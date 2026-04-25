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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRaghav Chadha: राजनीति में आने के बाद राघव चड्ढा का क्या था पहला असाइनमेंट, केजरीवाल ने क्या जिम्मेदारी सौंपी थी?

Raghav Chadha: राजनीति में आने के बाद राघव चड्ढा का क्या था पहला असाइनमेंट, केजरीवाल ने क्या जिम्मेदारी सौंपी थी?

Raghav Chadha: हाल ही में राघव चड्ढा समेत सात राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि राजनीति में राघव चड्ढा का पहला असाइनमेंट क्या था.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 25 Apr 2026 03:18 PM (IST)
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  • आम आदमी पार्टी में राजनीतिक विभाजन, सात राज्यसभा सांसदों ने छोड़ी पार्टी।
  • 23 साल की उम्र में लोकपाल बिल मसौदा तैयार करने की मिली जिम्मेदारी।
  • 2015 में 26 साल की उम्र में बने पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष।
  • दिल्ली सरकार में उपमुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर भी किया काम।

Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी में एक बड़ा राजनीतिक विभाजन हो गया है. राघव चड्ढा समेत सात राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है. इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच लोगों का ध्यान राघव चड्ढा के शुरुआती राजनीतिक सफर पर गया है. आइए जानते हैं राजनीति में उनका पहला असाइनमेंट क्या था और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कौन सी अहम जिम्मेदारियां सौंपी थी.

दिल्ली लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करना 

राघव चड्ढा को उनकी पहली बड़ी जिम्मेदारी 2012 में मिली थी. यह जिम्मेदारी उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल होने के कुछ ही समय बाद दी गई थी. सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्हें दिल्ली लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने वाली मुख्य टीम का हिस्सा बनाया गया था. यह एक अहम भ्रष्टाचार विरोधी ढांचा था जो पार्टी की शुरुआती एजेंट की रीढ़ था. केजरीवाल ने खुद उन्हें यह काम सौंपा था. उन्होंने राघव चढ़ा के चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर पेशेवर अनुभव और मुश्किल वित्तीय व नीति से जुड़े मामलों को संभालने की उनकी काबिलियत को पहचाना था.

2013 के चुनावी घोषणापत्र में भूमिका 

लोकपाल बिल पर काम करने के बाद चड्ढा को उस टीम में भी शामिल किया गया था जो 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी. इस भूमिका ने पार्टी के अंदर उनकी स्थिति को और मजबूत किया था. 

यह भी पढ़ें: 2014 के बाद से अब तक कब-कब चर्चा में आया दलबदल कानून, जानें कब किस पार्टी में हुई बड़ी फूट?

पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष 

2015 के दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद केजरीवाल ने राघव चड्ढा पर और भी ज्यादा भरोसा जताया. सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया. यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि इसमें पार्टी के वित्त का प्रबंध करना और फंडिंग की रणनीतियों की  देखरेख करना शामिल था.

दिल्ली सरकार में सलाहकार की भूमिका 

राघव चड्ढा ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर भी काम किया. इस भूमिका में उन्होंने नीति निर्माण में योगदान दिया. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई. वे बजट योजना और वित्तीय संरचना में शामिल थे और उन्होंने दिल्ली सरकार के कुछ अहम सुधारों को आकार देने में भी मदद की.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 25 Apr 2026 03:18 PM (IST)
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Raghav Chadha AAP LEADER Arwind Kejriwal
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