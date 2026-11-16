जय शाह फिर बने ICC के चेयरमैन, गौतम गंभीर ने भेजा स्पेशल मैसेज
Gautam Gambhir Reacts Jay Shah ICC Chairman: जय शाह दूसरी बार आईसीसी चेयरमैन बने हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने उन्हें बधाई दी है.
सोमवार, 16 नवंबर को ICC ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके बताया कि जय शाह लगातार दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए हैं. बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने जय शाह को इस नियुक्ति पर बधाई दी. भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी उन्हें स्पेशल मैसेज भेजा है. गंभीर ने कहा कि जय शाह जरूर क्रिकेट के खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे. थाईलैंड के बाली में आईसीसी बोर्डस की मीटिंग के बाद जय शाह को दोबारा निर्विरोध आईसीसी का चेयरमैन चुना गया है.
जय शाह भाई आपको...
गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर लिखा - जय शाह भाई, ICC चेयरमैन के तौर पर एक और कार्यकाल मिलने पर बधाई. आप इसके पूरी तरह हकदार हैं. आपकी लीडरशिप पर जो भरोसा है, वह खुद ही सबकुछ बयां कर देता है. उम्मीद है आप क्रिकेट के खेल को और भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे."
जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद सभी सदस्यों का धन्यवाद किया, जिन्होंने शाह को निर्विरोध दोबारा आईसीसी का चेयरमैन चुना है. शाह की लीडरशिप में आईसीसी क्रिकेट की ओलंपिक्स में वापसी को सफल बनाने के प्रति लगातार प्रयास करता रहेगा. शाह ने कहा कि ओलंपिक्स एक ऐसा सुनहरा अवसर है जिससे क्रिकेट को दुनिया भर की ऑडियन्स तक पहुंचाया जा सकेगा.
Congratulations @JayShah bhai on another well-deserved term as ICC Chairman! The trust in your leadership speaks for itself. Here’s to taking cricket to greater heights !— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 16, 2026
BCCI अध्यक्ष ने भी दी बधाई
बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने भी जय शाह को बधाई दी और उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए शुभकामनाएं दी.
Heartiest congratulations @JayShah bhai on your well-deserved re-election as Chairman of the International Cricket Council @ICC your leadership, clarity of vision and unwavering commitment to the game of cricket . Your journey has been truly inspiring for the way you have contributed to the growth and global recognition of the sport. It gives me immense pleasure personally and on behalf of @BCCI , our heartfelt congratulations , admiration and best wishes for your continued success . May this tenure bring you even greater achievements and opportunities to take world cricket to new heights.— MithunManhas5 (@MithunManhas) November 16, 2026