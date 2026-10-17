काव्या मारन का होने वाला पति कितना अमीर, जानें उनकी कमाई?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अनिरुद्ध-काव्या मारन की शादी की अटकलें तेज; पुष्टि नहीं।

अनिरुद्ध की नेटवर्थ ₹50 करोड़; प्रति फिल्म ₹8-10 करोड़।

काव्या की संपत्ति ₹400-500 करोड़; परिवार का बड़ा व्यवसाय।

'जेलर', 'जवान' जैसी फिल्मों का संगीत बनाया।

Anirudh Ravichander’s Wealth: म्यूजिक कंपोजर और गायक अनिरुद्ध रविचंदर और इंडियन प्रीमियर लीग टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सह-मालिक काव्या मारन की शादी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक यह जोड़ा 11 नवंबर 2026 को ग्रीस में शादी कर सकता है. हालांकि ना तो अनिरुद्ध और ना ही काव्या ने आधिकारिक तौर पर शादी की पुष्टि की है.

अनिरुद्ध ने दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक सफल करियर बनाया है और काव्या एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसका मीडिया और बिजनेस के क्षेत्र में बड़ा कारोबार है. आइए जानते हैं कि आखिर कितने अमीर है अनिरुद्ध.

अनिरुद्ध रविचंदर की नेट वर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिरुद्ध की नेटवर्थ लगभग ₹50 करोड़ है. वे फिल्मों के लिए संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार करने के लिए जाने जाते हैं. आंकड़ों के मुताबिक वे एक फिल्म के लिए लगभग 8 से 10 करोड़ लेते हैं.

उनकी कमाई सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है. उनकी इनकम के स्रोतों में फिल्मों के संगीत, बड़े लाइव कॉन्सर्ट, म्यूजिक एल्बम और ब्रांड एंडोर्समेंट शामिल हैं. इन कामों ने उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में एक बड़े समकालीन संगीतकार के रूप में स्थापित करने में मदद की है. अनिरुद्ध सुपरस्टार रजनीकांत के भतीजे भी हैं. हालांकि उनकी पेशेवर पहचान मुख्य रूप से एक संगीतकार और गायक के रूप में उनके काम और दर्शकों के बीच उनके संगीत की लोकप्रियता से जुड़ी है.





काव्या मारन की संपत्ति और पारिवारिक व्यवसाय

काव्या सन ग्रुप के मालिक कलानिधि मारन की बेटी हैं. इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की सह-मालिक भी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी व्यक्तिगत नेट वर्थ 400 करोड़ से 500 करोड़ के बीच आंकी गई है. अनिरुद्ध की लगभग 50 करोड़ की नेट वर्थ से यह काफी ज्यादा है.

परिवार का बड़ा बिजनेस भी काफी अहम है.काव्या का परिवार सन ग्रुप का मालिक है. यह भारत के सबसे बड़े मीडिया साम्राज्यों में से एक है. इस ग्रुप की कुल नेटवर्थ 19,000 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है. यह आंकड़ा उनके पारिवारिक बिजनेस का है ना की काव्या की निजी नेट वर्थ का.





चेन्नई में हो सकता है वेडिंग रिसेप्शन

ऐसा कहा जा रहा है कि शादी के बाद चेन्नई में एक भव्य रिसेप्शन भी हो सकता है. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें सिनेमा और क्रिकेट जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हो सकती हैं. हालांकि शादी या फिर रिसेप्शन के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. इसी के साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को भी शादी समारोह में शामिल होने का इनविटेशन दिया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के निमंत्रण भेजे जा चुके हैं लेकिन गेस्ट की लिस्ट और समारोह की तैयारी को लेकर अभी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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कौन हैं अनिरुद्ध रविचंदर?

अनिरुद्ध दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक जाने-माने संगीतकार और गायक हैं. इन्होंने काफी कम उम्र में ही नाम कमा लिया था. उन्हें 2012 में फिल्म "3" के गाने "वाय दिस कोलावेरी डी" से पूरे देश में पहचान मिली. इस गाने ने उन्हें बड़ी शोहरत दिलाई और उनके करियर की शुरुआत में एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ.

बाद में उन्होंने जेलर, जवान और विक्रम जैसी फिल्मों में अपने संगीत से सबका ध्यान खींचा. हाल ही में वे नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बनने वाली फिल्म जेलर 2 के लिए संगीतकार के तौर पर जुड़े हैं. उनके करियर में फिल्मों के लिए संगीत तैयार करना, बैकग्राउंड स्कोर देना, कॉन्सर्ट करना, एल्बम बनाना और विज्ञापनों में काम करना शामिल है.

हालांकि उनकी नेट वर्थ ₹50 करोड़ और प्रति फिल्म फीस 8 करोड़ से 10 करोड़ बताइए जाती है लेकिन यह सिर्फ मीडिया रिपोर्ट से अनुमान हैं. अनिरुद्ध की पेशेवर उपलब्धि और काव्या के पारिवारिक बिजनेस के बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा हो रही है लेकिन इंतजार है उनकी शादी की अधिकारी घोषणा का.

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