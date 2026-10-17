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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUS के खेतों में काम करके कितना पैसा कमाते हैं भारतीय, कितनी है मजदूरी?

US के खेतों में काम करके कितना पैसा कमाते हैं भारतीय, कितनी है मजदूरी?

US Farm Wages: हाल ही में कैलिफोर्निया में लगभग 30,000 भारतीय मजदूर खेती का काम छोड़ चुके हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और वहां उनकी कितनी कमाई होती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 17 Oct 2026 09:47 AM (IST)
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  • कानूनी अप्रवासी मजदूरों को बेहतर वेतन, सुविधाएं मिलती हैं।

US Farm Wages: कैलिफोर्निया में लगभग 30,000 भारतीय मजदूरों को खेती का काम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है. इनमें से कई लोगों के पास अमेरिका में कानूनी रूप से रहने और काम करने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं हैं. वह काम करने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं इमीग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की छापेमारी ना हो जाए और उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए. 

इस स्थिति की वजह से फलों और सब्जियों की कीमतों में 30 से 32% तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इन हालात ने खेती में मिलने वाली मजदूरी और कानूनी दर्जा प्राप्त मजदूरों और बिना दस्तावेजों वाले मजदूरों के बीच के अंतर पर फिर से ध्यान खींचा है. 

अमेरिका में खेती से होने वाली आमदनी 

अमेरिकी खेती में काम करने वाले भारतीय मजदूर को प्रति घंटे 13 से 20 डॉलर तक मिलते हैं. जो व्यक्ति रोजाना 8 से 9 घंटे काम करता है वह लगभग 120 से 150 डॉलर कमा सकता है. ओवरटाइम और भत्तों को मिलाकर मासिक कमाई 3000 से 4000 डॉलर तक पहुंच सकती है. भारतीय मुद्रा में यह रकम ₹2.5 लाख से ₹3.5 लाख तक पहुंच सकती है. असल कमाई इस बात पर निर्भर होती है कि कितने घंटे काम किया गया, काम की जगह कहां है, अनुभव कितना है और रोजगार की शर्तें क्या हैं.


US के खेतों में काम करके कितना पैसा कमाते हैं भारतीय, कितनी है मजदूरी?

विदेशी कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी के नियम 

अमेरिका विदेशी कृषि मजदूरों के लिए एडवर्स इफेक्टिव वेज रेट तय करता है. इसका मकसद एक ऐसी न्यूनतम मजदूरी को तय करना है जिससे कृषि मजदूरों की कमाई और काम करने की स्थिति की सुरक्षा हो सके. ये दरें अलग अलग राज्यों और काम की श्रेणियों के हिसाब से अलग-अलग होती हैं.

नए और अनुभवी मजदूर 

मजदूरी के स्तरों में स्किल लेवल I के अंतर्गत वे नए मजदूर आते हैं जिनके पास पहले से कोई अनुभव नहीं है. राज्य के आधार पर इन्हें प्रति घंटा 8.84 से 14.91 डॉलर तक मिलते हैं. स्किल लेवल II अनुभवी मजदूरों के लिए है जिनमें वे लोग शामिल हैं जो ट्रैक्टर या फिर आधुनिक कृषि मशीनें चला सकते हैं.

इनकी दरें प्रति घंटा 13.41 से 19.22 डॉलर तक होती हैं. इन आंकड़ों से पता चलता है कि किसी एक राष्ट्रीय आंकड़े से हर कृषि मजदूर की कमाई का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.

आवास और अलग-अलग राज्यों में अंतर 

नियमों के मुताबिक एंपलॉयर्स के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वह बाहर से आने वाले कामगारों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराएं. यह सुविधा कृषि कार्य के कुल मूल्य को प्रभावित कर सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि घर से दूर रहने वाले किसी भी कामगार के लिए रहने की जगह का खर्च एक बड़ा बोझ बन सकता है.

वेतन भी जगह के हिसाब से काफी अलग-अलग होता है. कैलिफोर्निया में कृषि कार्य काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है. यहां सबसे ज्यादा वेतन मिलता है. यह लगभग 19 डॉलर या उससे ज्यादा प्रति घंटा तक हो सकता है. फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना में औसत प्रति घंटा वेतन 14.50 से 15.50 डॉलर के बीच है. मिसिसिपी उन राज्यों में से एक है जहां सबसे कम वेतन मिलता है. 


US के खेतों में काम करके कितना पैसा कमाते हैं भारतीय, कितनी है मजदूरी?

कानूनी और बिना दस्तावेजों वाले कामगार 

अमेरिका के कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े कामों में लगभग 1,00,000 भारतीय कामगार लगे हुए हैं. जो कामगार H-2A गेस्ट वर्कर वीजा प्रोग्राम के जरिए कानूनी रूप से आते हैं उन्हें सरकारी सुरक्षा मिलती है और उन्हें एक निश्चित न्यूनतम वेतन मिलने की गारंटी होती है. उनकी स्थिति उन कामगारों से काफी अलग होती है जिनके पास देश में कानूनी रूप से रहने या काम करने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं होते. 

यह भी पढ़ें: SSR और SIR में क्या अंतर है, जानें नागरिकों पर क्या पड़ेगा असर?

इमिग्रेशन नियमों को लागू करने का असर 

हाल ही में इमिग्रेशन नियमों को सख्ती से लागू करने और इमीग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की छापेमारी की वजह से बिना दस्तावेजों वाले कई भारतीय कामगारों ने कृषि कार्य छोड़ दिया है. वे अब एक ऐसी जगह पर काम तलाश रहे हैं जिन्हें वह काफी ज्यादा सुरक्षित मानते हैं. 

इन आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि काम से होने वाली कमाई कुछ दूसरी नौकरियों की तुलना में काफी अच्छी हो सकती है. खासकर तब जब ओवरटाइम और दूसरे भत्ते भी मिलते हों. हालांकि बताए गए प्रति घंटा वेतन का मतलब यह नहीं होता कि हर कामगार की मासिक इनकम भी एक जैसी ही होगी.

यह भी पढ़ें: क्या केंद्र सरकार की इजाजत के बिना विदेश नहीं जा सकते सीएम? जानें नियम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
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