Wet Clothes Science: सड़क पर चलते हुए अचानक बारिश की बूंदें पड़ें या घर में कपड़े धोते वक्त पानी का छींटा लग जाए, तो कपड़े का रंग पल भर में गहरेपन में बदल जाता है. सफेद कमीज पर पड़ा पानी का धब्बा हो या चमकीले लाल-नीले कपड़े, भीगते ही सबका रंग-रूप कुछ बदला-बदला नजर आता है, मगर सूखते ही वही पुराना रंग लौट आता है. आखिर भीगने पर कपड़ों का रंग क्यों बदल जाता है और इसके पीछे प्रकाश का कौन सा नियम काम करता है, आइए इसे आसान और दिलचस्प अंदाज में समझते हैं.

किसी भी वस्तु का रंग हमें कैसे दिखता है?

किसी भी चीज का रंग इस बात पर तय होता है कि उस पर पड़ने वाली रोशनी का कितना हिस्सा अवशोषित होता है और कितना हिस्सा लौटकर हमारी आंखों तक पहुंचता है. जब सूरज या किसी अन्य स्रोत से प्रकाश किसी सतह पर गिरता है, तो वह कुछ तरंगदैर्ध्य को सोख लेता है और बाकी को परावर्तित करता है.

उदाहरण के लिए, हरी पत्ती या घास प्रकाश के अन्य रंगों को सोखकर हरे रंग की किरणों को वापस भेजती है, जिससे हमें वह हरी दिखती है. इसी तरह सतह की बनावट, खुरदरापन और सूक्ष्म संरचना भी यह तय करते हैं कि प्रकाश किस दिशा में और कितनी मात्रा में लौटेगा.

पानी पड़ते ही कपड़े का रंग गहरा क्यों हो जाता है?

जब सूखे कपड़े पर पानी गिरता है, तो उसके रेशों के बीच मौजूद हवा की जगह पानी ले लेता है. हवा और पानी के प्रकाशिक गुण अलग-अलग होते हैं, इसलिए कपड़े के भीतर प्रवेश करने वाली रोशनी के रास्ते और बिखराव के तरीके में बदलाव आता है.

यह भी पढ़ें: Titanic Wreckage: 114 साल बाद भी समंदर में क्यों पड़ा है टाइटैनिक का मलबा, जानिए असली वजह?





सूखे रेशों में रोशनी के बिखरने से जो चमक और हल्कापन दिखाई देता है, पानी भर जाने के बाद वह कम हो जाता है. प्रकाश की किरणें रेशों के अंदर ही कई बार मुड़ती और टकराती हैं, जिससे रंगीन रेशे रोशनी को अधिक मात्रा में सोख लेते हैं और हमारी आंखों तक कम प्रकाश पहुंचता है, जिसके चलते कपड़ा ज्यादा गहरा दिखता है.

क्या गीले कपड़े के अंदर रोशनी फंस जाती है?

भौतिकी के नजरिए से देखें तो गीले कपड़े के भीतर पानी और रेशों की सतहों के बीच रोशनी का अपवर्तन और परावर्तन होता रहता है. जब प्रकाश की किरणें पानी से बाहर निकलने के बजाय भीतर ही दोबारा रेशों की ओर मुड़ती हैं, तो उन्हें अवशोषित होने के अधिक अवसर मिल जाते हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार, इसे केवल एक ही नियम के बजाय अपवर्तन, बिखराव और आंतरिक परावर्तन की मिली-जुली प्रक्रिया के रूप में समझना अधिक सटीक होता है. यही वजह है कि गीले सूती या ऊनी कपड़ों का रंग सूखे अवस्था की तुलना में स्पष्ट रूप से गहरा नजर आता है.

सूखने पर पुराना रंग कैसे लौट आता है?

जब गीले कपड़ों को हवा या धूप में सुखाया जाता है, तो उनमें समाया पानी वाष्पित होकर उड़ने लगता है. जैसे-जैसे नमी निकलती है, रेशों के बीच की खाली जगहों में फिर से हवा भर जाती है. हवा के लौटते ही प्रकाश के बिखरने और परावर्तित होने का क्रम पहले जैसा हो जाता है. अधिक रोशनी वापस आंखों तक पहुंचने लगती है और कपड़ा अपने वास्तविक, सूखे रंग में दिखाई देने लगता है.





क्या हर चीज के साथ ऐसा ही होता है?

यह प्रभाव केवल कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि गीली मिट्टी, रेत, ईंट और बारिश में भीगी सड़क पर भी ऐसा ही देखा जाता है, क्योंकि इन सतहों के सूक्ष्म छिद्रों में पानी भरने से कम रोशनी बाहर लौटती है. इसके विपरीत, कांच या चिकनी पॉलिश वाली सतहों पर पानी पड़ने से वैसा गहरापन हमेशा नहीं दिखता, जबकि कोबाल्ट क्लोराइड जैसे कुछ रासायनिक पदार्थ नमी के संपर्क में आने पर वास्तव में रासायनिक बदलाव के कारण अपना रंग बदल लेते हैं.

यह भी पढ़ें: Humans Alive Today: धरती पर अब तक कितने लोग पैदा हो चुके हैं, इसमें कितने हैं जिंदा?