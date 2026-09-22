इस गांव में सभी लोग हैं अंधे, वजह जानकर नहीं होगा यकीन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बच्चे सामान्य जन्मते, परजीवी संक्रमण से बाद में अंधे हुए।

Mexico Mysterious Village: मेक्सिको के एक दूरदराज गांव की कहानी एक रहस्य से जुड़ी हुई है. ऐसा कहा जाता है कि वहां लोगों और जानवरों की आंखों की रोशनी चली जाती है. दक्षिणी मेक्सिको के ओक्साका राज्य में स्थित टिल्टेपेक गांव को अक्सर ऐसी जगह के तौर पर जाना जाता है जहां के लोगों में अंधेपन की समस्या देखी गई है. पीढ़ियों से, वहां के लोग इस समस्या को एक रहस्यमयी पेड़ से जुड़े अलौकिक श्राप से जोड़कर देखते रहे हैं. हालांकि वैज्ञानिक जांच कुछ और ही कहती है.

श्रापित पेड़ की कहानी

टिल्टेपेक के लोग जापोटेक समुदाय से हैं और पारंपरिक रूप से बाविनि या फिर लावजेला नाम के एक पेड़ में विश्वास करते थे. स्थानीय अंधविश्वास के मुताबिक जो कोई भी उस पेड़ को देखता था उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती थी.

इस मान्यता ने गांव को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक के तौर पर मशहूर कर दिया. उस पेड़ को खतरनाक माना जाता था और उस इलाके में अंधेपन के बढ़ते मामलों की वजह के तौर पर यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही.

हालांकि जब डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने इस स्थिति की जांच की तो उन्हें पता चला कि इसकी वजह कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी. इसके बजाय यह बीमारी कीड़ों के काटने और परजीवी संक्रमण से जुड़ी थी.





क्या है इसके पीछे की वजह?

अंधेपन की असली वजह एक खास तरह की काली मक्खी थी. यह ओन्कोसेर्का वोल्वुलस नाम के परजीवी को फैला सकती है. जब कोई संक्रमित मक्खी किसी व्यक्ति को काटती है तो परजीवी शरीर में प्रवेश कर सकता है और वक्त के साथ पनप सकता है.

यह संक्रमण त्वचा और आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. जब परजीवी और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली आंखों पर असर डालते हैं तो अंत में आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है. इस बीमारी को आमतौर पर रिवर ब्लाइंडनेस या फिर ओन्कोसेर्सियासिस कहा जाता है.

यह बीमारी उन इलाकों में होती है जहां काली मक्खियों तेजी से बहने वाली नदियों और झरनों के पास पनपती हैं. इस वजह से इसका फैलना पर्यावरणीय स्थिति और संक्रमित मक्खी की मौजूदगी दोनों से जुड़ा है.

बच्चे जन्म से अंधे नहीं होते

गांव के बारे में एक और आम गलतफहमी यह है कि बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं. इस स्थिति के बारे में मौजूद जानकारी के मुताबिक बच्चे सामान्य दृष्टि के साथ पैदा हो सकते हैं लेकिन बाद में जीवन में संक्रमित हो सकते हैं. जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं संक्रमित काली मक्खियों के बार-बार काटने से वे परजीवी के संपर्क में आ सकते हैं. संक्रमण धीरे-धीरे उनकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है. इससे गंभीर दृष्टि दोष या फिर अंधापन हो सकता है.

इससे यह पता चलता है कि कैसे एक ही समुदाय में कई पीढ़ियां अंधेपन से प्रभावित हो सकती हैं. लेकिन यह समस्या जन्म से मौजूद नहीं होती.





जानवरों पर भी असर पड़ सकता है

काली मक्खियां सिर्फ इंसानों को ही नहीं काटतीं. वे उस इलाके में रहने वाले जानवरों को भी प्रभावित कर सकती हैं. यही वजह है कि कुत्ते, बिल्लियां और मवेशी जैसे पालतू जानवर भी संक्रमित हो सकते हैं और उन्हें इस बीमारी से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है.

इंसानों और जानवरों दोनों पर पड़ने वाले इस असर ने गांव की रहस्यमयी छवि को और मजबूत किया है. असल में यह मामला किसी शापित पेड़ से नहीं बल्कि एक संक्रामक बीमारी से फैलने से जुड़ा था.

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बीमारी को काबू में करने की कोशिश

समय के साथ मेक्सिको के अधिकारियों और स्वास्थ्य संस्थानों ने इस बीमारी को काबू करने और उसके असर को कम करने के लिए काम किया है. सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय, इलाज और बीमारी को फैलने से रोकने की कोशिश नए संक्रमणों को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं.

टिल्टेपेक की कहानी दिखाती है कि जब किसी बीमारी के वैज्ञानिक कारणों को नहीं समझा जाता तो कभी-कभी पारंपरिक मान्यताएं सामने आ जाती हैं. जिस चीज को पहले एक रहस्यमयी पेड़ से जोड़ा गया था उसे बाद में काली मक्खियों से फैलने वाले परजीवी संक्रमण से जोड़ा गया.

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