Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विश्व औसत 4.2-5.4 लीटर शराब; यूरोप में खपत दोगुनी।

भारत में खपत 4.9-5.7 लीटर, एक दशक में दोगुनी हुई।

भारत तीसरा बड़ा शराब बाजार; 26 लाख वैश्विक मौतें।

Alcohol Consumption: शराब की खपत अलग-अलग देश और क्षेत्र में काफी अलग-अलग है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 15 साल से ज्यादा उम्र के लोग हर साल प्रति व्यक्ति औसतन लगभग 4.2 से 5.4 लीटर शुद्ध शराब का इस्तेमाल करते हैं. इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि यूरोप में शराब की खपत काफी ज्यादा है, इसी के साथ मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों में यह खपत लगभग 0 के बराबर है.

वहीं भारत में प्रति व्यक्ति शराब की खपत का औसत काफी कम है. हालांकि यहां शराब पीने के तरीकों और बाजार की दिलचस्प में बदलाव आया है.

यूरोप में सबसे ज्यादा क्षेत्रीय औसत

यूरोपीय देशों में शराब की खपत वैश्विक औसत से दोगुनी से भी ज्यादा है. यहां प्रति व्यक्ति सालाना लगभग 10 से 12 लीटर शुद्ध शराब पी जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप सबसे ज्यादा शराब पीने वाला क्षेत्र है. इसके उलट मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कई इस्लामी देश जैसे कि कुवैत, ईरान और सऊदी अरब में शराब की खपत लगभग शून्य है. इसके कम होने के पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक वजह बताई गई है.

भारत की स्थिति

भारत में प्रति व्यक्ति सालाना शराब की खपत लगभग 4.9 से 5.7 लीटर शुद्ध शराब के बीच आंकी गई है. यह आंकड़ा भारत को वैश्विक औसत के करीब रखता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के लिए कोई सटीक वैश्विक रैंकिंग नहीं दी गई है इस वजह से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इसकी कोई स्थिति नहीं बताई जा सकती है.

प्रति व्यक्ति खपत का स्तर अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद वक्त के साथ भारत में काफी बदलाव आया है. वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन की लंबी अवधि की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि पिछले लगभग 1 दशक में देश में प्रति व्यक्ति शराब की खपत लगभग दोगुनी हो गई है.





भारत में शराब पीने के तरीकों में बदलाव

भारत में शराब पीने का तरीका कई पश्चिमी देशों से अलग है. पश्चिमी देशों में लोग आमतौर पर खाने के साथ सीमित मात्रा में वाइन या फिर बीयर पीते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में भारी मात्रा में शराब पीने का चलन काफी ज्यादा है. इसका मतलब है कि एक ही बार में काफी ज्यादा शराब पी लेना. यह अंतर जरूरी है क्योंकि औसत वार्षिक खपत से यह पता नहीं चलता कि शराब का सेवन किस तरह से किया जाता है.

राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति खपत का आंकड़ा कम हो सकता है जबकि कुछ लोग काफी ज्यादा मात्रा में शराब पीते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पैटर्न का पता चलता है लेकिन इसमें शामिल लोगों का प्रतिशत या फिर उनकी संख्या नहीं पता चलती है.





भारत में बाजार की बढ़ती संभावना

यूरोमॉनिटर और आईडब्ल्यूएसआर के शोध के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय शराब कंपनियों के लिए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संभावित बाजार है. भले ही भारत में प्रति व्यक्ति शराब की खपत तुलनात्मक रूप से कम है लेकिन इसके बावजूद भी यह आंकड़ा देश में मौजूद कमर्शियल रुचि को दर्शाता है. बाजार की संभावनाओं का यह आंकड़ा वर्तमान शराब खपत की रैंकिंग से अलग है. यह अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों के लिए मौजूद अवसरों को बताता है ना कि प्रति व्यक्ति शराब की खपत की मात्रा को.

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दुनिया भर में स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल शराब के सेवन की वजह से सीधे तौर पर लगभग 26 लाख लोगों की मौत हो जाती है. पुरुषों पर इसका असर काफी ज्यादा है. इन मौतों में से लगभग 20 लाख पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या लगभग 6 लाख है.

शराब से होने वाले नुकसान में इसकी लत और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं भी शामिल हैं. दुनिया भर में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लगभग 40 करोड़ लोग अल्कोहल यूज डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं. इसमें शराब की वजह से होने वाली मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं शामिल है.

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