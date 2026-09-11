BRICS में सबसे ताकतवर देश कौन, किस नंबर पर आता है भारत?

BRICS समूह इस समय दुनिया की सबसे चर्चित आर्थिक और राजनीतिक ताकतों में से एक बन चुका है. इस साल यानी 2026 में भारत BRICS की मेजबानी कर रहा है. 18वां BRICS सम्मेलन 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है. भारत ने 1 जनवरी 2026 से BRICS की अध्यक्षता संभाली है, इसलिए यह सम्मेलन भारत के लिए खास मायने रखता है.

भारत चौथी बार BRICS की अध्यक्षता कर रहा है. इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में भी भारत यह जिम्मेदारी निभा चुका है. इस बार सम्मेलन की थीम Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability है.

BRICS में कितने देश शामिल हैं?

BRICS की शुरुआत ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका से हुई थी, लेकिन अब यह समूह काफी बड़ा हो गया है. अब इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका और यूएई समेत कुल 11 सदस्य देश शामिल हैं. इसके अलावा बेलारूस, बोलीविया, कज़ाखस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम को पार्टनर देश बनाया गया है. यानी अब कुल मिलाकर 20 से ज्यादा देश किसी न किसी रूप में BRICS से जुड़ चुके हैं.

BRICS में सबसे ताकतवर देश कौन?

अगर आर्थिक ताकत यानी GDP के हिसाब से देखा जाए तो इसमें चीन सबसे आगे है. दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर है जिसकी GDP करीब 31.8 लाख करोड़ डॉलर होने का अनुमान है, जबकि चीन दूसरे नंबर पर है जिसकी GDP करीब 20.65 लाख करोड़ आंकी गई है. यानी BRICS देशों में चीन की अर्थव्यवस्था बाकी सभी देशों से कई गुना बड़ी है.

खरीद क्षमता PPP के आधार पर तो चीन अमेरिका को भी पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है. सिर्फ आर्थिक ताकत ही नहीं, सैन्य और तकनीकी मोर्चे पर भी चीन BRICS में सबसे आगे माना जाता है. इसलिए मौजूदा समय में BRICS का सबसे ताकतवर सदस्य देश चीन ही है.

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भारत किस नंबर पर आता है?

भारत की बात करें तो GDP के लिहाज से भारत BRICS में दूसरे नंबर पर आता है. 2026 में भारत की GDP करीब 4.5 लाख करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है, जो इस दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है. हालांकि दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भातर इस साल पांचवे नंबर से खिसककर ब्रिटेन से पीछे जा सकता है, फिर भी ग्रोथ रेट के मामले में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है. खास बात यह है कि IMF के अनुमान के मुताबिक भारत की GDP 2025 में 7.6 प्रतिशत और 2026 में 6.5 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ सकती है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाता है. यानी भले ही आज भारत साइज में चीन से पीछे हो लेकिन ग्रोथ के मामले में भारत आगे निकल रहा है.

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