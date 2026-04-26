हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPirates Threat: क्या‌ आज भी मौजूद हैं समुद्री डाकू, जानें कहां है इनका सबसे ज्यादा आतंक

Pirates Threat: क्या‌ आज भी मौजूद हैं समुद्री डाकू, जानें कहां है इनका सबसे ज्यादा आतंक

Pirates Threat: दुनिया को समुद्री डाकुओं से छुटकारा अभी भी नहीं मिला है. आइए जानते हैं कि समुद्री डाकुओं का सबसे ज्यादा आतंक कहां पर है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Apr 2026 07:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आधुनिक समुद्री डाकू संगठित अपराध समूहों की तरह काम करते हैं।
  • सिंगापुर स्ट्रेट समुद्री डकैती का सबसे सक्रिय क्षेत्र बन गया है।
  • इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।
  • 2025 में समुद्री डकैती की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई।

Pirates Threat: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर समुद्री डाकू कहां गायब हो गए हैं. दरअसल वे कहीं गायब नहीं हुए हैं बस उन्होंने खुद को अपग्रेड कर लिया है. तिकोनी टोपी वाले डाकुओं से बिल्कुल अलग आज के समुद्री डाकू संगठित अपराध समूहों की तरह काम करते हैं. वे कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने के लिए स्पीड बोट, जीपीएस, सेटेलाइट फोन और ऑटोमैटिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं. 

आधुनिक समुद्री डकैती 

आज के समुद्री डाकू काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं. वे जहाजों के करीब पहुंचने के लिए तेज रफ्तार वाली नावों का इस्तेमाल करते हैं और अपने लक्ष्यों का पता लगाने के लिए नेविगेशन तकनीक पर निर्भर रहते हैं. हथियारों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इस वजह से जहाजी कर्मचारियों के लिए यह मुठभेड़ पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक हो गई है. 

यह भी पढ़ें: क्या है अमेरिका का कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर, जिसमें चलीं गोलियां? राष्ट्रपति ट्रंप को किया जा चुका है ट्रोल

सिंगापुर स्ट्रेट 

बीते कुछ सालों में सिंगापुर स्ट्रेट समुद्री डकैती के सबसे सक्रिय क्षेत्र के रूप में उभरा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में इस संकरे, भारी ट्रैफिक वाले गलियारे में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं. यहां जहाजों पर चढ़ने की कोशिशों की सफलता दर भी चौंकाने वाली हद तक ज्यादा रही हैं.

इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया 

इंडोनेशिया और उसके आसपास के समुद्री इलाकों से समुद्री डकैती और हथियारबंद लूटपाट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. 2025 में अकेले इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई थी. इसकी मुख्य वजह यहां जहाजों का भारी ट्रैफिक और कई छोटे-छोटे द्वीप हैं.

सोमालिया और अदन की खाड़ी 

अदन की खाड़ी और सोमालिया का तट कभी समुद्र डकैती का मुख्य केंद्र हुआ करते थे. हालांकि अंतरराष्ट्रीय नौसेना गश्तों की वजह से हमलों में कमी आई है. इसके बावजूद भी सोमालियाई समुद्री डाकुओं में खुले समुद्र में काफी दूर तक हमला करने की क्षमता अभी भी मौजूद है. 

गिनी की खाड़ी 

गिनी की खाड़ी इस समय जहाजी कर्मचारियों के लिए सबसे खतरनाक क्षेत्र में से एक है. यहां के समुद्री डाकू फिरौती के लिए नाविकों का अपहरण करने और तेल के टैंकरों को निशाना बनाने के लिए जाने जाते हैं. इस वजह से यहां होने वाले हमले ज्यादा हिंसक होते हैं. 

बढ़ती घटनाएं और सुरक्षा संबंधी चिंताएं 

आईसीसी इंटरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में दुनिया भर में समुद्री डकैती की घटनाएं बढ़कर 137 हो गई हैं और इससे पिछले साल यह संख्या 116 थी. दर्जनों मामलों में हथियारों का इस्तेमाल किया गया और लगभग 88 जहाजी कर्मचारियों के अपहरण या फिर घायल होने की खबरें मिलीं हैं.

यह भी पढ़ें: जब डूब रहा था अमेरिका, तब दुनिया के सबसे ताकतवर बैंकर ने संभाली थी कमान; टाइटैनिक से भी है गहरा कनेक्शन

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 26 Apr 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
Pirates Threat Piracy Hotspots Sea Security
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Pirates Threat: क्या‌ आज भी मौजूद हैं समुद्री डाकू, जानें कहां है इनका सबसे ज्यादा आतंक
क्या‌ आज भी मौजूद हैं समुद्री डाकू, जानें कहां है इनका सबसे ज्यादा आतंक
जनरल नॉलेज
जब डूब रहा था अमेरिका, तब दुनिया के सबसे ताकतवर बैंकर ने संभाली थी कमान; टाइटैनिक से भी है गहरा कनेक्शन
जब डूब रहा था अमेरिका, तब दुनिया के सबसे ताकतवर बैंकर ने संभाली थी कमान; टाइटैनिक से भी है गहरा कनेक्शन
जनरल नॉलेज
Harbhajan Singh Security: हरभजन सिंह को केंद्र सरकार ने दी CRPF सिक्योरिटी, इसमें कितने कमांडोज की होती है तैनाती
हरभजन सिंह को केंद्र सरकार ने दी CRPF सिक्योरिटी, इसमें कितने कमांडोज की होती है तैनाती
जनरल नॉलेज
American President Attack: अमेरिका के इन राष्ट्रपतियों पर भी हो चुके हैं जानलेवा हमले, इन लोगों की कर दी गई थी हत्या
अमेरिका के इन राष्ट्रपतियों पर भी हो चुके हैं जानलेवा हमले, इन लोगों की कर दी गई थी हत्या
Advertisement

वीडियोज

Vinfast VF MPV 7 India review: एक Sensible MPV | #vinfast #carreview #mpv #autolive
MG Majestor Review क्या ये SUV Indians का दिल जीत पाएगी ? #mgmajestor #suv #autolive
सोनम बाजवा को क्यों लगता है पैपराजी से डर?
‘Mirzapur’ से ‘Kaptaan’ तक: Anjumm Shharma ने शेयर किए दिलचस्प किस्से
Mann Ki Baat 26 April 2026 : मन की बात में PM Modi का बड़ा एलान: सौर-पवन ऊर्जा से बदलेगा भारत! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो
कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो
बिहार
'योगी जी होंगे गोरखपुर के दादा…', पप्पू यादव ने बृज भूषण शरण सिंह का नाम लेकर ये क्या कहा?
'योगी जी होंगे गोरखपुर के दादा…', पप्पू यादव ने बृज भूषण शरण सिंह का नाम लेकर ये क्या कहा?
आईपीएल 2026
लुंगी एनगिडी ने इंजरी पर खुद दिया अपडेट, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बताया अपना हाल
लुंगी एनगिडी ने इंजरी पर खुद दिया अपडेट, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बताया अपना हाल
टेलीविजन
कहकशा-रिदम या भगवान शिव से जुड़ा, जानें दिव्यांका त्रिपाठी क्या रखेंगी अपने बच्चे का नाम
कहकशा-रिदम या भगवान शिव से जुड़ा, जानें दिव्यांका त्रिपाठी क्या रखेंगी अपने बच्चे का नाम
चुनाव 2026
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी बीजेपी की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता बनर्जी, मंच छोड़ लौट गईं वापस
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी BJP की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता, मंच छोड़ लौट गईं वापस
विश्व
व्हाइट हाउस फायरिंग: कब-किसने चलाई गोली, कैसे पकड़ा गया आरोपी? हमले की पूरी टाइमलाइन
व्हाइट हाउस फायरिंग: कब-किसने चलाई गोली, कैसे पकड़ा गया आरोपी? हमले की पूरी टाइमलाइन
ट्रेंडिंग
100 रुपये लेकर लंदन के मार्केट में निकली महिला, पानी की बोतल भी नहीं खरीद पाई, यूजर्स बोले, इंडिया इज बेस्ट
100 रुपये लेकर लंदन के मार्केट में निकली महिला, पानी की बोतल भी नहीं खरीद पाई, यूजर्स बोले, इंडिया इज बेस्ट
शिक्षा
NCERT Class 9 Books: NCERT की 9वीं की किताबें अब ऑनलाइन भी उपलब्ध, बाजार में कमी के बीच छात्रों को मिली राहत
NCERT की 9वीं की किताबें अब ऑनलाइन भी उपलब्ध, बाजार में कमी के बीच छात्रों को मिली राहत
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget