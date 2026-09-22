जहीर खान को कितनी सैलरी देगी CSK, स्टीफन फ्लेमिंग से कम या ज्यादा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चेन्नई सुपर किंग्स ने जहीर खान को नया मुख्य कोच नियुक्त किया।

जहीर की अनुमानित सालाना सैलरी ₹5-7 करोड़, फ्लेमिंग से कम।

उनका अनुभव टीम विकास, प्रतिभा पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Zaheer Khan CSK: चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2027 से पहले एक बड़ा बदलाव करते हुए भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को अपना नया हेड कोच नियुक्त किया है. इस फैसले के साथ ही स्टीफन फ्लेमिंग का फ्रेंचाइजी के साथ लंबे समय से चला आ रहा साथ खत्म हो चुका है. टीम के साथ 18 साल बीताने के बाद फ्लेमिंग हट गए और अब जहीर पर इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल टीमों में से एक को लीड करने की जिम्मेदारी है. इसके बाद सबका ध्यान जहीर खान की सैलरी पर गया है. आइए जानते हैं कि अब उन्हें कितनी सैलरी दी जाएगी.

चेन्नई सुपर किंग्स में जहीर खान की संभावित सैलरी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जहीर खान को आईपीएल 2027 सीजन के लिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है. उनकी संभावित सालाना सैलरी 5 करोड़ से 7 करोड़ के बीच बताई जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स इसी सैलरी रेंज में हेड कोच की तलाश कर रही थी. हालांकि ना तो फ्रेंचाइजी और ना ही जहीर खान ने उनकी सैलरी की सही रकम की आधिकारिक पुष्टि की है. इस वजह से बताई गई रकम को पक्की सैलरी के बजाय एक अनुमान ही माना जाना चाहिए. अगर जहीर को ₹7 करोड़ मिलते हैं, तो उनकी कमाई उनके पहले वाले कोच की बताई गई सैलरी से थोड़ी कम होगी. 5 करोड़ मिलने पर यह अंतर और ज्यादा होगा.





स्टीफन फ्लेमिंग की सैलरी से तुलना

रिपोर्ट के मुताबिक स्टीफन फ्लेमिंग चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच के तौर पर सालाना लगभग 7.5 करोड़ कमाते थे. इस आंकड़े की तुलना में जहीर खान की संभावित सैलरी 5 करोड़ से 7 करोड़ यानी फ्लेमिंग की बताई गई सैलरी से कम या उसके आस-पास होगी.

असली तुलना जहीर के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल सही रकम पर निर्भर करेगी. क्योंकि आधिकारिक जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है इस वजह से यह आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स पर ही आधारित हैं.

पिछली भूमिका के मुकाबले जाहिर की सैलरी में बढ़ोतरी

चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होने से पहले जहीर खान लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मैटर के तौर पर 5 करोड़ कमाते थे. इस वजह से चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच के तौर पर उनकी नियुक्ति से उनकी सालाना सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, यह कॉन्ट्रैक्ट की अंतिम रकम पर निर्भर करेगा.

यह नई भूमिका जहीर के लिए एक बड़ा प्रोफेशनल मौका भी है, जिन्होंने पहले टीम डेवलपमेंट और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है. उनके अनुभव में मुंबई इंडियंस के साथ जिम्मेदारियां और लखनऊ के ऊपर जायंट्स में मेंटर की भूमिका शामिल है.





चेन्नई सुपर किंग्स में फ्लेमिंग की विरासत

स्टीफन फ्लेमिंग 2009 से चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच रहे हैं और उन्होंने फ्रेंचाइजी की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है. उनके कार्यकाल के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच आईपीएल खिताब जीते और एक मजबूत टीम स्ट्रक्चर बनाया.

फ्लेमिंग के जाने से लगभग 2 दशक तक चले कोचिंग दौर का अंत हो गया. अब जहीर खान से उम्मीद की जाएगी कि वह टीम के स्थापित सिस्टम को बनाए रखें और साथ ही अपनी रणनीतियां और तरीके भी अपनाएं.

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आईपीएल 2027 से पहले जहीर खान की जिम्मेदारियां

जाहिर की भूमिका सिर्फ मैच की रणनीतियों को बनाने तक ही सीमित नहीं रहेगी. चेन्नई सुपर किंग्स को युवा खिलाड़ियों की पहचान करने और उन्हें तैयार करने में भी उनके अनुभव पर भरोसा करने की उम्मीद है. एक मजबूत स्क्वाड बनाना उभरते हुए क्रिकेटरों के प्रदर्शन को बेहतर बनाना और फ्रेंचाइजी के कॉम्पिटेटिव स्टैंडर्ड को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा होगा.

खेलने, मेंटरिंग और टीम मैनेजमेंट में उनका बैकग्राउंड इन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है. हालांकि जहीर खान के पास आईपीएल का काफी अनुभव है लेकिन आईपीएल 2027 उनके लिए किसी आईपीएल फ्रैंचाइजी के हेड कोच के तौर पर काम करने का पहला मौका होगा.

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