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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रडीलिमिटेशन के विरोध में प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, महिला आरक्षण बिल पर कही यह बात

डीलिमिटेशन के विरोध में प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, महिला आरक्षण बिल पर कही यह बात

प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण लागू करने में देरी और परिसीमन के मुद्दे पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार देने का सपना अब भी अधूरा है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 16 Nov 2026 12:58 PM (IST)
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पूर्व राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को 2023 में विपक्ष और सरकार ने सर्वसम्मति से पारित किया था. इसके बावजूद महिलाओं को आरक्षण देने का वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी की बात तो सभी करते हैं, लेकिन इसे लागू करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "2023 में विपक्ष और सरकार ने सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था. यह 2029 तक महिला आरक्षण लागू करने का वादा था, जिसमें परिसीमन (Delimitation) का प्रावधान भी शामिल था."

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परिसीमन के प्रस्ताव को संसद में रोकने पर उठाए सवाल

शिवसेना (यूबीटी) की नेता ने आगे लिखा, "अगर परिसीमन को लेकर कोई समस्या थी, तो विधेयक को उसके मौजूदा स्वरूप में समर्थन नहीं मिलना चाहिए था. लेकिन सभी दलों ने इसके प्रावधानों को पूरी तरह जानते हुए भी इसके पक्ष में मतदान किया था. इसके बावजूद, जब संसद में परिसीमन का प्रस्ताव पेश किया गया, तो उसे रोक दिया गया."

महिलाओं को आरक्षण मिलने में हो रही देरी पर जताई नाराजगी

प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण लागू होने में हो रही देरी पर भी निराशा जताई. उन्होंने लिखा, "जिस तरह परिसीमन को दशकों से टालकर रखा गया है, उसी तरह महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने में भी दशकों लग गए."

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उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं को आरक्षण देने का सपना अब भी दूर की कौड़ी बना हुआ है. राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी की बात तो सभी करते हैं, लेकिन इसे हकीकत में लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता." उनकी यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर संसद में राजनीतिक बहस जारी है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Nov 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS
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