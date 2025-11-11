हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज

Dharmendra Death News: लोनावाला में 100 एकड़ में फैला है धर्मेंद्र का फार्महाउस, जानिए इसकी कितनी कीमत?

Dharmendra Death News: बॉलीवुड के वीरू यानि धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया. वह गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, आज उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली.

By : निधि पाल | Updated at : 24 Nov 2025 01:37 PM (IST)
Dharmendra Death News: 89 साल के बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. बीते दिनों सांस लेने में दिक्कत होने के कारण उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, कुछ दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, जिसके बाद से वह परिवार के साथ समय बिता रहे थे. अब धर्मेंद्र के निधन की खबर से पूरे बॉलीवुड जगत को शोक की लहर दौड़ गई है. 

धर्मेंद्र मायानगरी मुंबई शहर की भीड़-भाड़ से दूर अपने लोनावाला फार्महाउस में ही सुकून से रहते थे. उनका 100 एकड़ में फैला यह फार्महाउस सिर्फ विशाल नहीं, बल्कि बेहद खूबसूरत और आधुनिक सुविधाओं से लैस है. यहां वे ऑर्गेनिक खेती, पशुपालन और प्राकृतिक जीवन का आनंद लेते हैं. स्विमिंग पूल, रॉक गार्डन और 1000 फीट गहरी झील जैसे आकर्षण इसे और भी खास बनाते हैं. करोड़ों की संपत्ति में यह फार्महाउस धर्मेंद्र की शांति और प्राइवेट लाइफ का प्रतीक है.

धर्मेंद्र के सुकून का ठिकाना है फार्महाउस

मुंबई की हलचल और शोर-शराबे से दूर, धर्मेंद्र का लोनावाला फार्महाउस उनके सुकून का ठिकाना था. यह 100 एकड़ में फैला प्रॉपर्टी सिर्फ विशालता में नहीं बल्कि आधुनिक सुविधाओं और प्राकृतिक सुंदरता में भी बेजोड़ है. अभिनेता ने इसे सालों पहले खरीदा था और तब से ही वे ज्यादातर समय यहीं बिताते हैं. धर्मेंद्र इस फार्महाउस में ऑर्गेनिक खेती करते हैं. यहां सब्जियां, फल और अनाज उगाए जाते हैं. साथ ही उन्होंने गाय-भैंस भी पाले हैं, जिनकी देखभाल वे खुद करते थे. फॉर्महाउस पर कई कर्मचारी काम करते हैं, जो खेती और रख-रखाव में उनकी मदद करते हैं. 

क्या-क्या है इसमें खास

इस संपत्ति की खासियत इसकी खूबसूरती और शानदार सुविधाओं में छिपी है. यहां एक आलीशान बंगला है, जिसमें धर्मेंद्र रहते हैं. स्विमिंग पूल, रॉक गार्डन और मनोरम लॉन इसे और भी आकर्षक बनाते हैं. सबसे खास है यहां 1000 फीट गहरी झील, जिसके किनारे धर्मेंद्र अक्सर समय बिताया करते थे. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस झील की कई फोटोज और वीडियोज साझा किए थे, जिससे फैंस भी इस फार्महाउस की भव्यता का अनुभव कर पाते हैं.

कितनी है इसकी कीमत

धर्मेंद्र का यह फार्महाउस न सिर्फ उनकी निजी जिंदगी का हिस्सा रहा है, बल्कि यह उनकी फैमिली के लिए भी सुकून का ठिकाना है. पत्नी प्रकाश कौर यहीं रहती हैं और हेमा मालिनी भी कभी-कभी यहां आकर उनका साथ देती हैं. फार्महाउस पर समय बिताना धर्मेंद्र को शहर की भागदौड़ से राहत देता है और उन्हें प्रकृति के करीब रखता है. जहां तक कीमत की बात है, तो इसका सटीक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन अनुमान के अनुसार यह फार्महाउस करोड़ों रुपये की संपत्ति में शामिल है. धर्मेंद्र की कुल संपत्ति 335 करोड़ रुपये से अधिक मानी जाती है, और यह फार्महाउस उसी में एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में शामिल है.

अलग सुकून देता है यह फार्महाउस

मुंबई से दूर इस फार्महाउस की शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं इसे सिर्फ एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि धर्मेंद्र की जीवनशैली और निजी पसंद का प्रतीक बनाती हैं. यहां का हर कोना उनके व्यस्त और फिल्मी जीवन से दूर एक अलग सुकून देता है. 

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 11 Nov 2025 09:22 AM (IST)
