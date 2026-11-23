Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विदेशी ग्राहकों के लिए स्विस बैंक खाता खोलना जटिल प्रक्रिया।

सभी बैंक विदेशी ग्राहक नहीं लेते, न्यूनतम जमा राशि भिन्न होती।

पहचान, आय प्रमाण ज़रूरी; जमा 1 लाख CHF तक सुरक्षित रहती है।

Swiss Bank Account: स्विस बैंक अपनी वित्तीय प्रणाली के लिए जाने जाते हैं. लेकिन एक विदेशी के रूप में वहां खाता खोलना कोई आसान या फिर अपने आप होने वाली प्रक्रिया नहीं है. आवेदकों को अपनी पहचान, निवास, इनकम और फंड के स्रोत से जुड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. डिजिटल बैंकों में खाता खोलने की शर्तें थोड़ी आसान हो सकती हैं. इसी के साथ प्राइवेट बैंकिंग के लिए बड़ी संपत्ति की जरूरत होती है. भारतीयों को अपनी पात्रता, पैसे भेजने की सीमा टैक्स रिपोर्टिंग जैसी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए.

क्या सभी स्विस बैंक विदेशी ग्राहकों को स्वीकार करते हैं?

स्विट्जरलैंड में 230 बैंक हैं लेकिन सभी बैंक गैर निवासी ग्राहकों को स्वीकार नहीं करते हैं. अनुमान के मुताबिक 30% से भी कम बैंक विदेशी ग्राहकों को सेवा देते हैं. हर बैंक अपनी आंतरिक जोखिम नीति के आधार पर इस बात को तय करता है कि किसी आवेदन को स्वीकार करना है या फिर नहीं. सिर्फ पर्याप्त पैसा होना ही खाता खुलने की गारंटी नहीं है.





डिजिटल बैंक में न्यूनतम जमा राशि

डुकास्कोपी बैंक ग्राहकों को ऑनलाइन मल्टी करेंसी खाता खोलने की सुविधा देता है. इसमें खाता खोलने या फिर सामान्य रखरखाव के लिए कोई शुल्क नहीं लगता. लेकिन आवेदकों को शुरुआती जमा राशि देनी होती है और वीडियो कॉल के जरिए अपनी पहचान का वेरिफिकेशन पूरा करना होता है. बैंक कोई तय न्यूनतम जमा राशि सार्वजनिक नहीं करता है.

स्विसकोट स्विट्जरलैंड या फिर यूरोजोन के बाहर रहने वाले ग्राहकों से 500 सीएचएफ की शुरुआती जमा राशि मांगता है. यह रकम आवेदक के अपने नाम वाले बैंक खाते से ही आनी चाहिए. हालांकि स्विसकोट के पास एक शुरुआती जमा राशि के लिए देशों की एक पात्रता सूची है जिसमें फिलहाल भारत को शामिल नहीं किया गया है. इस वजह से भारत में रहने वाले लोगों को पहले अपनी पात्रता जांच लेनी चाहिए. खास तौर से भारत से आवेदन करने वालों को कोई भी आवेदन जमा करने से पहले अपने चुने हुए बैंक से पात्रता, जमा करने की व्यवस्था और जरूरी दस्तावेजों के बारे में पुष्टि कर लेनी चाहिए.





प्राइवेट बैंकिंग के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है?

UBS, जुलियस बेयर, पिक्टेट , वीपी बैंक और लोम्बार्ड ऑडियर जैसी संस्थाएं प्राइवेट बैंकिंग सेवाएं देती हैं. हर विदेशी ग्राहक के लिए कोई एक तय न्यूनतम जमा राशि नहीं होती. वीपी बैंक 1 मिलियन सीएचएफ की निवेश योग्य संपत्ति को एक दिशा निर्देश के रूप में बताता है ना कि कोई सख्त सीमा के रूप में. लोम्बार्ड ओडियर के ग्राहकों के पास आमतौर पर 1 मिलियन सीएचएफ से ज्यादा की लिक्विड एसेट होती है जबकि पिक्टेट कोई न्यूनतम राशि सार्वजनिक नहीं करता.

स्विस बैंक को किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?

आवेदकों को पासपोर्ट, पते का प्रमाण, टैक्स रेजिडेंसी से जुड़े दस्तावेज और इनकम या फिर संपत्ति के स्रोत का प्रमाण देना पड़ सकता है. नौकरीपेशा आवेदकों से सैलरी स्लिप, और बैंक स्टेटमेंट मांगे जा सकते हैं. कारोबारियों को अपने वित्तीय रिकॉर्ड जमा करने पड़ सकते हैं. बैंकों के पास किसी भी आवेदन को ना मंजूर करने का अधिकार है.

स्विट्जरलैंड का संशोधित एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो गया है. इसके तहत कुछ खास पेशेवर गतिविधियों के लिए जांच-पड़ताल और रिपोर्टिंग की जरूरत बढ़ा दी गई है. ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है जिसके तहत जमा राशि का किसी ऐसे निजी बैंक खाते से आना जरूरी हो जो कम से कम 6 महीने से खुला हो. डिजिटल आवेदन में वीडियो वेरिफिकेशन का इस्तेमाल हो सकता है.

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क्या स्विस बैंक में जमा राशि सुरक्षित है?

एसिसुइस योजना के मुताबिक फिनमा द्वारा अधिकृत स्विस बैंक में जमा राशि, प्रति ग्राहक और प्रति बैंक 1,00,000 स्विस फ्रैंक तक सुरक्षित है. स्विस बैंक की पात्र शाखा विदेशी ग्राहकों की जमा राशि को भी सुरक्षा दे सकती है. इसमें शेयर या फिर म्युचुअल फंड जैसे निवेश शामिल नहीं हैं.

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