मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक सोमवार (23 नवंबर) को देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश होने की संभावना है. इनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल-कर्नाटक के अलावा यूपी, बंगाल, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य शामिल हैं.

दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 23-27 नवंबर तक कई जगहों पर बारिश का अनुमान है. इसके अलावा केरल और माहे में 24 से 26 नवंबर के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई गई है. हवा के झोंकों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है. तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में 23 से 26 नवंबर तक गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.

राजधानी का मौसम

दिल्ली में सोमवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है. राजधानी में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है. सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती हैं.

यूपी-बिहार का हाल

यूपी के कई हिस्सों में सोमवार को बारिश होने का अनुमान है. IMD के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 नवंबर को हल्की बारिश हो सकती है. हालांकि बाकी जगहों के लिए बारिश या आंधी का कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है. पूर्वी यूपी में सोमवार को सुबह के वक्त कई जगहों पर घना कोहरा देखा गया. यूपी से सटे बिहार में 23 नवंबर को बारिश की संभावना नहीं जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, 23 नवंबर को बारिश, गरज-चमक या आंधी का कोई अनुमान नहीं है.

राजस्थान में 23 नवंबर के लिए मौसम विभाग ने बारिश, गरज-चमक, तेज आंधी या ओलावृष्टि को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है. सोमवार को किसी खास जिले में बारिश या तेज हवाओं का अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

पहाड़ों का हाल

हिमाचल प्रदेश में सोमवार को बारिश या बर्फबारी को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी गई है. मौसम विभाग की प्रेस रिलीज में पश्चिमी विक्षोभ का जिक्र जरूर किया गया है. 23 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के किसी इलाके में बारिश या बर्फबारी होने का अलग से पूर्वानुमान नहीं दिया गया है. जम्मू-कश्मीर में भी सोमवार को बारिश और बर्फबारी को लेकर चेतावनी नहीं जारी की गई है.

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