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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLand Lease: क्या कोई देश दूसरे देश को लीज पर जमीन दे सकता है, जानें क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून ?

Land Lease: क्या कोई देश दूसरे देश को लीज पर जमीन दे सकता है, जानें क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून ?

Land Lease: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या कोई देश दूसरे देश को जमीन लीज पर दे सकता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 26 Jun 2026 10:09 AM (IST)
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  • यह राजस्व, निवेश बढ़ाता और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करता है।

Land Lease: एक देश का अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दूसरे देश को लीज पर देने का विचार सुनने में काफी अजीब लग सकता है लेकिन यह सदियों से चली आ रही एक प्रथा है. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इसे पूरी तरह से मान्यता भी दी गई है. देश अक्सर बंदरगाह, सैन्य अड्डे, राजनयिक सुविधा या फिर रणनीतिक रूप से जरूरी क्षेत्र से जुड़े समझौते करते हैं.‌ ऐसी व्यवस्था आमतौर पर आपसी सहमति और औपचारिक संधियों के जरिए की जाती है. ऐसा इसलिए ताकि एक देश को निश्चित समय के लिए किसी खास क्षेत्र का इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल सके. 

जमीन लीज पर देने के बारे में क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून?

अंतरराष्ट्रीय कानून संप्रभु देशों को द्विपक्षीय समझौता के जरिए अपने क्षेत्र के कुछ हिस्से दूसरे देशों को लीज पर देने की पूरी मंजूरी देते हैं.  इस तरह के सौदे को कानूनी रूप से बाध्यकारी संधियों के रूप में माना जाता है. लीज का समय, वित्तीय मुआवजा, प्रशासनिक अधिकार और सुरक्षा व्यवस्था दोनों पक्षों द्वारा तय की गई शर्तों के आधार पर ही तय की जाती हैं.

ऐसे समझौतों को कंट्रोल करने वाला एक बड़ा सिद्धांत संप्रभुता है. ज्यादातर मामलों में जमीन लीज पर देने वाला देश मालिकाना हक नहीं दे सकता. इसके बजाय वह दूसरे देश को सहमत शर्तों के तहत खास उद्देश्यों के लिए क्षेत्र का इस्तेमाल करने का अधिकार देता है. 

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देश जमीन लीज पर क्यों देते हैं?

देशों के बीच जमीन की लीज आमतौर पर आर्थिक, राजनयिक या फिर रणनीतिक वजहों से होती है. कुछ देश सैन्य अड्डों के लिए जमीन लीज पर देते हैं और कुछ विदेशी देशों को बंदरगाह, हवाई अड्डा या फिर व्यावसायिक सुविधाओं को चलाने की मंजूरी देते हैं. इस तरह के समझौते राजस्व पैदा कर सकते हैं, निवेश को आकर्षित कर सकते हैं, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और बुनियादी ढांचे के विकास में भी मदद कर सकते हैं.

कई मामलों में वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे देश कर्ज पुनर्गठन व्यवस्था के हिस्से के रूप में दीर्घकालिक लीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ऐसे सौदे अक्सर अपने आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभाव की वजह से अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
International Law Sovereignty Land Lease
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