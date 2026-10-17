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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजलाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी इस मुगल बादशाह की मौत, क्यों हुआ था ऐसा?

लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी इस मुगल बादशाह की मौत, क्यों हुआ था ऐसा?

मुगल बादशाह हुमायूं की मौत का कारण उनकी खुद की लाइब्रेरी बनी, आखिर अजान की उस एक आवाज और उनके शाही लिबास के बीच ऐसा क्या हुआ, जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया?

Written By : निधि पाल |  Updated at : 17 Oct 2026 11:35 AM (IST)
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भारतीय इतिहास में मुगल काल से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं. ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला किस्सा मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह हुमायूं के साथ हुआ था. इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि दिल्ली के प्रसिद्ध पुराने किले में स्थित अपनी ही पसंदीदा लाइब्रेरी की सीढियों से गिरकर हुमायूं की असमय मौत हो गई थी, लेकिन उसकी मौत किसी य़ुद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक असाधारण हादसे के कारण हुई.

शेर मंडल की सीढ़ियां और वो मनहूस शाम

यह ऐतिहासिक घटना जनवरी 1556 की है. दिल्ली के पुराने किले के भीतर एक द मंजिला अष्टकोणीय इमारत बनी हुई है, जिसे शेर मंडल कहा जाता है. बादशाह हुमायूं को किताबों और खगोल विज्ञान का बहुत शौक था, इसलिए उसने इस इमारत को अपनी निजी लाइब्रेरी में बदल दिया था. 24 जनवरी 1556 की शाम को हुमायूं इसी शेर मंडल की दूसरी मंजिल पर स्थितत अपनी लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ रहा था और खगोल विज्ञान से जुड़े कुछ ग्रहों की स्थिति देख रहा था. 

अजान की आवाज और बादशाह की जल्दबाजी

जैसे ही शआम ढली, पास की मस्जिद से मक्का की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने के लिए अजान की आवाज गूंज उठी. हुमांयू एक बेहद धार्मिक व्यक्ति था, इसलिए अजान सुनते ही उसने लाइब्रेरी की तंग और ढलान वाली पत्थरों की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा. उसी समय उसका पैर लंबे शाही लिबास में फंस गया और उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया. संतुलन बिगड़ने के कारण वह सीढ़ियों से सीधे नीचे आ गिरा.

सिर पर लगी गंभीर चोट बनी मौत का कारण

सीढ़ियों से नीचे गिरते समय हुमायूं का सिर पत्थरों के नुकिले कोने से बहुत जोर से टकराया, जिससे उसके सिर में अंदरूनी और गंभीर चोट आ गई. हादसे के तुरंत बाद शाही हकीमों और डॉक्टरों को बुलाया गया और उसका इलाज शुरू किया गया. लेकिन उस जमाने में चिकित्सा सुविधाएं आज जैसी आधुनिक नहीं थीं, इसलिए हुमायूं की हालत लगातार बिगड़ती चली गई. इस हादसे के ठीक तीन बाद को हुमायूं की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: भारत में फांसी तो दूसरे देशों में कैसे दी जाती है सजा, कहां सबसे दर्दनाक मौत?

मौत को गुप्त रखने की नीति और अकबर का राजतिलक

हुमायूं की अचानक हुई इस मौत ने पूरे मुगल दरबार में हड़कंप मचा दिया था. उस समय हुमायूं का बेटा और उत्तराधिकारी अकबर मात्र 13 वर्ष का था और वह दिल्ली से दूर कलानौर में था. दुश्मनों को कमजोरी का पता न चले और तख्तापलट का कोई खतरा न हो, इसलिए हुमायूं की मौत की खबर को करीब 17 दिनों तक पूरी दुनिया से छिपाकर रखा गया था. दरबारियों ने हुमायूं के हमशक्ल मल्ला बेकसी को शाही पोशाक पहनाकर जनता के सामने पेश किया, ताकि लोग समझें कि बादशाह जीवित हैं. 

यह भी पढ़ें: इस देश में नहीं है एक भी अस्पताल, इलाज के लिए विदेश जाते हैं लोग

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 11:35 AM (IST)
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