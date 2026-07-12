बार-बार होर्मुज को बंद कर देता है ईरान, वहां कैसे काम करता है नाकेबंदी का सिस्टम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom संदिग्ध जहाजों की तलाशी लेकर, अवैध सामग्री पर ज़ब्त करते।

Middle East War: ईरान के इस्लामिक रिलोव्यूशनरी गार्ड कोर यानी (IRGC) ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेस ऑफ होर्मुज को अस्थाई रूप से बंद करने का बड़ा फैसला ले लिया है. ईरान ने साफ कर दिया है कि यह कदम इस क्षेत्र में बढ़ते अमेरिकी हस्तक्षेप और हमलों के जवाब में उठाया गया है. तनाव तब और बढ़ गया जब नियमों की अनदेखी करके जा रहे एक जहाज पर आईआरजीसी ने चेतावनी गोली चला दी. इस घटना के तुरंत बाद होर्मुज जलमार्ग पर नाकाबंदी लागू कर दी गई है, जिससे वैश्विक बाजारों में हड़कंप है. चलिए जानें कि यहां पर नाकाबंदी का सिस्टम काम कैसे करता है.

आखिर ईरान कैसे करता है होर्मुज की नाकेबंदी?

होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के लिए ईरान मुख्य रूप से अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाता है. इस पतले समुद्री रास्ते पर नियंत्रण के लिए वह आईआरजीसी की नौसेना के छोटे और बेहद फुर्तीले और अत्याधुनिक युद्धपोतों को तैनात करता है. ये नावें पूरे क्षेत्र में लगातार गश्त करती हैं और किसी भी बड़े जहाज को पलक झपकते ही घेर सकती हैं. इसके अलावा तटीय इलाकों में लगे एंटी-शिप मिसाइलें और घातक ड्रोन इस घेराबंदी को अभेद्य बनाते हैं.

चेतावनी को अनदेखा करने पर त्वरित कार्रवाई

इस रूट से गुजरने वाले किसी भी कॉमर्शिल जहाज या फिर तेल टैंकर के लिए ईरान के कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है. जब कोई जहाज बिना अनुमति के या फिर ईरान की चेतावनी को अनदेखा करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो आईआरजीसी उस पर सीधी गोलीबारी या ड्रोन से हमला करने में संकोच नहीं करती है. इसके साथ ही जो जहाज अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ जाकर अपनी पहचान छुपाने के लिए ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद रखते हैं, ईरान तुरंत उनको अपना निशाना बनाता है.

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समुद्री जहाजों की तलाशी और जब्ती

ईरान की नाकेबंदी सिस्टम केवल हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी कार्यप्रणाली बेहद व्यवस्थित है. ईरानी नौसेना और कोस्ट गार्ड के कमांडो संदिग्ध जहाजों पर अचानक चढ़कर उनकी गहन तलाशी लेते हैं. अगर कोई जहाज प्रतिबंधित देश के व्यापार से जुड़ा पाया जाता है या फिर अवैध सामग्री ले जा रहा होता है, तो उसे तुरंत जब्त करके ईरानी बंदरगाह पर खड़ा कर दिया जाता है. इस तरह से ईरान पूरे समुद्री यातायात की छानबीन करता रहता है.

पानी में बारूदी सुरंगों का जाल

सशक्त नौसेनाओं का मुकाबला करने के लिए ईरान असममित युद्ध कला का सहारा लेता है. मतलब वह इस संकरे समुद्री चैनल में पानी के नीचे छिपी बारूदी सुरंगें बिछा देता है, जिससे बड़े-बड़े अत्याधुनिक युद्धपोतों के डूबने का खतरा पैदा हो जाता है. सुसाइड ड्रोन और चारों तरफ से घेरने वाली तेज रफ्तार नावें मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाती हैं, जिससे कि बिना ईरान की मर्जी के कोई भी जहाज सुरक्षित वहां से निकल नहीं सकता है.

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