उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में चुनावी रणनीति को धार देते नजर आएंगे. अगले महीने से अमित शाह का उत्तर प्रदेश दौरा संभावित है. इस दौरान उनका फोकस संगठन को मजबूत करने, कमजोर सीटों पर पार्टी की स्थिति सुधारने और प्रदेश के सियासी समीकरण साधने पर रहेगा। माना जा रहा है कि अमित शाह अपने दौरे के जरिए यूपी में बीजेपी के चुनावी अभियान की कमान संभालेंगे.

गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे में इन सभी तैयारियों की समीक्षा के साथ चुनावी रोडमैप को अंतिम रूप देने पर जोर रह सकता है. उनके दौरे की शुरुआत पूर्वांचल से होने के संकेत हैं. पार्टी कमजोर सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और बूथ स्तर तक संगठन को धार देने की रणनीति पर काम कर रही है. कुल मिलाकर, यूपी में बीजेपी मिशन-2027 के लिए चुनावी मोड में आ चुकी है और आने वाले दिनों में संगठन से लेकर जनसंपर्क तक अभियान और तेज होने की संभावना है.

गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे पर्यवेक्षक

इसके साथ ही बीजेपी ने मिशन-2027 के लिए प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनावी घेराबंदी शुरू कर दी है. इसके तहत पार्टी ने 40 पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी है. हर दो जिलों के बीच एक पर्यवेक्षक तैनात किया गया है. ये पर्यवेक्षक गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे और केंद्र तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे. इसके साथ ही जनता के बीच सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक भी जुटाएंगे. पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर पार्टी चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी देगी.

दूसरे राज्यों से आए संगठन मंत्रियों को भी जिम्मेदारी

वहीं संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने छह क्षेत्रों में दूसरे राज्यों से आए संगठन मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है. पार्टी का जोर उन इलाकों और सीटों पर विशेष रूप से है, जहां संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है. बीजेपी की रणनीति के तहत संगठन, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचने की तैयारी है.