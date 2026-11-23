Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom श्रम और सीमित आपूर्ति से केसर बहुत महंगा है।

Saffron Price: शाही बिरयानी की महक हो, केसरिया दूध की रंगत या फिर त्योहारों की खास मिठाई- चुटकी भर केसर किसी भी व्यंजन को शाही बना देता है. लेकिन जब बात इसकी कीमत की आती है, तो यह किसी कीमती धातु से कम नहीं ठहरता और बाजार में लाल सोना के नाम से पहचाना जाता है. आखिर इस नाजुक से मसाले में ऐसा क्या छिपा है कि इसकी कीमत लाखों रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है, और सिर्फ एक किलो केसर जुटाने के लिए कितने फूलों की दरकार होती है, आइए इस दिलचस्प सफर को समझते हैं.

क्या है केसर और कहां खिलते हैं इसके फूल?

केसर किसी पेड़ की छाल या बीज नहीं, बल्कि क्रोकस सैटिवस नामक एक बेहद खूबसूरत बैंगनी फूल का हिस्सा होता है. इस फूल के भीतर लाल रंग के तीन बेहद महीन धागे जैसे हिस्से मौजूद होते हैं, जिन्हें वनस्पति विज्ञान की भाषा में स्टिग्मा यानी फूल का मादा प्रजनन अंग कहा जाता है.

यही नाजुक लाल धागे सुखाए जाने के बाद असली केसर का रूप लेते हैं. इन फूलों की खेती हर जगह संभव नहीं है, क्योंकि इन्हें ठंडी जलवायु, विशिष्ट मिट्टी और नियंत्रित मौसम की आवश्यकता होती है. भारत में जम्मू-कश्मीर की पंपोर घाटी अपने उच्च गुणवत्ता वाले कश्मीरी केसर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसकी खुशबू और रंगत की मांग देश से लेकर विदेशों तक बनी रहती है.

एक किलो केसर तैयार करने में कितने फूल लगते हैं?

केसर की ऊंची कीमत का सबसे बड़ा गणित इसके उत्पादन में लगने वाले फूलों की विशाल संख्या से जुड़ा है. चूंकि एक बैंगनी फूल से केवल तीन ही लाल धागे प्राप्त होते हैं, इसलिए एक फूल से निकलने वाले केसर की मात्रा बेहद सूक्ष्म होती है.

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आकलन के अनुसार, महज एक किलो सूखा केसर तैयार करने के लिए लगभग 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक फूलों की आवश्यकता पड़ती है. ताजे फूलों से निकाले गए धागों में नमी होती है, और जब इन्हें सुखाया जाता है तो इनका वजन और भी कम हो जाता है, जिससे एक किलो की मात्रा जुटाना बेहद कठिन हो जाता है.

क्यों हाथों से ही होता है केसर?

आधुनिक दौर में जहां खेती के ज्यादातर काम मशीनों से होने लगे हैं, वहीं केसर की तुड़ाई और छंटाई आज भी पूरी तरह इंसानी हाथों के हुनर पर निर्भर है. ये फूल साल के एक सीमित समय में ही खिलते हैं और सूरज की तेज धूप पड़ने से पहले इन्हें बेहद सावधानी से तोड़ना पड़ता है.

फूल तोड़ने के बाद हर एक फूल के बीच से उन तीन नाजुक लाल धागों को उंगलियों से अलग किया जाता है. इस प्रक्रिया में जरा सी चूक से धागे टूट सकते हैं या फूल का पीला-बैंगनी हिस्सा मिल सकता है, जिससे केसर की शुद्धता और गुणवत्ता गिर जाती है. इसके बाद इन धागों को सावधानीपूर्वक सुखाकर नमी और रोशनी से दूर सुरक्षित रखा जाता है.

सोने के भाव क्यों बिकता है केसर?

केसर के सोने-चांदी के भाव बिकने के पीछे कई ठोस वजहें एक साथ काम करती हैं. पहली वजह यह है कि लाखों फूलों की खेती के लिए बड़े क्षेत्रफल और अनुकूल मौसम की जरूरत होती है, जबकि पैदावार ग्राम और किलो में सिमट कर रह जाती है.

दूसरी बड़ी वजह श्रम लागत है, क्योंकि फूलों की तुड़ाई से लेकर धागे निकालने और सुखाने तक हर चरण में कुशल कारीगरों और मजदूरों की दिन-रात की मेहनत लगती है. यही कारण है कि सीमित आपूर्ति, कठिन परिश्रम और औषधीय व पाक गुणों की भारी मांग मिलकर केसर को दुनिया के सबसे महंगे मसालों की कतार में सबसे ऊपर खड़ा कर देती है.





दुनिया में सबसे ज्यादा कहां उगता है केसर?

केसर के इतिहास और पहचान से जुड़ा एक रोचक पहलू यह भी है कि दुनिया में सबसे अधिक केसर का उत्पादन ईरान में होता है, लेकिन अपनी अनूठी खुशबू, गहरे रंग और उच्च क्रोसिन तत्व के कारण कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त है. आज के दौर में जहां खुले खेतों में मौसम की अनिश्चितता किसानों के लिए चुनौती बन रही है, वहीं कई कृषि वैज्ञानिक नियंत्रित तापमान वाले इनडोर कक्षों यानी एरोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग तकनीक के जरिए भी केसर उगाने के प्रयोग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इसकी पैदावार को स्थिर रखा जा सके.

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