमाल

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पुराने समय के महलों की सबसे बड़ी खूबी उनकी दीवारें होती थीं जो कई फीट मोटी बनाई जाती थीं. इन दीवारों को चूने, पत्थर और गारे के मिश्रण से इस तरह तैयार किया जाता था कि वे बाहर की कड़ाके की ठंड को अंदर आने से रोक लेती थीं. गर्मियों में ये महल ठंडे और सर्दियों में प्राकृतिक रूप से गर्म बने रहते थे, जिससे तापमान संतुलित रहता था.

पारंपरिक अंगीठियों का इस्तेमाल

कमरों के तापमान को बढ़ाने के लिए महलों के खास कक्षों में बड़ी-बड़ी अंगीठियां जलाई जाती थीं. इनमें कोयले और खुशबूदार लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था जो लंबे समय तक सुलगती रहती थीं और कमरे को गर्माहट देती थीं. धुएं को बाहर निकालने के लिए महलों में विशेष चिमनियों और हवादानों की व्यवस्था की जाती थी ताकि हवा शुद्ध बनी रहे.

मोटे पर्दे और ऊनी कालीन

शाही कमरों की खिड़कियों और दरवाजों पर मखमली और भारी कपड़ों के मोटे पर्दे लटकाए जाते थे. ये पर्दे ठंडी हवा के झोंकों को सीधे अंदर आने से रोकते थे. इसके अलावा फर्श पर बिछे कश्मीरी और फारसी ऊनी कालीन ठंडे पत्थरों से पैरों का सीधा संपर्क तोड़ते थे, जिससे कमरों में गर्माहट बनी रहती थी.

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Ancient Royal Heating Systems: न हीटर न ब्लोअर, फिर कड़ाके की ठंड में कैसे गर्म रहते थे राजाओं के महल?

वास्तुकला और सूरज की रोशनी

राजपूतों और मुगलों के महलों का निर्माण इस वैज्ञानिक सोच के साथ किया जाता था कि कमरों में अधिकतम धूप आ सके. महलों के आंगन, खिड़कियां और झरोखे दक्षिण दिशा की ओर खुले होते थे ताकि सुबह से लेकर शाम तक सूरज की किरणें सीधे अंदर पड़ें. यह प्राकृतिक हीटिंग सिस्टम दिनभर कमरों को गर्म रखता था.

गर्म पानी और सिकाई के साधन

सोने से पहले राजा-महाराजाओं के बिस्तरों को गर्म करने के लिए तांबे या पीतल के बर्तनों में गर्म पानी भरकर रखा जाता था. इसे बिस्तर के अंदर रखकर पहले से ही गर्माहट पैदा कर दी जाती थी ताकि कड़ाके की ठंड में बिस्तर आरामदायक बन सके. इसके अलावा शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए विशेष काढ़े और मसालों का सेवन किया जाता था.

शाही लिबास और ऊनी वस्त्र

शीत ऋतु आते ही राजाओं और रानियों के पहनावे पूरी तरह बदल जाते थे. वे बेहतरीन पश्मीना शॉल, मखमली कोट, भारी सिल्क और हाथ से बुने हुए उम्दा ऊनी वस्त्र पहनते थे. उस दौर के ये शाही लिबास न सिर्फ देखने में खूबसूरत होते थे बल्कि शरीर को भीषण ठंड से बचाने में पूरी तरह सक्षम होते थे.

जमींदोज तहखाने और गर्म कमरे

कुछ खास क्षेत्रों के महलों में सर्दियों के मौसम के लिए विशेष भूमिगत कमरे या तहखाने बनाए जाते थे. ये तहखाने बाहर की सर्द हवाओं के प्रभाव से पूरी तरह सुरक्षित होते थे और जमीन के अंदर होने के कारण प्राकृतिक रूप से गर्म रहते थे. राजा इन कमरों का इस्तेमाल अत्यधिक ठंड के दिनों में विश्राम करने के लिए करते थे.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 11 Nov 2026 06:59 AM (IST)
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