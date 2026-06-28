हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRam Mandir Donation Theft Case: कितनी तरह के होते हैं ट्रस्ट, कैसे काम करता है इनका सिस्टम; क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस?

Ram Mandir Donation Theft Case: कितनी तरह के होते हैं ट्रस्ट, कैसे काम करता है इनका सिस्टम; क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस?

Ram Mandir Donation Theft Case: राम मंदिर में दान चोरी के मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है. चलिए इसी बीच आपको बता देते हैं कि आखिर कोई ट्रस्ट कैसे काम करता है और इसकी प्रक्रिया क्या है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 28 Jun 2026 12:22 PM (IST)
Preferred Sources

Ram Mandir Donation Theft Case: राम मंदिर दान चोरी मामले में पिछले कुछ दिनों लगातार बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं. दो दिन पहले राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया और कई धाराओं में एफआईआर का होना दर्शाता है कि श्रद्धालुओं की आस्था पर जो गहरी चोट पहुंचाई गई है, उसके आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे. ऐसे में लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर समाज और भगवान के नाम पर बनने वाले इन ट्रस्टों का सच आखिर क्या है? ये कितनी तरह के होते हैं और कैसे काम करते हैं? आइए इस व्यवस्था को समझाते हैं. 

भारत में कितनी तरह के होते हैं ट्रस्ट?

कानून की नजर में ट्रस्ट एक ऐसी मजबूत संस्था होती है, जिसमें कोई व्यक्ति संस्था या समाज अपने कल्याण या फिर अपने परिवार के हित के लिए धन-संपत्ति को किसी दूसरे जिम्मेदार शख्स को सौंपी जाती है. भारत में मुख्य रूप से दो तरह के ट्रस्ट बनाए जाते हैं, जिसको हम पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट के नाम से जानते हैं. पब्लिक ट्रस्ट को आम बोलचान की भाषा में चैरिटेबल ट्रस्ट भी कहा जाता है, जिसका पूरा मकसद समाज सेवा, गरीब बच्चों की पढ़ाई, अस्पताल चलाना या किसी धार्मिक स्थल की देखरेख करना होता है. दूसरी तरफ, प्राइवेट ट्रस्ट किसी खास परिवार या फिर कुछ गिने-चुने लोगों के निजी फायदे और उनकी पारिवारिक संपत्ति के सही प्रबंधन के लिए बनाया जाता है, जिससे आम जनता को कोई मतलब नहीं होता है.

कैसे काम करता है कोई ट्रस्ट?

किसी भी ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदारी मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण किरदारों के कंधों पर टिकी होती है, जिनके बिना यह सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता है. इसमें सबसे बड़ा नाम सेटलर का होता है, जिसे हम ट्रस्ट का निर्माता या मुख्य दानदाता भी कहते हैं, जो अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति या फिर फंड ट्रस्ट को शुरू करने के लिए दान करता है. इसमें दूसरा सबसे जरूरी किरदार ट्रस्टी होता है, यह वह जिम्मेदार शख्स या ग्रुप होता है, जिसे ट्रस्ट के पैसों और संपत्ति की देखरेख और उसके सही इस्तेमाल का पूरा जिम्मा सौंपा जाता है. इस पूरी व्यवस्था का तीसरा सिरा लाभार्थी होता है, ये वे समाज के लोग होते हैं, जिनके कल्याण के लिए वह ट्रस्ट बनाया गया है और जिसे इनका सीधा लाभ मिलता है.

यह भी पढ़ें: Ram Mandir Champat Rai Resigned: राम मंदिर के पुजारियों को कितनी पगार देते हैं चंपत राय, खुद कितनी है उनकी सैलरी?

कैसे होता है रजिस्ट्रेशन?

अगर कोई व्यक्ति समाज सेवा या फिर किसी नेक काम के लिए नया ट्रस्ट बनाना चाहता है, तो उसको एक तय कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है. सबसे पहले तो ट्रस्ट का कोई एकदम नया और अनोखा नाम सोचना होता है, जो कि पहले से किसी संस्था ने न रखा हो, साथ ही उसका उद्देश्य भी लिखना होता है. इसके बाद सबसे जरूरी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, जिसे ट्रस्ट डीड कहते हैं. इस डीड में ट्रस्ट को चलाने के लिए सारे कड़े नियम, ट्रस्टियों के अधिकार और पैसे के खर्च से जुड़ी हर एक छोटी-बड़ी बात साफ तौर पर लिखी जाती है. इस पूरे मसौदे को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार तय कीमत वाले नॉन-जुडिशियल स्टैंप पेपर पर अच्छे से प्रिंट कराया जाता है.

किन कागजात की होती है जरूरत?

ट्रस्ट को सरकारी तौर पर रजिस्टर कराने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है. इसके लिए मुख्य दानदाता और सभी ट्रस्टियों के सरकारी पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो की फाइल तैयार करनी होती है. इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया की गवाही देने के लिए दो भरोसेमंद गवाहों की जरूरत होती, जो मौके पर मौजूद रहें. जब ये सारे कागजात पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो इसे आपके इलाके के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराने पड़ते हैं. वहां पर सरकारी निर्धारित फीस और स्टैंप ड्यूटी चुकाने के बाद अधिकारी इस ट्रस्टी को कानूनी मान्यता दे देते हैं.

बैंक अकाउंट की प्रक्रिया

जैसे ही सब रजिस्ट्रार ऑफिस से ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके तुरंत बाद इसके वित्तीय कामकाज को कानूनी जामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. सबसे पहले आयकर विभाग में आवेदन करके ट्रस्ट के नाम पर बिल्कुल नया पैन कार्ड बनावाया जाता है, क्योंकि ट्रस्ट अपने आप में एक अलग कानूनी पहचान रखता है. इसके बाद किसी मान्यता प्राप्त बैंक से इसके नाम से एक चालू खाता खोला जाता है, जिससे कि भविष्य में मिलने वाले चंदे, दान, समाज सेवा के लिए खर्च होने वाले पैसे का इसी बैंक के खाते से हिसाब-किताब हो और पारदर्शिता बनी रहे.

आयकर में छूट के लिए क्या करना होता है?

अगर कोई सार्वजनिक या चैरिटेबल ट्रस्ट बड़े पैमाने पर समाज कल्याण के लिए काम करना चाहता है तो, इसके लिए आयकर विभाग के कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है. इसके तहत ट्रस्ट को इनकम टैक्स विभाग से 12A और 80G का विशेष सर्टिफिकेट हासिल करना होत है. इस सर्टिफिकेट का फायदा यह होता है कि ट्रस्ट को मिलने वाले चंदे पर टैक्स नहीं लगता है और जो दानी लोग इसमें अपनी मेहनत की कमाई का दान करते हैं, उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न में बड़ी छूट मिलती है.

यह भी पढ़ें: Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: मंदिर में 'चंदा चोरी' पर क्या है मनुस्मृति का विधान, क्या सच में खौलते तेल में तले जाते हैं चोर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
RAM MANDIR Ram Mandir Donation Theft Types Of Trust
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Ram Mandir Donation Theft Case: कितनी तरह के होते हैं ट्रस्ट, कैसे काम करता है इनका सिस्टम; क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस?
कितनी तरह के होते हैं ट्रस्ट, कैसे काम करता है इनका सिस्टम; क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस?
जनरल नॉलेज
PM Modi Seychelles Visit: कितनी है सेशेल्स की आबादी, जानें यहां कितने हिंदू-कितने मुसलमान?
कितनी है सेशेल्स की आबादी, जानें यहां कितने हिंदू-कितने मुसलमान?
जनरल नॉलेज
Scientific Facts About Snake: सांप अगर सांप को ही काट ले तो क्या होगा, जानिए क्या सच में हो जाती है मौत?
सांप अगर सांप को ही काट ले तो क्या होगा, जानिए क्या सच में हो जाती है मौत?
जनरल नॉलेज
Earth Rotation: एक तय रफ्तार से ही क्यों घूमती है पृथ्वी, जानें इसकी गति क्यों नहीं होती कम या ज्यादा?
एक तय रफ्तार से ही क्यों घूमती है पृथ्वी, जानें इसकी गति क्यों नहीं होती कम या ज्यादा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन के 5 ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी भी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
पुतिन के ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: BJP विधायक सुधीर दादा गाडगीळ सड़क हादसे में घायल, कार के एयरबैग ने बचाई जान
महाराष्ट्र: BJP विधायक सुधीर दादा गाडगीळ सड़क हादसे में घायल, कार के एयरबैग ने बचाई जान
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
टेलीविजन
'जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं
'जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं
क्रिकेट
India Playing XI: 2 बदलाव, लेकिन फिर भी वैभव सूर्यवंशी को नहीं दी जगह... IND vs IRE दूसरे टी20 के लिए पूर्व क्रिकेटर ने चुनी प्लेइंग-11
2 बदलाव, लेकिन फिर भी वैभव सूर्यवंशी को नहीं दी जगह... IND vs IRE दूसरे टी20 के लिए पूर्व क्रिकेटर ने चुनी प्लेइंग XI
विश्व
कट्टरपंथियों के आगे झुकी शहबाज सरकार, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल Geo News पर लगाया बैन, जानें क्यों लिया ये फैसला
कट्टरपंथियों के आगे झुकी शहबाज सरकार, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल Geo News पर लगाया बैन, जानें क्यों लिया ये फैसला
Home Tips
Gold Jewellery Cleaning: सुनार भी रह जाएगा दंग! घर की इस 1 सस्ती चीज से 1 मिनट में नए जैसे चमक उठेंगे सोने के गहने
सुनार भी रह जाएगा दंग! घर की इस 1 सस्ती चीज से 1 मिनट में नए जैसे चमक उठेंगे सोने के गहने
एग्रीकल्चर
दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है ये मुर्गी, जानें कितनी है कीमत?
दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है ये मुर्गी, जानें कितनी है कीमत?
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
ABP NEWS
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
ABP NEWS
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
ABP NEWS
महिला और टैक्सी ड्राइवर के बीच हुई बहस कैमरे में कैद हो गई।
महिला और टैक्सी ड्राइवर के बीच हुई बहस कैमरे में कैद हो गई।
ABP NEWS
पुलिस अधिकारी ने मुसलमानों के सामने तलवार क्यों उठाई?
पुलिस अधिकारी ने मुसलमानों के सामने तलवार क्यों उठाई?
Embed widget