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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकाली या सफेद, किस रंग की टंकी में पानी कम होता है गर्म?

काली या सफेद, किस रंग की टंकी में पानी कम होता है गर्म?

Black and White Water Tank: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल आता है कि काली या फिर सफेद टंकी में से कौन सी बेहतर है. आइए जानते हैं क्या है दोनों में फर्क और कौन सी टंकी बेहतर है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 09 Sep 2026 11:16 AM (IST)
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  • मल्टी लेयर टंकियां गर्मी व काई रोकने में सहायक।

Black and White Water Tank: पानी की टंकी का रंग इस बात पर काफी असर डालता है कि वह कितनी गर्मी सोखती है, खासकर तब जब टंकी खुली छत पर सीधी धूप में रखी हो. सफेद या फिर हल्के रंग की टंकी आमतौर पर पानी को ठंडा रखती हैं क्योंकि हल्की सतहें सूरज की रोशनी का ज्यादातर हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देती हैं. लेकिन जब बात काली टंकी की आती है तो वह ज्यादा सोलर रेडिएशन सोखती हैं. गर्मी सोखने का यह आसान सिद्धांत बताता है कि टंकी के रंग के आधार पर एक ही मात्रा में पानी का तापमान अलग-अलग हो सकता है.

सफेद टंकी पानी को ठंडा क्यों रखती है? 

सफेद रंग सूरज की ज्यादातर रोशनी को सोखने के बजाय रिफ्लेक्ट कर देता है. यही वजह है कि टंकी की सतह पर कम सोलर एनर्जी गर्मी में बदलती है. जब टंकी कई घंटे तक गर्मियों में तेज धूप में रहती हैं तो इससे पानी में जाने वाली गर्मी की मात्रा कम हो सकती है. इस वजह से जो परिवार गर्मियों में काफी ज्यादा गर्म पानी नहीं चाहते उनके लिए सफेद या फिर हल्के रंग की टंकी एक अच्छा विकल्प हो सकती है. 


काली या सफेद, किस रंग की टंकी में पानी कम होता है गर्म?

काली पानी की टंकी के साथ क्या होता है? 

काली सतहें आने वाले सोलर रेडिएशन का काफी हिस्सा सोख लेती हैं. इससे टंकी खुद गर्म हो जाती है और उस गर्मी का कुछ हिस्सा धीरे-धीरे अंदर रखे पानी में चला जाता है. इस वजह से गर्मियों में धूप वाले दिन, खुली छत पर रखी काली टंकी अंदर रखे पानी को काफी गर्म कर सकती है. हालांकि पानी का असल तापमान इंसुलेशन, टंकी की बनावट, मौसम, धूप का समय और आसपास के तापमान जैसी चीजों पर निर्भर करता है. 

सफेद टंकी के फायदे और नुकसान 

सफेद टंकी का फायदा यह है कि यह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है और गर्मी सोखने की क्षमता को कम करती है. यह गर्म मौसम में खास तौर पर फायदेमंद साबित होती है जब ठंडा पानी पसंद किया जाता है.

हालांकि इसके हल्के रंग के बाहरी हिस्से पर धूल और गंदगी ज्यादा साफ दिखती है. इसका मतलब है कि बाहरी हिस्से को ज्यादा बार साफ करने की जरूरत पड़ सकती है. इसके अलावा अगर टंकी से काफी रोशनी पानी तक पहुंचती है तो सूरज की रोशनी काई को पनपने में मदद कर सकती है.

काली टंकी के फायदे और नुकसान 

काली टंकी का बड़ा नुकसान यह है कि यह सोलर हीट को ज्यादा सोखती है. इससे गर्मियों में अंदर रखा पानी काफी गर्म हो सकता है. दूसरी तरफ इसका गहरा रंग सूरज की रोशनी को टंकी के अंदर जाने से ज्यादा असरदार तरीके से रोकता है. इससे काई को पनपने से रोकने में मदद मिल सकती है. बाहरी हिस्से पर धूल और दाग-धब्बे भी कम दिखते हैं. 


काली या सफेद, किस रंग की टंकी में पानी कम होता है गर्म?

कौन सी टंकी बेहतर है?

बेहतर विकल्प इस बात पर निर्भर होता है कि टंकी कहां लगाई गई है और आप किस तापमान का पानी पसंद करते हैं. गर्म मौसम में खुली छत पर रखे टैंक के लिए अगर मकसद सूरज की गर्मी से बचाव करना है तो हल्के रंग का टैंक आमतौर पर बेहतर होता है.  हालांकि सिर्फ रंग ही एकमात्र जरूरी बात नहीं है. टैंक में इस्तेमाल होने वाली परतों की संख्या और मटीरियल भी इंसुलेशन और सूरज की रोशनी के अंदर पहुंचने पर काफी असर डाल सकते हैं. 

यह भी पढ़ेंः यूरोप में क्यों खाली हो रहे चर्च? कई में खुल गईं आर्ट गैलरी

मल्टी लेयर टैंक क्यों मशहूर हो रहे हैं? 

आजकल पानी के टैंक अक्सर 3 या फिर चार परतों वाले डिजाइन में मिलते हैं. इनमें अलग-अलग रंगों के फायदे शामिल होते हैं. एक आम डिजाइन में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए सफेद बाहरी परत और पानी तक रोशनी पहुंचने से रोकने के लिए गहरे रंग की अंदरूनी परत का इस्तेमाल किया जाता है. यह कॉम्बिनेशन गर्मी सोखने की क्षमता को कम कर सकता है और साथ ही ऐसी स्थितियों को भी सीमित कर सकता है जिनसे काई पनपती है.

यह भी पढ़ेंः क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब की सीलपैक बोतलें, कितनी है इसकी लिमिट?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 11:16 AM (IST)
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