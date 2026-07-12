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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMiddle East War: बार-बार होर्मुज को बंद कर देता है ईरान, वहां कैसे काम करता है नाकेबंदी का सिस्टम?

Middle East War: बार-बार होर्मुज को बंद कर देता है ईरान, वहां कैसे काम करता है नाकेबंदी का सिस्टम?

Middle East War: ईरान ने एक बार फिर से होर्मुज को अस्थाई रूप से बंद करने का फैसला कर दिया है. चलिए जानते हैं कि इस अहम समुद्री रास्ते पर ईरान किस तरीके से नाकाबंदी करता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 12 Jul 2026 10:58 AM (IST)
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  • संदिग्ध जहाजों की तलाशी लेकर, अवैध सामग्री पर ज़ब्त करते।

Middle East War: ईरान के इस्लामिक रिलोव्यूशनरी गार्ड कोर यानी (IRGC) ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेस ऑफ होर्मुज को अस्थाई रूप से बंद करने का बड़ा फैसला ले लिया है. ईरान ने साफ कर दिया है कि यह कदम इस क्षेत्र में बढ़ते अमेरिकी हस्तक्षेप और हमलों के जवाब में उठाया गया है. तनाव तब और बढ़ गया जब नियमों की अनदेखी करके जा रहे एक जहाज पर आईआरजीसी ने चेतावनी गोली चला दी. इस घटना के तुरंत बाद होर्मुज जलमार्ग पर नाकाबंदी लागू कर दी गई है, जिससे वैश्विक बाजारों में हड़कंप है. चलिए जानें कि यहां पर नाकाबंदी का सिस्टम काम कैसे करता है.

आखिर ईरान कैसे करता है होर्मुज की नाकेबंदी?

होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के लिए ईरान मुख्य रूप से अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाता है. इस पतले समुद्री रास्ते पर नियंत्रण के लिए वह आईआरजीसी की नौसेना के छोटे और बेहद फुर्तीले और अत्याधुनिक युद्धपोतों को तैनात करता है. ये नावें पूरे क्षेत्र में लगातार गश्त करती हैं और किसी भी बड़े जहाज को पलक झपकते ही घेर सकती हैं. इसके अलावा तटीय इलाकों में लगे एंटी-शिप मिसाइलें और घातक ड्रोन इस घेराबंदी को अभेद्य बनाते हैं.

चेतावनी को अनदेखा करने पर त्वरित कार्रवाई

इस रूट से गुजरने वाले किसी भी कॉमर्शिल जहाज या फिर तेल टैंकर के लिए ईरान के कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है. जब कोई जहाज बिना अनुमति के या फिर ईरान की चेतावनी को अनदेखा करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो आईआरजीसी उस पर सीधी गोलीबारी या ड्रोन से हमला करने में संकोच नहीं करती है. इसके साथ ही जो जहाज अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ जाकर अपनी पहचान छुपाने के लिए ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद रखते हैं, ईरान तुरंत उनको अपना निशाना बनाता है.

यह भी पढ़ें: Iran US War: ईरान में अब कौन चला रहा सरकार, जो अमेरिका के सामने झुकने को नहीं तैयार? जान लें एक-एक नाम

समुद्री जहाजों की तलाशी और जब्ती

ईरान की नाकेबंदी सिस्टम केवल हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी कार्यप्रणाली बेहद व्यवस्थित है. ईरानी नौसेना और कोस्ट गार्ड के कमांडो संदिग्ध जहाजों पर अचानक चढ़कर उनकी गहन तलाशी लेते हैं. अगर कोई जहाज प्रतिबंधित देश के व्यापार से जुड़ा पाया जाता है या फिर अवैध सामग्री ले जा रहा होता है, तो उसे तुरंत जब्त करके ईरानी बंदरगाह पर खड़ा कर दिया जाता है. इस तरह से ईरान पूरे समुद्री यातायात की छानबीन करता रहता है.

पानी में बारूदी सुरंगों का जाल

सशक्त नौसेनाओं का मुकाबला करने के लिए ईरान असममित युद्ध कला का सहारा लेता है. मतलब वह इस संकरे समुद्री चैनल में पानी के नीचे छिपी बारूदी सुरंगें बिछा देता है, जिससे बड़े-बड़े अत्याधुनिक युद्धपोतों के डूबने का खतरा पैदा हो जाता है. सुसाइड ड्रोन और चारों तरफ से घेरने वाली तेज रफ्तार नावें मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाती हैं, जिससे कि बिना ईरान की मर्जी के कोई भी जहाज सुरक्षित वहां से निकल नहीं सकता है. 

यह भी पढ़ें: Iran US conflict: ईरान-अमेरिका जंग से तीसरे विश्व युद्ध की आहट, जानें कौन-कौन से देश रहेंगे न्यूट्रल?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 10:58 AM (IST)
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Iran America War Middle East War Strait Of Hormuz
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