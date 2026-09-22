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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस देश में बिजली बिल आता है माइनस में, उल्टा सरकार को देना पड़ता है पैसा

इस देश में बिजली बिल आता है माइनस में, उल्टा सरकार को देना पड़ता है पैसा

Finland Negative Electricity: दुनिया में एक देश ऐसा है जहां पर बिजली बिल नेगेटिव में आता है. आइए जानते हैं क्या है इसका मतलब और इससे उपभोक्ताओं पर क्या फर्क पड़ता है. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 22 Sep 2026 10:07 AM (IST)
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  • भारत में अतिरिक्त सौर बिजली ग्रिड को, बिल समायोजित।

Finland Negative Electricity: सोचिए कि आपको बिजली का बिल मिले जिसमें रकम  पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो. यह अजीब स्थिति तब हो सकती है जब बिजली की कीमतें शून्य से नीचे चली जाएं. इस घटना को नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग कहा जाता है. फिनलैंड रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के लिए जाना जाने वाला एक यूरोपीय देश है, ने बिजली के ज्यादा उत्पादन, अच्छे मौसम और कम मांग की वजह से नेगेटिव बिजली कीमतों का दौर देखा है. इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार किसी कल्याणकारी योजना के तहत मुफ्त बिजली दे रही है. इसके बजाय नेगेटिव प्राइसिंग बिजली बाजार की गतिविधि और पावर ग्रिड पर सप्लाई और मांग के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का नतीजा है.

फिनलैंड में बिजली की कीमतें नेगेटिव क्यों हो गईं?

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फिनलैंड ने रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर पावर में काफी निवेश किया है. रूस यूक्रेन संघर्ष से जुड़े यूरोपीय ऊर्जा संकट के दौरान देशों ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और घरेलू स्तर पर बिजली उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया. 

ओल्किलुओटो 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट के चालू होने और अच्छे मौसम की वजह से बिजली का उत्पादन बढ़ा. तेज हवाओं और हाइड्रो पावर उत्पादन में भी ग्रेड पर उपलब्ध सप्लाई को और बढ़ाया. कुछ वक्त के लिए बिजली का उत्पादन घरों, व्यवसायों और उद्योगों की मांग से ज्यादा हो गया. इस ज्यादा सप्लाई की वजह से थोक बिजली की कीमतों में गिरावट आई और वे शून्य से नीचे भी चली गईं.


इस देश में बिजली बिल आता है माइनस में, उल्टा सरकार को देना पड़ता है पैसा

नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग कैसे काम करती है? 

बिजली बाजारों को उत्पादित बिजली और खपत की गई बिजली की मात्रा के बीच लगातार संतुलन बनाए रखना होता है. कई दूसरी चीजों के उलट बिजली को तुरंत इस्तेमाल के लिए बड़ी मात्रा में स्टोर करना मुश्किल होता है. इस वजह से रियल टाइम संतुलन जरूरी होता है. 

जब बिजली का उत्पादन मांग से काफी ज्यादा हो जाता है तो बिजली उत्पादकों और बाजार में शामिल लोगों को अतिरिक्त बिजली को संभालने में मुश्किल हो सकती है. ऐसी स्थिति में बिजली की कीमतें नेगेटिव हो सकती हैं. इसका मतलब है कि कुछ बिजली खरीदारों को बिजली की खपत करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिल सकते हैं. 

हालांकि थोक बिजली की कीमतों के नेगेटिव होने का मतलब यह नहीं है कि हर घर को अपने बिजली पर प्रदाता से पैसे मिलेंगे. उपभोक्ताओं पर इसका असर उनके बिजली अनुबंध, बिलिंग सिस्टम, टैक्स और दूसरे शुल्कों पर निर्भर करता है. 


इस देश में बिजली बिल आता है माइनस में, उल्टा सरकार को देना पड़ता है पैसा

पावर प्लांट को बस बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? 

नेगेटिव प्राइसिंग का एक कारण यह है कि बिजली उत्पादन को कम करना हमेशा आसान या फिर किफायती नहीं होता. कुछ पावर प्लांट, खासकर बड़े न्यूक्लियर प्लांट को तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों के बिना जल्दी से बंद करके दोबारा चालू नहीं किया जा सकता. 

हवा या फिर मौसम की स्थिति अनुकूल होने पर रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत भी बिजली का उत्पादन जारी रख सकते हैं. उत्पादन सुविधाओं को तुरंत बंद करने के बजाय बाजार में शामिल लोग ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने और अतिरिक्त सप्लाई को संभालने के लिए नेगेटिव कीमतों को स्वीकार कर सकते हैं. कुछ मामलों में बिजली की खपत करने के लिए खरीदारों को पैसे देना, बिजली उत्पादन कम करने या फिर अस्थिर पावर सिस्टम के नतीजे से निपटने की तुलना में कम खर्चीला हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: दो देशों की सेनाएं साथ युद्धाभ्यास क्यों करती हैं, इसका खर्च कौन उठाता है?

क्या भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है? 

भारत में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी पहलों के जरिए रूफटॉप सोलर पावर को बढ़ावा दिया है. रूफटॉप सोलर सिस्टम के तहत घर वाले अपने इस्तेमाल के लिए बिजली पैदा कर सकते हैं और जहां लागू हो, नेट मीटरिंग के जरिए अतिरिक्त बिजली ग्रिड को भेज सकते हैं.

लागू नियम और बिजली वितरण कंपनी के आधार पर अतिरिक्त उत्पादन को उपभोक्ता के बिजली बिल में एडजस्ट किया जा सकता है या फिर किसी मंजूर सेटेलमेंट सिस्टम के जरिए उसका मुआवजा दिया जा सकता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 10:07 AM (IST)
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