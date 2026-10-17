लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी इस मुगल बादशाह की मौत, क्यों हुआ था ऐसा?

भारतीय इतिहास में मुगल काल से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं. ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला किस्सा मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह हुमायूं के साथ हुआ था. इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि दिल्ली के प्रसिद्ध पुराने किले में स्थित अपनी ही पसंदीदा लाइब्रेरी की सीढियों से गिरकर हुमायूं की असमय मौत हो गई थी, लेकिन उसकी मौत किसी य़ुद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक असाधारण हादसे के कारण हुई.

शेर मंडल की सीढ़ियां और वो मनहूस शाम

यह ऐतिहासिक घटना जनवरी 1556 की है. दिल्ली के पुराने किले के भीतर एक द मंजिला अष्टकोणीय इमारत बनी हुई है, जिसे शेर मंडल कहा जाता है. बादशाह हुमायूं को किताबों और खगोल विज्ञान का बहुत शौक था, इसलिए उसने इस इमारत को अपनी निजी लाइब्रेरी में बदल दिया था. 24 जनवरी 1556 की शाम को हुमायूं इसी शेर मंडल की दूसरी मंजिल पर स्थितत अपनी लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ रहा था और खगोल विज्ञान से जुड़े कुछ ग्रहों की स्थिति देख रहा था.

अजान की आवाज और बादशाह की जल्दबाजी

जैसे ही शआम ढली, पास की मस्जिद से मक्का की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने के लिए अजान की आवाज गूंज उठी. हुमांयू एक बेहद धार्मिक व्यक्ति था, इसलिए अजान सुनते ही उसने लाइब्रेरी की तंग और ढलान वाली पत्थरों की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा. उसी समय उसका पैर लंबे शाही लिबास में फंस गया और उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया. संतुलन बिगड़ने के कारण वह सीढ़ियों से सीधे नीचे आ गिरा.

सिर पर लगी गंभीर चोट बनी मौत का कारण

सीढ़ियों से नीचे गिरते समय हुमायूं का सिर पत्थरों के नुकिले कोने से बहुत जोर से टकराया, जिससे उसके सिर में अंदरूनी और गंभीर चोट आ गई. हादसे के तुरंत बाद शाही हकीमों और डॉक्टरों को बुलाया गया और उसका इलाज शुरू किया गया. लेकिन उस जमाने में चिकित्सा सुविधाएं आज जैसी आधुनिक नहीं थीं, इसलिए हुमायूं की हालत लगातार बिगड़ती चली गई. इस हादसे के ठीक तीन बाद को हुमायूं की मौत हो गई.

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मौत को गुप्त रखने की नीति और अकबर का राजतिलक

हुमायूं की अचानक हुई इस मौत ने पूरे मुगल दरबार में हड़कंप मचा दिया था. उस समय हुमायूं का बेटा और उत्तराधिकारी अकबर मात्र 13 वर्ष का था और वह दिल्ली से दूर कलानौर में था. दुश्मनों को कमजोरी का पता न चले और तख्तापलट का कोई खतरा न हो, इसलिए हुमायूं की मौत की खबर को करीब 17 दिनों तक पूरी दुनिया से छिपाकर रखा गया था. दरबारियों ने हुमायूं के हमशक्ल मल्ला बेकसी को शाही पोशाक पहनाकर जनता के सामने पेश किया, ताकि लोग समझें कि बादशाह जीवित हैं.

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