क्या‌ आज भी मौजूद हैं समुद्री डाकू, जानें कहां है इनका सबसे ज्यादा आतंक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आधुनिक समुद्री डाकू संगठित अपराध समूहों की तरह काम करते हैं।

सिंगापुर स्ट्रेट समुद्री डकैती का सबसे सक्रिय क्षेत्र बन गया है।

इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

2025 में समुद्री डकैती की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई।

Pirates Threat: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर समुद्री डाकू कहां गायब हो गए हैं. दरअसल वे कहीं गायब नहीं हुए हैं बस उन्होंने खुद को अपग्रेड कर लिया है. तिकोनी टोपी वाले डाकुओं से बिल्कुल अलग आज के समुद्री डाकू संगठित अपराध समूहों की तरह काम करते हैं. वे कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने के लिए स्पीड बोट, जीपीएस, सेटेलाइट फोन और ऑटोमैटिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं.

आधुनिक समुद्री डकैती

आज के समुद्री डाकू काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं. वे जहाजों के करीब पहुंचने के लिए तेज रफ्तार वाली नावों का इस्तेमाल करते हैं और अपने लक्ष्यों का पता लगाने के लिए नेविगेशन तकनीक पर निर्भर रहते हैं. हथियारों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इस वजह से जहाजी कर्मचारियों के लिए यह मुठभेड़ पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक हो गई है.

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सिंगापुर स्ट्रेट

बीते कुछ सालों में सिंगापुर स्ट्रेट समुद्री डकैती के सबसे सक्रिय क्षेत्र के रूप में उभरा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में इस संकरे, भारी ट्रैफिक वाले गलियारे में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं. यहां जहाजों पर चढ़ने की कोशिशों की सफलता दर भी चौंकाने वाली हद तक ज्यादा रही हैं.

इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया

इंडोनेशिया और उसके आसपास के समुद्री इलाकों से समुद्री डकैती और हथियारबंद लूटपाट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. 2025 में अकेले इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई थी. इसकी मुख्य वजह यहां जहाजों का भारी ट्रैफिक और कई छोटे-छोटे द्वीप हैं.

सोमालिया और अदन की खाड़ी

अदन की खाड़ी और सोमालिया का तट कभी समुद्र डकैती का मुख्य केंद्र हुआ करते थे. हालांकि अंतरराष्ट्रीय नौसेना गश्तों की वजह से हमलों में कमी आई है. इसके बावजूद भी सोमालियाई समुद्री डाकुओं में खुले समुद्र में काफी दूर तक हमला करने की क्षमता अभी भी मौजूद है.

गिनी की खाड़ी

गिनी की खाड़ी इस समय जहाजी कर्मचारियों के लिए सबसे खतरनाक क्षेत्र में से एक है. यहां के समुद्री डाकू फिरौती के लिए नाविकों का अपहरण करने और तेल के टैंकरों को निशाना बनाने के लिए जाने जाते हैं. इस वजह से यहां होने वाले हमले ज्यादा हिंसक होते हैं.

बढ़ती घटनाएं और सुरक्षा संबंधी चिंताएं

आईसीसी इंटरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में दुनिया भर में समुद्री डकैती की घटनाएं बढ़कर 137 हो गई हैं और इससे पिछले साल यह संख्या 116 थी. दर्जनों मामलों में हथियारों का इस्तेमाल किया गया और लगभग 88 जहाजी कर्मचारियों के अपहरण या फिर घायल होने की खबरें मिलीं हैं.

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