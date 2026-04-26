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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHarbhajan Singh Security: हरभजन सिंह को केंद्र सरकार ने दी CRPF सिक्योरिटी, इसमें कितने कमांडोज की होती है तैनाती

Harbhajan Singh Security: हरभजन सिंह को केंद्र सरकार ने दी CRPF सिक्योरिटी, इसमें कितने कमांडोज की होती है तैनाती

Harbhajan Singh Security: हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ की सुरक्षा दी है. आइए जानते हैं इसमें कितने कमांडोज की तैनाती होती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Apr 2026 04:51 PM (IST)
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  • केंद्र ने हरभजन सिंह की घटाई गई Y+ सुरक्षा बहाल की।
  • सीआरपीएफ के 22 जवान करीब सुरक्षा के लिए तैनात।
  • दिल्ली और पंजाब में मिलेगी सुरक्षा, खतरे की आशंका।
  • पंजाब सरकार ने सुरक्षा कम की थी, विरोध प्रदर्शन हुए थे।

Harbhajan Singh Security: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. भगवंत मान की नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा उनकी Y+  श्रेणी की सुरक्षा घटाई जाने के बाद केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और उनके आवास के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को तैनात किया है. यह कदम बढ़ते तनाव और हालिया विरोध प्रदर्शन के बीच उठाया गया है. 

कितने सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए? 

नई व्यवस्था के तहत हरभजन सिंह को लगभग 22  सुरक्षाकर्मियों का सुरक्षा घेरा दिया गया है. इनमें से लगभग 4% से 6% सीआरपीएफ  कमांडो हैं. ये कमांडो मुख्य रूप से उनकी करीबी सुरक्षा और किसी भी खतरे की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं. 

इस सुरक्षा घेरे में क्या-क्या शामिल है? 

यह सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कमांडो तक ही सीमित नहीं है. इसमें सशस्त्र पुलिसकर्मी और एस्कॉर्ट वाहन भी शामिल हैं. ये एक बहु स्तरीय सुरक्षा प्रणाली बनाते हैं जिसे अलग-अलग प्रकार के सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है.

यह भी पढ़ें: राजनीति में आने के बाद राघव चड्ढा का क्या था पहला असाइनमेंट, केजरीवाल ने क्या जिम्मेदारी सौंपी थी?

यह सुरक्षा कहां दी जाएगी?

सीआरपीएफ का सुरक्षा घेरा दिल्ली और पंजाब दोनों जगह पर सक्रिय रहेगा. इससे यात्रा के दौरान और प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान हरभजन सिंह की सुरक्षा मजबूत हो पाएगी. यह दो राज्यों में दी जा रही सुरक्षा इस बात को दर्शाती है कि खतरे को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है. 

केंद्रीय सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी?

इससे पहले पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हरभजन सिंह को दी Y+ श्रेणी की सुरक्षा में कटौती कर दी थी. हरभजन सिंह के साथ तैनात 4 कमांडो, 5 पुलिसकर्मी और एक वाहन वापस ले लिया गया था. दरअसल यह फैसला राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा हटाए जाने और जालंधर स्थित उनके आवास के बाहर हुए लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया है.  ऐसी ही एक घटना के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर उनके घर पर नारे लिख दिए थे.

आम आदमी पार्टी का कई नेताओं ने भाजपा ज्वाइन करने की घोषणा की है. इनमें राघव चड्ढा और हरभजन सिंह भी शामिल है. इन खबरों ने स्थिति को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है. इसके बाद सुरक्षा संबंधी  चिंताओं की वजह से ऐसे कदम उठाए गए हैं.

यह भी पढ़ें:  क्या बीजेपी में गए लोगों को वापस ला सकती है आम आदमी पार्टी, जानें क्या है राइट टू रिकॉल बिल?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 04:51 PM (IST)
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