किचन गार्डन से लेकर खेतों तक पौधों की अच्छी बढ़त के लिए केंचुआ खाद का इस्तेमाल किया जाता है. इसे वर्मीकम्पोस्ट भी कहते हैं. यह जैविक खाद केंचुओं की मदद से तैयार होती है, जिसमें रसोई और खेतों से निकलने वाले जैविक कचरे का उपयोग किया जाता है. अच्छी बात यह है कि इसे घर पर भी कम जगह और कम खर्च में बनाया जा सकता है. आमतौर पर केंचुआ खाद तैयार होने में 45 से 60 दिन लगते हैं.

केंचुआ खाद बनाने के लिए कैसी होनी चाहिए जगह?

सबसे पहले खाद बनाने के लिए ऐसी जगह चुनें, जहां सीधी धूप न आती हो और बारिश का पानी जमा न होता हो. इसके लिए आप पक्का टैंक, वर्मी बेड या किसी बड़े कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं. ध्यान रखें कि उसमें हवा आने-जाने और अतिरिक्त पानी निकलने की व्यवस्था हो. अब सबसे नीचे सूखी पत्तियां, घास या भूसा बिछाएं. इसके ऊपर पुराना या आंशिक रूप से सड़ा हुआ गोबर डालें. ताजे गोबर का सीधे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अधिक गर्मी होती है, जो केंचुओं को नुकसान पहुंचाती है. गोबर के साथ सब्जियों और फलों के छिलके जैसे जैविक कचरे की परत भी डाल सकते हैं. प्लास्टिक, कांच और रासायनिक पदार्थों को इसमें शामिल न करें.

केंचुए डालने के बाद कैसे करें खाद की देखभाल?

बेड में सामग्री की परतें तैयार होने के बाद उसमें लाल केंचुए डालें. वर्मीकम्पोस्ट बनाने के लिए आमतौर पर लाल केंचुओं की ऐसी प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो जैविक कचरे को तेजी से खाद में बदलती हैं. केंचुए डालने के बाद ऊपर से हल्का पानी छिड़कें, ताकि सामग्री में नमी बनी रहे. ध्यान रखें कि बेड न तो बहुत सूखा हो और न ही उसमें पानी जमा हो. समय-समय पर नमी की जांच करते रहें और जरूरत के अनुसार पानी दें. बेड को तेज धूप, भारी बारिश और अत्यधिक ठंड से बचाना भी जरूरी है. सही तापमान और नमी मिलने पर केंचुए जैविक कचरे को धीरे-धीरे भुरभुरी खाद में बदलने लगते हैं.

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कैसे पहचानें कि केंचुआ खाद तैयार हो गई है?

आमतौर पर 45 से 60 दिनों में केंचुआ खाद तैयार हो जाती है, लेकिन ठंड या दूसरी प्रतिकूल परिस्थितियों में इसमें ज्यादा समय लगता है. तैयार खाद का रंग गहरा भूरा या काला होता है और इसकी बनावट भुरभुरी मिट्टी जैसी दिखाई देती है. इसमें ताजी मिट्टी जैसी हल्की गंध आती है. खाद तैयार होने पर कुछ दिनों तक पानी देना बंद करदें. इससे केंचुए नमी की तलाश में नीचे चले जाते हैं और ऊपर की खाद को अलग करना आसान हो जाता है. इसके बाद खाद को छानकर केंचुओं को अलग कर लें और उन्हें नए बेड में डाल दें. तैयार खाद को छायादार जगह पर रखें और पूरी तरह सूखने न दें. इस तरह घर पर जैविक कचरे का सही इस्तेमाल करके पौधों और सब्जियों के लिए उपयोगी खाद तैयार की जा सकती है.

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