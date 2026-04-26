कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लोगों ने सोशल मीडिया पर घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं दीं।

अमेरिका में शनिवार (25 अप्रैल, 2026) की शाम व्हाइट हाउस कोरेपोडेंट्स एसोसिएशन (WHCA) के डिनर के दौरान कथित गोलीबारी की घटना इस वक्त चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है. अमेरिकी सुरक्षा बलों ने संदिग्ध हमलावर की पहचान कर ली है, जो कोल टोमस ऐलन के रूप में सामने आया है.

एसोसिएटेड प्रेस ने दो अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया कि इस संदिग्ध हमलावर की पहचान 31 वर्षीय कोल टोमस ऐलन के रूप में हुई है, जो कैलिफोर्निया में एक शिक्षक है. हालांकि, व्हाइट हाउस की प्रेस सेकेट्ररी कैरोलिन लेविट इस घटना के सामने आने के पहले दिए अपने एक बयान की वजह से इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों का कारण बनी हुई हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा कैरोलिन का वीडियो

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के दिए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमे वह यह कहती सुनाई दे रही हैं- ‘आज रात गोलियां चलेंगी’ (Shots will be fired tonight.) हालांकि, लेविट ने यह बयान कार्यक्रम के शुरू होने से पहले दिया था और उन्होंने इस राजनीतिक मेटाफर के तौर पर कहा था.

🚨 JUST NOW: Karoline Leavitt calls on everyone to watch tonight because Donald Trump will bring the heat and there will be “shots fired”



LET’S FREAKING GO 🔥 pic.twitter.com/GMkccJ7qvw — MAGA Voice (@MAGAVoice) April 25, 2026

कार्यक्रम स्थल पर मीडिया से बातचीत करते हुए कैरोलिन लेविट ने कहा था, ‘राष्ट्रपति ट्रंप का संबोधन मजाकिया और रोचक होगा और अमेरिकी राष्ट्रपति माहौल को गरम कर देंगे.’ इसके बाद उन्होंने राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा, ‘शॉर्ट्स विल बी फायर्ड इन द रूम.’

सोशल मीडिया पर क्या है लोगों का रिएक्शन?

कैरोलिन लेविट के इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘मुझे यकीन है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है.’ दूसरे ने लिखा, ‘मैं भविष्य से आया हूं और बता रहा हूं कि गोलियां चली थीं!’ जबकि तीसरे यूजर ने लिखा, ‘और सच में वहां गोलियां चलीं.’ यह घटना और उससे जुड़े रिएक्शन्स सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बने हुए हैं.

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