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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAirplane Altitude: एक तय सीमा से ऊपर क्यों नहीं उड़ सकते विमान, जानें क्या है यह‌ लिमिट?

Airplane Altitude: एक तय सीमा से ऊपर क्यों नहीं उड़ सकते विमान, जानें क्या है यह‌ लिमिट?

Airplane Altitude: विमान हमेशा एक तय ऊंचाई पर उड़ते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 12 Jul 2026 09:41 AM (IST)
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  • एयरलाइनें ईंधन बचत, सुरक्षा हेतु कम ऊंचाई पर उड़ती हैं।

Airplane Altitude: जब भी आप हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखते हैं तो ऐसा लग सकता है कि विमान आसमान में और उपर चढ़ता जा सकता है. लेकिन हर विमान की एक अधिकतम ऊंचाई होती है जिस पर वह उड़ सकता है. इस ऊंचाई को सर्विस सीलिंग कहा जाता है. ज्यादातर कमर्शियल पैसेंजर जेट के लिए यह सीमा लगभग 42000 फीट होती है. हालांकि रोजाना की उड़ानों में एयरलाइंस आमतौर पर 31000 से 40000 फीट की ऊंचाई के बीच उड़ान भर्ती हैं.

पतली हवा से लिफ्ट कम हो जाती है 

जैसे-जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा पतली और कम घनी होती जाती है. विमान के पंख लिफ्ट पैदा करने के लिए हवा के बहाव पर निर्भर होते हैं. लिफ्ट वह बल है जो विमान को हवा में बनाए रखता है. काफी ज्यादा ऊंचाई पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि पंख विमान का वजन संभालने के लिए जरूरी लिफ्ट पैदा ही नहीं कर पाते. एक तय बिंदु के बाद स्थिरता और कंट्रोल से समझौता किए बिना और ऊपर चढ़ना असंभव हो जाता है.

यह भी पढ़ेंः गन्ना और चावल के अलावा किन-किन चीजों से बनता है एथेनॉल, किसकी क्वालिटी होती है सबसे अच्छी?

जेट इंजन को ऑक्सीजन की जरूरत 

कमर्शियल विमान टर्बोफैन इंजन से चलते हैं. यह हवा से ऑक्सीजन मिलाकर एविएशन फ्यूल जलाते हैं. विमान जितनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है उतनी ही कम ऑक्सीजन मिलती है. अगर हवा काफी पतली हो जाती है तो इंजन काफी थ्रस्ट पैदा नहीं कर पाते. 

कॉफिन कॉर्नर का खतरा 

पायलट काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान की सबसे खतरनाक स्थिति में से एक को बताने के लिए कॉफिन कॉर्नर का इस्तेमाल करते हैं. इन ऊंचाई पर विमान की स्टॉल स्पीड के बीच का अंतर काफी कम हो जाता है. थोड़ी सी भी कम रफ्तार से उड़ने पर विमान स्टॉल हो सकता है. साथ ही थोड़ी सी भी तेज रफ्तार पर उड़ने पर उस पर काफी ज्यादा एयरोडायनेमिक दबाव पड़ सकता है. 

एयरलाइन अधिकतम सीमा से नीचे क्यों उड़ती हैं? 

हालांकि कई यात्री विमानों को लगभग 42000 फीट तक उड़ने की मंजूरी मिली होती है लेकिन इसके बावजूद भी एयरलाइंस आमतौर पर कम ऊंचाई पर उड़ना पसंद करती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे फ्यूल की बचत, इंजन की परफॉर्मेंस, मौसम से बचाव और सुरक्षा के बीच सबसे अच्छा ताल-मेल बना रहता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 09:41 AM (IST)
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