Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अपराध न्यायक्षेत्र जहाज के ध्वज पर निर्भर।

समुद्री डकैती जैसे मामलों में अन्य देश भी कार्रवाई कर सकते हैं।

टक्कर या नेविगेशन पर ध्वज राज्य ही कार्रवाई शुरू कर सकता है।

भारतीय कानून भारतीय नागरिकों या पंजीकृत जहाजों पर लागू होते हैं।

International Waters Crime: जब भी समुद्र के बीचों बीच किसी जहाज पर हत्या, मारपीट, तस्करी या फिर अपहरण जैसी घटना होती है तो मुकदमा कहां चलेगा यह इस बात पर निर्भर होता है कि जहाज कहां पर रजिस्टर्ड है, इसमें शामिल लोगों की राष्ट्रीयता क्या है और अपराध की परिस्थिति क्या है. समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1982 इसके लिए मुख्य ढांचा देता है. इसके अलावा संबंधित देश के घरेलू कानून और समुद्री संधि भी लागू हो सकती है.

अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है?

समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 92 के मुताबिक समुद्र के बीचों बीच कोई जहाज आमतौर पर उसके देश के अधिकार क्षेत्र में आता है जिसका झंडा वह जहाज फहराता है. इसे फ्लैग स्टेट जूरिसडिक्शन कहा जाता है. समुद्री डकैती जैसे मामलों में इसके अपवाद हैं, जहां दूसरे देश भी कार्रवाई कर सकते हैं.

अनुच्छेद 94 के मुताबिक फ्लैग स्टेट अपने जहाजों पर प्रभावी प्रशासनिक, तकनीकी और सामाजिक कंट्रोल रखने के लिए जिम्मेदार हैं. इसमें जहाज की सुरक्षा और चालक दल की योग्यता जैसे पहलू शामिल हैं.

अनुच्छेद 95 और 96 के तहत युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाले सरकारी जहाजों को समुद्र के बीचों बीच दूसरे देशों के अधिकार क्षेत्र से छूट प्राप्त है. कमर्शियल जहाजों को यह छूट नहीं मिलती है.

अनुच्छेद 97 समुद्र के बीचों बीच होने वाली टक्करों और नेविगेशन से जुड़ी दूसरी घटनाओं को कवर करता है. अगर ऐसी किसी घटना के बाद चालक दल के किसी सदस्य पर आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी हो तो यह सिर्फ फ्लैग स्टेट या फिर उस व्यक्ति के अपने देश द्वारा ही शुरू की जा सकती है. इसमें हत्या या फिर तस्करी जैसे अपराध शामिल नहीं हैं.

अनुच्छेद 105 के तहत कोई भी देश समुद्री डकैती के जहाज को जब्त कर सकता है और उसमें शामिल लोगों पर अपने यहां की अदालत में मुकदमा चला सकता है. अनुच्छेद 110 युद्धपोतों को कुछ खास परिस्थिति में विदेशी जहाजों पर चढ़ने और उनकी जांच करने की मंजूरी देता है. इन परिस्थितियों में समुद्री डकैती का संदेह, गुलामी की तस्करी या फिर बिना मंजूरी के प्रसारण जैसी चीज शामिल हैं.

1988 का एसयूए कन्वेंशन समुद्री नेविगेशन के खिलाफ होने वाले गैरकानूनी कार्यों से निपटता है. इसमें जहाज पर जबरदस्ती कब्जा करना, उसे नुकसान पहुंचाना या फिर यात्रियों और चालक दल की जान खतरे में डालना शामिल है. सदस्य देशों को तय शर्तों के तहत ऐसे अपराधों की जांच करनी चाहिए और उन पर मुकदमा चलना चाहिए.





कौन से भारतीय कानून लागू हो सकते हैं?

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1(4) और 1(5) के मुताबिक भारतीय कानून भारत के बाहर किए गए कुछ अपराधों पर भी लागू होते हैं. इनमें भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में किए गए अपराध और भारत में पंजीकृत किसी जहाज या फिर विमान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध शामिल हैं. इस तरह खुले समुद्र में किसी विदेशी जहाज पर अपराध करने के आरोपी भारतीय नागरिक के खिलाफ भारत में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 208 भारतीय अदालतों को किसी भी नागरिक द्वारा विदेश में या फिर खुले समुद्र में किए गए कुछ अपराधों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देती है. इस मामले की सुनवाई वहां हो सकती है जहां आरोपी पाया जाता है या फिर जहां भारत में अपराध दर्ज किया गया है. इसमें भारत में पंजीकृत जहाज पर अपराध करने वाले विदेशी नागरिक भी शामिल हो सकते हैं. जांच या फिर मुकदमे के लिए केंद्र सरकार की पहले से अनुमति लेना जरूरी है.





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मुकदमा कहां चलेगा?

खुले समुद्र में होने वाले अपराधों पर आमतौर पर फ्लैग स्टेट का प्राथमिक अधिकार क्षेत्र होता है. अगर आरोपी भारतीय है या फिर जहाज भारत में पंजीकृत है तो भारतीय कानून भी लागू हो सकता है. समुद्री डकैती के मामले में दूसरे देशों को भी मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल सकती है. इसका परिणाम अपराध की प्रकृति, जहाज के पंजीकरण, राष्ट्रीयता और लागू अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे के तहत संबंधित संधियों पर निर्भर करता है.

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