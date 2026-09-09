काली या सफेद, किस रंग की टंकी में पानी कम होता है गर्म?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मल्टी लेयर टंकियां गर्मी व काई रोकने में सहायक।

Black and White Water Tank: पानी की टंकी का रंग इस बात पर काफी असर डालता है कि वह कितनी गर्मी सोखती है, खासकर तब जब टंकी खुली छत पर सीधी धूप में रखी हो. सफेद या फिर हल्के रंग की टंकी आमतौर पर पानी को ठंडा रखती हैं क्योंकि हल्की सतहें सूरज की रोशनी का ज्यादातर हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देती हैं. लेकिन जब बात काली टंकी की आती है तो वह ज्यादा सोलर रेडिएशन सोखती हैं. गर्मी सोखने का यह आसान सिद्धांत बताता है कि टंकी के रंग के आधार पर एक ही मात्रा में पानी का तापमान अलग-अलग हो सकता है.

सफेद टंकी पानी को ठंडा क्यों रखती है?

सफेद रंग सूरज की ज्यादातर रोशनी को सोखने के बजाय रिफ्लेक्ट कर देता है. यही वजह है कि टंकी की सतह पर कम सोलर एनर्जी गर्मी में बदलती है. जब टंकी कई घंटे तक गर्मियों में तेज धूप में रहती हैं तो इससे पानी में जाने वाली गर्मी की मात्रा कम हो सकती है. इस वजह से जो परिवार गर्मियों में काफी ज्यादा गर्म पानी नहीं चाहते उनके लिए सफेद या फिर हल्के रंग की टंकी एक अच्छा विकल्प हो सकती है.





काली पानी की टंकी के साथ क्या होता है?

काली सतहें आने वाले सोलर रेडिएशन का काफी हिस्सा सोख लेती हैं. इससे टंकी खुद गर्म हो जाती है और उस गर्मी का कुछ हिस्सा धीरे-धीरे अंदर रखे पानी में चला जाता है. इस वजह से गर्मियों में धूप वाले दिन, खुली छत पर रखी काली टंकी अंदर रखे पानी को काफी गर्म कर सकती है. हालांकि पानी का असल तापमान इंसुलेशन, टंकी की बनावट, मौसम, धूप का समय और आसपास के तापमान जैसी चीजों पर निर्भर करता है.

सफेद टंकी के फायदे और नुकसान

सफेद टंकी का फायदा यह है कि यह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है और गर्मी सोखने की क्षमता को कम करती है. यह गर्म मौसम में खास तौर पर फायदेमंद साबित होती है जब ठंडा पानी पसंद किया जाता है.

हालांकि इसके हल्के रंग के बाहरी हिस्से पर धूल और गंदगी ज्यादा साफ दिखती है. इसका मतलब है कि बाहरी हिस्से को ज्यादा बार साफ करने की जरूरत पड़ सकती है. इसके अलावा अगर टंकी से काफी रोशनी पानी तक पहुंचती है तो सूरज की रोशनी काई को पनपने में मदद कर सकती है.

काली टंकी के फायदे और नुकसान

काली टंकी का बड़ा नुकसान यह है कि यह सोलर हीट को ज्यादा सोखती है. इससे गर्मियों में अंदर रखा पानी काफी गर्म हो सकता है. दूसरी तरफ इसका गहरा रंग सूरज की रोशनी को टंकी के अंदर जाने से ज्यादा असरदार तरीके से रोकता है. इससे काई को पनपने से रोकने में मदद मिल सकती है. बाहरी हिस्से पर धूल और दाग-धब्बे भी कम दिखते हैं.





कौन सी टंकी बेहतर है?

बेहतर विकल्प इस बात पर निर्भर होता है कि टंकी कहां लगाई गई है और आप किस तापमान का पानी पसंद करते हैं. गर्म मौसम में खुली छत पर रखे टैंक के लिए अगर मकसद सूरज की गर्मी से बचाव करना है तो हल्के रंग का टैंक आमतौर पर बेहतर होता है. हालांकि सिर्फ रंग ही एकमात्र जरूरी बात नहीं है. टैंक में इस्तेमाल होने वाली परतों की संख्या और मटीरियल भी इंसुलेशन और सूरज की रोशनी के अंदर पहुंचने पर काफी असर डाल सकते हैं.

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मल्टी लेयर टैंक क्यों मशहूर हो रहे हैं?

आजकल पानी के टैंक अक्सर 3 या फिर चार परतों वाले डिजाइन में मिलते हैं. इनमें अलग-अलग रंगों के फायदे शामिल होते हैं. एक आम डिजाइन में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए सफेद बाहरी परत और पानी तक रोशनी पहुंचने से रोकने के लिए गहरे रंग की अंदरूनी परत का इस्तेमाल किया जाता है. यह कॉम्बिनेशन गर्मी सोखने की क्षमता को कम कर सकता है और साथ ही ऐसी स्थितियों को भी सीमित कर सकता है जिनसे काई पनपती है.

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