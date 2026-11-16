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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजय शाह फिर बने ICC के चेयरमैन, गौतम गंभीर ने भेजा स्पेशल मैसेज

जय शाह फिर बने ICC के चेयरमैन, गौतम गंभीर ने भेजा स्पेशल मैसेज

Gautam Gambhir Reacts Jay Shah ICC Chairman: जय शाह दूसरी बार आईसीसी चेयरमैन बने हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने उन्हें बधाई दी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Nov 2026 01:03 PM (IST)
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सोमवार, 16 नवंबर को ICC ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके बताया कि जय शाह लगातार दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए हैं. बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने जय शाह को इस नियुक्ति पर बधाई दी. भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी उन्हें स्पेशल मैसेज भेजा है. गंभीर ने कहा कि जय शाह जरूर क्रिकेट के खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे. थाईलैंड के बाली में आईसीसी बोर्डस की मीटिंग के बाद जय शाह को दोबारा निर्विरोध आईसीसी का चेयरमैन चुना गया है.

जय शाह भाई आपको...

गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर लिखा - जय शाह भाई, ICC चेयरमैन के तौर पर एक और कार्यकाल मिलने पर बधाई. आप इसके पूरी तरह हकदार हैं. आपकी लीडरशिप पर जो भरोसा है, वह खुद ही सबकुछ बयां कर देता है. उम्मीद है आप क्रिकेट के खेल को और भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे."

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जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद सभी सदस्यों का धन्यवाद किया, जिन्होंने शाह को निर्विरोध दोबारा आईसीसी का चेयरमैन चुना है. शाह की लीडरशिप में आईसीसी क्रिकेट की ओलंपिक्स में वापसी को सफल बनाने के प्रति लगातार प्रयास करता रहेगा. शाह ने कहा कि ओलंपिक्स एक ऐसा सुनहरा अवसर है जिससे क्रिकेट को दुनिया भर की ऑडियन्स तक पहुंचाया जा सकेगा.

BCCI अध्यक्ष ने भी दी बधाई

बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने भी जय शाह को बधाई दी और उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए शुभकामनाएं दी. 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 16 Nov 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Jay Shah ICC Chairman GAUTAM GAMBHIR
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