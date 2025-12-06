क्रू मेंबर की कमी का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स कैंसिल होने से लगातार पांचवें दिन लोग परेशान हैं. एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी है. कई जगह परेशान पैसेंजर्स ने जमकर हंगामा किया. एयरपोर्ट पर सूटकेस के ढेर पड़े हैं. 3 से 4 दिनों से लोगों को सामान नहीं मिला है. फ्लाइट का इंतजार कर रहे लोगों ने जमीन पर रात गुजारी. हालांकि, इस बीच यात्रियों को खुशखबरी भी मिली है. इंडिगो एयरलाइंस संकट से जुड़ी 10 बड़ी बातें...

1. इंडिगो की 95% फ्लाइट्स बहाली का दावा

इंडिगो में पिछले चार दिनों से चल रहे ऑपरेशनल संकट में शनिवार को राहत दिखी. एयरलाइन ने दावा किया कि उसके 95% रूट पर उड़ानें शुरू हो चुकी हैं. 138 में से 135 डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट रवाना हो गईं. कंपनी का कहना है कि शनिवार को उन्होंने 1500 उड़ानों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है.

2. फ्लाइट्स कैंसिलेशन कम हुआ

6 दिसंबर को इंडिगो ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह अपनी उड़ानों को सामान्य करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. कैंसिलेशन में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. आज 850 से भी कम फ्लाइट रद्द हुईं. यह कल की तुलना में काफी कम है. 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थीं.

3. केंद्र सरकार ने हवाई किराया फिक्स किया

केंद्र सरकार ने सभी एयरलाइंस के लिए हवाई किराया फिक्स कर दिया है. अब 500 किलोमीटर तक हवाई सफर में 7,500 रुपए किराया लगेगा. वहीं 500–1000 किलोमीटर तक 12,000 रुपए, 1000–1500 किलोमीटर तक 15,000 रुपए और 1500 किलोमीटर से ऊपर अधिकतम 18,000 रुपए लगेंगे. हालांकि इसमें बिजनेस क्लास शामिल नहीं है.

4. 48 घंटों मे टिकट के पैसे रिफंड होंगे

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो सख्त निर्देश दिए कि वह रविवार रात 8 बजे तक फ्लाइट्स में रुकावट से प्रभावित यात्रियों के लिए टिकट रिफंड प्रोसेस पूरा करे. एयरलाइन यह पक्का करे कि फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से यात्रियों से अलग किया गया सारा सामान अगले 48 घंटों के अंदर डिलीवर हो जाए. अगर ऐसा न हो, तो आगे की जांच और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा मंत्रालय ने 24x7 हेल्पलाइन शुरू की है और यात्रियों को होटल, खाना और वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था करने का आदेश दिया है.

5. इंडिगो फ्लाइट्स टिकट के पैसे वापस करेगा ixigo

ixigo ने शनिवार को बयान जारी करते हुए कहा, 'हम समझते हैं कि उड़ानें रद्द होना कितना तनाव भरा हो सकता है. इस मुश्किल समय में परेशान यात्रियों का समर्थन करने के लिए, ixigo हमारे उन सभी ग्राहकों के लिए पूर्ण सुविधा शुल्क और सुनिश्चित शुल्क वापस करेगा, जिनकी इंडिगो उड़ानें 3 से 8 दिसंबर के बीच एयरलाइन ने रद्द कर दीं.'

6. एयरपोर्ट्स पर यात्रियों और क्रू के बीच लात-घूसे चले

3-4 दिनों से एयरपोर्ट पर परेशान यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा. लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री लाइन में खड़े होने के विवाद में आपस में भिड़ गए. एक यात्री ने दूसरे यात्री को लात-घूंसे मारे. मुंबई में यात्री फ्लाइट में रुकावट और कैंसिलेशन से परेशान नजर आए. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों ने फर्श पर रात गुजारी.

7. इंडिगो की वजह से रेलवे ने 84 स्पेशल ट्रेंने शुरू कीं

भारतीय रेलवे ने 6 दिसंबर को यात्रियों की परेशानी को देखते हुए 84 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया. रेल मंत्रालय ने कहा कि यह विशेष सेवाएं, जो कुल मिलाकर 104 फेरे लगाएंगी, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना और हावड़ा जैसे प्रमुख शहरों पर तेजी से तैयार की गई हैं. अब हजारों यात्रियों को बड़ा वैकल्पिक रास्ता मिल जाएगा.

8. केंद्र ने इंडिगो एयरलाइंस को राहत दी

केंद्र सरकार शुक्रवार को बैकफुट पर आ गई थी. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयलाइंस, खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी. वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को वापस ले लिया. इंडिगो का दावा है कि इस नियम की वजह से पायलटों और अन्य स्टाफ की कमी हुई थी और पूरा ऑपरेशन प्रभावित हुआ. इसे दुरुस्त करने समय लगेगा. DGCA ने 1 नवंबर से पायलटों और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियम, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) का दूसरा फेज लागू किया था. पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ था.

9. सबसे ज्यादा प्लेन होना मुसीबत बना

इंडिगो रोजाना करीब 2,300 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करती है. यह संख्या एअर इंडिया के एक दिन में संचालित उड़ानों की लगभग दोगुनी है. इतने बड़े पैमाने पर यदि 10–20 प्रतिशत उड़ानें भी देर से चलें या रद्द हों, तो इसका मतलब होता है 200–400 उड़ानें प्रभावित होना. हजारों यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं. नवंबर में इसकी 1232 उड़ानें रद्द हुईं थीं.

10. कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए जवाब मांगा

नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने सरकार पर इससे निपटने के लिए ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया. सेंथिल ने कहा, 'यह स्थिति पिछले डेढ़ साल से बन रही है. DGCA के नए नियम पहली बार जनवरी 2024 में अधिसूचित किए गए थे. एयरलाइंस के पास इन दिशा-निर्देशों के अनुकूल होने के लिए पर्याप्त समय नहीं था और हमारा मानना है कि यह महत्वपूर्ण है.'