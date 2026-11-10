Firecrackers After Diwali: दिवाली का पावन पर्व बीत जाने के बाद भी देश के कई इलाकों में देर रात तक पटाखे जलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है. रात के सन्नाटे में होने वाले इन तेज धमाकों से न केवल बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों की नींद खराब होती है, बल्कि पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक सीमा तक पहुंच जाता है. यदि आपके आसपास या पड़ोसी सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों की अनदेखी कर देर रात तक आतिशबाजी कर रहे हैं, तो आपके पास इसके खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है. आइए जानें कि देर रात पटाखा जलाने से जुड़े नियम, सजा के प्रावधान और शिकायत दर्ज कराने के सही व सुरक्षित तरीके क्या हैं.

रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाना कानूनी अपराध

देश में सर्वोच्च न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन नियमों के मुताबिक रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक तेज आवाज वाले पटाखे चलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित और गैर-कानूनी है. तय समय सीमा के बाद पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस और पर्यावरण विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान शामिल है.

शिकायत दर्ज कराने के तरीके

यदि आपके क्षेत्र में देर रात तक पटाखों का शोर जारी है, तो आप तुरंत आपातकालीन पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल 112 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने नजदीकी स्थानीय पुलिस स्टेशन के फोन नंबर पर सूचना दे सकते हैं या सीधे थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. कई शहरों में जिला प्रशासन विशेष कंट्रोल रूम स्थापित करता है, जैसे गुरुग्राम में जिला कंट्रोल रूम नंबर 92897 90948 जारी किया गया है. यदि आप पड़ोसी से सीधे विवाद से बचना चाहते हैं, तो पुलिस से अपनी पहचान गोपनीय रखने का अनुरोध भी कर सकते हैं.

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शोर को मापने और सबूत जुटाने के तरीके

ध्वनि प्रदूषण को कानूनी रूप से साबित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन द्वारा कैलिब्रेट किए गए आधिकारिक साउंड लेवल मीटर का ही उपयोग किया जाता है. मोबाइल ऐप द्वारा मापे गए ध्वनि स्तर को अदालत में आधिकारिक प्रमाण नहीं माना जाता है. हालांकि, नागरिक के तौर पर आप किसी से सीधे भिड़े बिना सुरक्षित स्थान से घटना का छोटा वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. अपनी इस रिकॉर्डिंग में तारीख, समय और सटीक लोकेशन सुरक्षित रखें ताकि शिकायत दर्ज कराते समय यह एक ठोस आधार बन सके.

नियम तोड़ने पर जेल और सख्त जुर्माने का प्रावधान

नियम उल्लंघन पर कार्रवाई अपराध की गंभीरता और संबंधित राज्य के पर्यावरण कानूनों के आधार पर तय होती है. दिल्ली-एनसीआर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिबंधित पटाखे जलाने या खरीदने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये तक के जुर्माने का नियम है. वहीं, बिना लाइसेंस के अवैध पटाखे बेचने या भंडारण करने पर 3 साल तक की कैद और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि पटाखे फोड़ने से कोई गंभीर हादसा या विस्फोट होता है, तो आरोपी पर अन्य सख्त आपराधिक धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं.





शिकायत करते समय क्या ध्यान रखें?

पुलिस या प्रशासन को सूचना देते समय हमेशा घटना का सटीक पता, आस-पास का कोई प्रसिद्ध लैंडमार्क, शोर शुरू होने का समय और उसकी अवधि स्पष्ट रूप से बताएं. आपने जिस अधिकारी या कंट्रोल रूम में कॉल किया है, उसकी शिकायत संख्या जरूर नोट कर लें. शिकायत दर्ज कराते समय कभी भी किसी की निजी संपत्ति में घुसकर रिकॉर्डिंग न करें और न ही पटाखा जलाने वाले व्यक्ति से बहस या मारपीट करें. शिकायत का मुख्य उद्देश्य प्रशासन तक सही सूचना पहुंचाना है, न कि खुद कानून को हाथ में लेना.

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