Richest Person In Siwan: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 राजनीति के रंग में पूरी तरह रंगने वाला है. इस बार चुनाव दो चरणों में होंगे, पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और महागठबंधन अपने-अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार कर चुके हैं. सीट बंटवारे, प्रचार और रणनीतियों ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है. इस बार की लड़ाई बिहार की राजनीति में बदलाव और भविष्य तय करने वाली मानी जा रही है. इसी क्रम में चलिए जानें कि बिहार के सिवान में किसके पास अकूत संपत्ति है.

सिवान जिले में कई लोग अपने कारोबार और व्यवसाय से नाम कमा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो अपनी संपत्ति और दौलत के लिए सबसे अलग पहचाने जाते हैं. ये पांच लोग न सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, बल्कि समाज सेवा और कारोबार के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं. आइए इनके बारे में जानें.

मुकेश राय

मुकेश राय सिवान के ठेपहा जिरादेई के निवासी हैं और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं. उनके कारोबार की बात करें तो उनके पास तनिष्क के शो रूम कई जिलों में हैं. इसके अलावा प्रतीक बीएड कॉलेज और प्रतीक फार्मेसी कॉलेज के मालिक भी हैं. वाहन क्षेत्र में भी उनकी पकड़ मजबूत है, उनके पास हीरो ब्रांड की दो टू व्हीलर एजेंसियां हैं. उनकी संपत्ति और व्यवसायिक नेटवर्क को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी दौलत काफी बड़ी है.

रूपेश कुमार

रूपेश कुमार लायंस क्लब के रीजन चेयर पर्सन भी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी सक्रियता है. उनकी आय का मुख्य स्रोत अर्चना ज्वेलर्स, विभिन्न कॉम्प्लेक्स और एक तीन सितारा होटल हैं. व्यवसाय के कई क्षेत्रों में उनके हाथ होने के कारण उनकी संपत्ति भी बहुत प्रभावशाली मानी जाती है.

हबीबुल्लाह

हबीबुल्लाह एक सफल व्यवसायी हैं. सिवान में उनका होटल कारोबार है, जो स्थानीय स्तर पर काफी मशहूर है. इसके अलावा उनके पास दुबई में इंडस्ट्री भी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हुई है. उनका व्यवसाय न केवल घरेलू बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावशाली है.

बबलू सिंह

बबलू सिंह समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और हाथियों के शौकीन भी माने जाते हैं. व्यवसाय के क्षेत्र में वे फार्मा सेक्टर के बड़े कारोबारी हैं. इसके अलावा उनके पास बुलेट एजेंसी, कई कॉम्प्लेक्स हैं और लगभग 50 लाख रुपये का किराया उन्हें सालाना मिलता है. उनके कारोबार और रियल एस्टेट निवेश की वजह से वे सिवान के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं.

सगीर आलम

सगीर आलम सिवान और गोपालगंज में महिंद्रा एजेंसी के मालिक हैं. वाहन क्षेत्र में उनके निवेश और एजेंसी संचालन से उनकी संपत्ति मजबूत हुई है. यह व्यवसाय उन्हें स्थायी आर्थिक सफलता और प्रतिष्ठा दोनों देता है.

सिवान में ये लोग न सिर्फ अमीर हैं, बल्कि अपनी समाज सेवा और व्यवसायिक काम से भी लोगों के बीच जाना-पहचाना नाम रखते हैं. इनकी दौलत और कारोबार की विविधता यह दिखाती है कि उन्होंने व्यवसायिक रणनीति से सफलता हासिल की है.

