क्या कोई देश दूसरे देश को लीज पर जमीन दे सकता है, जानें क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून ?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह राजस्व, निवेश बढ़ाता और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करता है।

Land Lease: एक देश का अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दूसरे देश को लीज पर देने का विचार सुनने में काफी अजीब लग सकता है लेकिन यह सदियों से चली आ रही एक प्रथा है. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इसे पूरी तरह से मान्यता भी दी गई है. देश अक्सर बंदरगाह, सैन्य अड्डे, राजनयिक सुविधा या फिर रणनीतिक रूप से जरूरी क्षेत्र से जुड़े समझौते करते हैं.‌ ऐसी व्यवस्था आमतौर पर आपसी सहमति और औपचारिक संधियों के जरिए की जाती है. ऐसा इसलिए ताकि एक देश को निश्चित समय के लिए किसी खास क्षेत्र का इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल सके.

जमीन लीज पर देने के बारे में क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून?

अंतरराष्ट्रीय कानून संप्रभु देशों को द्विपक्षीय समझौता के जरिए अपने क्षेत्र के कुछ हिस्से दूसरे देशों को लीज पर देने की पूरी मंजूरी देते हैं. इस तरह के सौदे को कानूनी रूप से बाध्यकारी संधियों के रूप में माना जाता है. लीज का समय, वित्तीय मुआवजा, प्रशासनिक अधिकार और सुरक्षा व्यवस्था दोनों पक्षों द्वारा तय की गई शर्तों के आधार पर ही तय की जाती हैं.

ऐसे समझौतों को कंट्रोल करने वाला एक बड़ा सिद्धांत संप्रभुता है. ज्यादातर मामलों में जमीन लीज पर देने वाला देश मालिकाना हक नहीं दे सकता. इसके बजाय वह दूसरे देश को सहमत शर्तों के तहत खास उद्देश्यों के लिए क्षेत्र का इस्तेमाल करने का अधिकार देता है.

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देश जमीन लीज पर क्यों देते हैं?

देशों के बीच जमीन की लीज आमतौर पर आर्थिक, राजनयिक या फिर रणनीतिक वजहों से होती है. कुछ देश सैन्य अड्डों के लिए जमीन लीज पर देते हैं और कुछ विदेशी देशों को बंदरगाह, हवाई अड्डा या फिर व्यावसायिक सुविधाओं को चलाने की मंजूरी देते हैं. इस तरह के समझौते राजस्व पैदा कर सकते हैं, निवेश को आकर्षित कर सकते हैं, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और बुनियादी ढांचे के विकास में भी मदद कर सकते हैं.

कई मामलों में वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे देश कर्ज पुनर्गठन व्यवस्था के हिस्से के रूप में दीर्घकालिक लीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ऐसे सौदे अक्सर अपने आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभाव की वजह से अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचते हैं.

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