वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट खेल जा रहा है. मुकाबले के पांचवें दिन न्यूजीलैंड की टीम मैच ड्रॉ करवाने की कोशिश की कर रही थी, इसी बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ बच्चे स्कूल की ड्रेस में बैठे नजर आए. यहां तक तो सब ठीक था. लेकिन जैसे ही कैमरा बच्चों के मुंह पर गया, वो सभी मुंह छिपाने लगे. यहां से तस्वीर बदल गई.

इस घटना का वीडियो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए साझा किया गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल ड्रेस में बैठे बच्चे सुकून से मैच का लुत्फ ले रहे थे. तभी कैमरा उनकी तरफ जाता है. सभी स्टूडेंट कैमरा देखकर मुंह छिपाने लगते हैं. इसे देखकर लगता है कि ये बच्चे स्कूल या कॉलेज बंक करके मैच देखने पहुंचे हैं. यह वीडियो युवाओं के अंदर क्रिकेट प्रेम को दिख रहा है. यहां देखें वीडियो...

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टीम इंडिया ने बनाया बड़ा टोटल

मैच में टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया. टीम ने 9 विकेट गंवाकर 720 रन पर पारी घोषित की. इस स्कोर के साथ टीम इंडिया ने 352 रन की बढ़त हासिल कर ली थी. टीम के लिए केएल राहुल ने 9 चौके और 2 छक्के लगाकर 136 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा ऋषभ पंत ने शतक लगाया. पंत ने 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से 128 रन बनाए.

मैच में पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड अपनी पहली पारी में 368/10 रन पर ऑलआउट हो गई थी. टीम के लिए हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने शतकीय पारियां खेली थीं. निकोल्स ने 21 चौकों की मदद से 175 रन बनाए. फिलिप्स ने 14 चौकों की मदद से 118 रन की पारी खेली. इस दौरान टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. आकाशदीप ने 3 विकेट अपने खाते में डाले. बाकी अंशुल कंबोज ने 2 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया.

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