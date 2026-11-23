Gold and Silver Trade: शादी-ब्याह के सीजन से लेकर त्योहारों की रौनक तक, सोने और चांदी की कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव आज भी हर घर की चर्चा का हिस्सा रहता है. हालिया दौर में सर्राफा बाजार की चाल भले ही निवेशकों और खरीदारों का ध्यान खींच रही हो, लेकिन विदेशों से कीमती धातुएं मंगाने की यह परंपरा सदियों पुरानी है. मुगल सल्तनत के वैभवशाली दौर में भी शाही खजाने और बाजारों को गुलजार रखने के लिए दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी मात्रा में सोना-चांदी भारत पहुंचता था. आखिर उस दौर में किन मुल्कों और रास्तों से यह बेशकीमती धातु आती थी और साम्राज्य में इसका इस्तेमाल किन कामों में होता था, आइए समझते हैं.

मुगल सल्तनत में कैसे पहुंचता था विदेशी सोना-चांदी?

मुगल साम्राज्य की आर्थिक मजबूती और राजकोषीय चमक के पीछे केवल घरेलू संसाधन नहीं थे, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जरिए आने वाली कीमती धातुओं की भी बड़ी भूमिका थी. सोलहवीं सदी के अंतिम दशकों से मुगल भारत दुनिया में विदेशी बुलियन यानी कच्चे सोने-चांदी का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था. उस दौर में मिंग चीन को छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई अन्य साम्राज्य भारत जितनी बड़ी मात्रा में विदेशी सोना-चांदी हासिल कर रहा था. ये धातुएं राजकोष की ताकत बढ़ाने, बाजार में तरलता बनाए रखने और दूरस्थ व्यापार को गति देने के लिए अनिवार्य मानी जाती थीं.

किन देशों और व्यापारिक रास्तों से मंगाया जाता था सोना-चांदी?

मुगल काल में आज की तरह सख्त राष्ट्रीय सीमाएं या सीधे एक देश से दूसरे देश की आधुनिक बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, इसलिए धातुएं कई बंदरगाहों और व्यापारिक मंडियों से गुजरते हुए भारत पहुंचती थीं. ऐतिहासिक दस्तावेजों में इन्हें किसी एक देश के बजाय प्रमुख व्यापारिक मार्गों और बंदरगाहों के संदर्भ में दर्ज किया गया है.

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मुख्य रूप से सोना-चांदी दो रास्तों से भारत आता था. पहला समुद्री मार्ग था, जिसमें लाल सागर और फारस की खाड़ी के बंदरगाह सबसे अहम कड़ी थे, जहां से पश्चिमी एशिया और यूरोपीय व्यापारियों के जहाज कीमती धातुएं लेकर भारतीय तटों पर उतरते थे. दूसरा थल मार्ग था, जो ईरान और मध्य एशिया के व्यापारिक केंद्रों से होते हुए उत्तर-पश्चिमी सीमाओं के रास्ते मुगल बाजारों तक पहुंचता था.

विदेशी व्यापारी भारत में क्यों लाते थे सोना-चांदी?

उस काल में भारत का सूती कपड़ा, रेशम, नील, मसाले और बारीक हस्तशिल्प दुनिया भर के बाजारों में बेहद लोकप्रिय थे. यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया और अन्य एशियाई मुल्कों के व्यापारी इन भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उत्सुक रहते थे.

दूसरी ओर, भारत में विदेशी वस्तुओं की मांग निर्यात होने वाले सामान की तुलना में काफी कम थी. ऐसे में व्यापारिक संतुलन साधने के लिए विदेशी सौदागरों को भुगतान के रूप में सोना, चांदी या विदेशी सिक्के भारत लाने पड़ते थे. रिपोर्ट्स की मानें तो यूरोपीय कंपनियां भारतीय माल खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में चांदी लाती थीं, जिसे बाद में स्थानीय टकसालों में ढाला जाता था.

साम्राज्य में कहां-कहां होता था सोने-चांदी का इस्तेमाल?

मुगल शासन में आयातित सोने और चांदी का सबसे प्रमुख और व्यवस्थित उपयोग मुद्रा यानी सिक्के ढालने में किया जाता था. साम्राज्य में त्रि-धातु मुद्रा प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें सोने के सिक्के को मुहर, चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था.

सत्रहवीं शताब्दी आते-आते चांदी का रुपया बड़े व्यापारिक लेन-देन और लगान या कर वसूली की रीढ़ बन गया. विदेश से आने वाली चांदी या सिक्कों को सीधे बाजार में चलाने के बजाय शाही टकसालों में भेजा जाता था, जहां निर्धारित वजन और शुद्धता के साथ नए मुगल सिक्के तैयार होते थे. इसके अलावा शाही आभूषणों, दरबारी भेंटों, स्थापत्य कला की सजावट और व्यापारिक पूंजी संचय में भी इन धातुओं का व्यापक उपयोग होता था.

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