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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत को सबसे ज्यादा कौन बेचता है सोना, उसके पास कहां से आता है इतना गोल्ड?

भारत को सबसे ज्यादा कौन बेचता है सोना, उसके पास कहां से आता है इतना गोल्ड?

बिना किसी अपनी खदान के दुनिया का एक देश सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइनिंग और निर्यातक है, जो दूसरे देशों से कच्चा सोना मंगाकर और पुराने सोने को रीसाइकिल कर भारत समेत पूरी दुनिया में सप्लाई करता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 17 Oct 2026 08:58 AM (IST)
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भारत में जब भी सोने की चमक और उसकी रिकॉर्ड खरीद की बात होती है, तो स्विट्जरलैंड का नाम सबसे पहले जेहन में आता है. दुनिया भर में अपनी खूबसूरत वादियों, बैंकों और घड़ियों के लिए मशहूर इस यूरोपीय देश के पास अपनी जमीन पर एक भी सोने की खदान नहीं है, इसके बावजूद यह वैश्विक स्तर पर सोने का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है. भारत अपनी जरूरत का सबसे बड़ा हिस्सा इसी देश से आयात करता है. 

यह एक ऐसा हैरान करने वाला विरोधाभास है कि जिस देश की अपनी मिट्टी में सोना नहीं उगता, वह दुनिया भर के बाजारों में सोने की सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र कैसे बन गया है? आइए इस अनूठी अर्थव्यवस्था और सोने के इस अनोखे सफर के हर एक पहलू को बेहद आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं.

सोने की रिफाइनिंग का वैश्विक गढ़

स्विट्जरलैंड की इस बादशाहत का सबसे बड़ा राज इसकी अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय रिफाइनरियां हैं. जब दुनिया के अलग-अलग कोनों से कच्चा सोना निकाला जाता है, तो उसमें कई तरह की अशुद्धियां और दूसरी धातुएं मिली होती हैं. इस कच्चे और अशुद्ध सोने को रिफाइन करके 99.9 प्रतिशत शुद्ध मानक बार या सिक्कों में ढालने का काम स्विट्जरलैंड की प्रतिष्ठित रिफाइनरियों में किया जाता है. यहां की तकनीकी विशेषज्ञता और पारदर्शिता पर वैश्विक बाजार आंख मूंदकर भरोसा करता है, यही कारण है कि देश-विदेश का कच्चा सोना शुद्ध होने के लिए विशेष रूप से इसी यूरोपीय देश में भेजा जाता है.

यह भी पढ़ें: दुनिया के बेस्ट देशों की सूची में इस मुल्क ने मारी बाजी, जानें भारत की रैंकिंग


भारत को सबसे ज्यादा कौन बेचता है सोना, उसके पास कहां से आता है इतना गोल्ड?

कहां से आता है स्विट्जरलैंड के पास इतना सोना?

यह सवाल हर किसी के मन में आता है कि बिना खदानों के स्विट्जरलैंड के पास सोना आता कहां से है. दरअसल, यह देश दुनिया भर की अलग-अलग खदानों से कच्चा सोना आयात करता है. दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के कई देशों से सोने की कच्ची खेप सीधे स्विस व्यापारियों के पास पहुंचती है. इसके अलावा, इस वैश्विक व्यापार में रीसाइक्लिंग यानी पुनर्चक्रण की भूमिका सबसे अहम होती है. दुनिया भर में पुराने जेवरात, टूटे-फूटे सोने के सामान और बेकार पड़े गोल्ड को पिघलाकर दोबारा शुद्ध करने के लिए स्विट्जरलैंड भेजा जाता है, जो बाद में नए रूप में वैश्विक बाजार में वापस लौटता है.

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भारत का मजबूत कनेक्शन

स्विट्जरलैंड केवल सोना साफ करने का काम नहीं करता, बल्कि यह वैश्विक वित्तीय और परिवहन सेवाओं का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है. रिफाइनिंग के बाद इस शुद्ध सोने को भारत समेत दुनिया के प्रमुख बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है. भारत के संदर्भ में बात करें तो पारंपरिक रूप से हमारी सोने की मांग बहुत अधिक है, जिसे पूरा करने में स्विट्जरलैंड की हिस्सेदारी हमेशा से शीर्ष पर रही है. पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत अपने कुल सोने के आयात का लगभग 35 से 45 प्रतिशत हिस्सा अकेले स्विट्जरलैंड से ही खरीदता है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक रिश्तों को दर्शाता है.


भारत को सबसे ज्यादा कौन बेचता है सोना, उसके पास कहां से आता है इतना गोल्ड?

स्विट्जरलैंड के सालाना सोना निर्यात के आंकड़े

वैश्विक व्यापारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक स्विट्जरलैंड हर साल औसतन 1,000 से 1,500 टन सोना दूसरे देशों को निर्यात करता है. हालांकि यह आंकड़े वैश्विक मांग, अंतरराष्ट्रीय कीमतों, टैक्स नीतियों और करंसी के उतार-चढ़ाव के हिसाब से हर साल बदलते रहते हैं. 

यह बात पूरी तरह साफ है कि निर्यात होने वाला यह सारा सोना स्विस मूल का नहीं होता, बल्कि यह दुनिया भर से लाकर रिफाइन किया गया वह सोना होता है जिसे व्यापारिक रूप से व्यवस्थित करके अंतिम खरीदार तक पहुंचाया जाता है. इस विशाल कारोबार से स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था को वित्तीय और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में जबरदस्त मजबूती मिलती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 08:58 AM (IST)
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