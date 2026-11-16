डीलिमिटेशन के विरोध में प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, महिला आरक्षण बिल पर कही यह बात

पूर्व राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को 2023 में विपक्ष और सरकार ने सर्वसम्मति से पारित किया था. इसके बावजूद महिलाओं को आरक्षण देने का वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी की बात तो सभी करते हैं, लेकिन इसे लागू करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "2023 में विपक्ष और सरकार ने सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था. यह 2029 तक महिला आरक्षण लागू करने का वादा था, जिसमें परिसीमन (Delimitation) का प्रावधान भी शामिल था."

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परिसीमन के प्रस्ताव को संसद में रोकने पर उठाए सवाल

शिवसेना (यूबीटी) की नेता ने आगे लिखा, "अगर परिसीमन को लेकर कोई समस्या थी, तो विधेयक को उसके मौजूदा स्वरूप में समर्थन नहीं मिलना चाहिए था. लेकिन सभी दलों ने इसके प्रावधानों को पूरी तरह जानते हुए भी इसके पक्ष में मतदान किया था. इसके बावजूद, जब संसद में परिसीमन का प्रस्ताव पेश किया गया, तो उसे रोक दिया गया."

In 2023 the opposition and the government unanimously passed the Women’s Reservation Bill, a promise for 2029 which included delimitation. If delimitation was a problem the bill in its form should not have found support - but all did vote in favour knowing fully well the provisions. Yet when delimitation was presented in the parliament it was blocked. The delimitation has been frozen for decades similarly it took decades to pass the women reservation bill. It is unfortunate that women’s reservation continues to be a distant dream and equity in participation just words spoken by all implemented by none. — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) November 16, 2026

महिलाओं को आरक्षण मिलने में हो रही देरी पर जताई नाराजगी

प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण लागू होने में हो रही देरी पर भी निराशा जताई. उन्होंने लिखा, "जिस तरह परिसीमन को दशकों से टालकर रखा गया है, उसी तरह महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने में भी दशकों लग गए."

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उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं को आरक्षण देने का सपना अब भी दूर की कौड़ी बना हुआ है. राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी की बात तो सभी करते हैं, लेकिन इसे हकीकत में लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता." उनकी यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर संसद में राजनीतिक बहस जारी है.