मुंबई के घाटकोपर में एक जोड़े पर हुए हमले के मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने बयान दिया है. उन्होंने कुर्ला की घटना में शामिल नाबालिगों को लेकर कहा कि उन्हें माइनर नहीं, बल्कि टाइम बम कहना चाहिए. राणे ने इस घटना को मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा से जोड़ते हुए कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि मदरसों में हिंदुओं के प्रति द्वेष और नफरत सिखाई जाती है.

कुर्ला की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए नितेश राणे ने कहा, "माइनर नहीं कहूंगा वो टाइम बॉम्ब है. मैं जो बार-बार हम लोग सब लोग मांग कर रहे हैं कि मदरसे में क्या सिखाया जाता है तो ये सिखाया जाता है जो आपने घाटकोपर में देखा है. मतलब मदरसों में हिंदुओं का द्वेष करना हिंदू तुम्हारे लिए काफिर है. हिंदुओं को या तो तुम धर्मांतर करो या तो उनको खत्म कर डालो. यही कुरान में लिखा है यही सिखाने का काम मदरसों में होता है."

ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर पर प्रियंका चतुर्वेदी का तंज, बोलीं- 'BJP की B टीम'

उन्होंने आगे कहा, "इनको कोई अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है. इनको कोई इंजीनियर, डॉक्टर बनाते नहीं है. सिर्फ बड़े होते हुए हिंदुओं को मार डालो, हिंदुओं को खत्म करो और हिंदुओं का धर्मांतरण करो. यही इन मदरसों में इन लोगों को सिखाया जाता है. इसलिए ये लोग इस तरीके की हरकतें बाहर आकर घाटकोपर जैसी हरकतें करते हैं."

'हिंदुओं को गंदी नजर से देखेंगे तो परेशानी होगी'

नितेश राणे ने महाराष्ट्र में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी सख्त लहजे में बयान दिया. उन्होंने कहा, "हमारे यहाँ कोई हिंदुओं को गंदी नजर से देखेगा ना तो शुक्रवार को उठने-बैठने के वक्त परेशानी होगी, पैर कांपेंगे. ऐसे हालत हमारे महाराष्ट्र की पुलिस करेंगे इतना इशारा उनको ये ये वक़्त मैं दूंगा." उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की सोच वाली सरकार है और ऐसी हरकतें करने वालों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए.

मुंबई एयरपोर्ट के पास मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर? MMRDA ने जारी किया नोटिस

क्या है कुर्ला की घटना?

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 20 नवंबर को मुंबई के कुर्ला में फीनिक्स मॉल के पास स्थित एक सार्वजनिक गार्डन में हुई थी. यहां एक युवक और युवती साथ बैठकर फोटो खींच रहे थे. इसी दौरान 8 से 10 मुस्लिम युवकों ने उन पर भद्दी टिप्पणियां शुरू कर दीं. आरोप है कि इसके बाद युवकों ने वहां बैठे लड़के को लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा. इस घटना को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.