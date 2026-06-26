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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRam Mandir Champat Rai Resigned: राम मंदिर के पुजारियों को कितनी पगार देते हैं चंपत राय, खुद कितनी है उनकी सैलरी?

Ram Mandir Champat Rai Resigned: राम मंदिर के पुजारियों को कितनी पगार देते हैं चंपत राय, खुद कितनी है उनकी सैलरी?

Ram Mandir Champat Rai Resigned: राम मंदिर में चढ़ावे में हुए घपले को लेकर बड़ी खबर यह है कि महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है. चलिए जानें कि यहां पुजारियों और खुद चंपत राय की सैलरी कितनी है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 26 Jun 2026 01:59 PM (IST)
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  • चंपत राय निःशुल्क स्वयंसेवक, कोई वेतन नहीं लेते।

Ram Mandir Champat Rai Resigned: अयोध्या का भव्य राम मंदिर इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. मंदिर में चढ़ावे और चंदे में वित्तीय गड़बड़ी की खबरों ने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं. लेकिन अब इस मामले में एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि विवाद की आंच सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है. इसी क्रम में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. यह हाई-प्रोफाइल इस्तीफा इस वक्त सुर्खियों में है. लेकिन इसी क्रम में यह भी जान लेते हैं कि आखिर चंपत राय राम मंदिर के पुजारियों को कितनी सैलरी देते थे और उनकी खुद की तनख्वाह कितनी थी.

राम मंदिर के मुख्य और सहायक पुजारियों की सैलरी

राम मंदिर परिसर के अंदर धार्मिक अनुष्ठानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए और रामलला की सेवा की कमान उनके सहायकों के हाथों में होती है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बनाए गए नियमों के अनुसार, मंदिर के मुख्य पुजारी को हर महीने करीब 38,500 रुपये सैलरी मिलती है. वहीं उनके काम में हाथ बंटाने वाले सहायकों और पूजा-पाठ संभालने वालों को जिम्मेदारी और अनुभव के आधार पर ही हर महीने 33,000 से लेकर 36,000 रुपये तक का भुगतान किया जाता है.

सैलरी के साथ और कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?

मुख्य पुजारियों और सहायकों को सिर्फ सैलरी ही नहीं मिलती, बल्कि अन्य कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं. रामलला की अनवरत सेवा में जुटे इन पुजारियों को अयोध्या में रहने के लिए उत्तम व्यवस्था, सात्विक भोजन पूरी तरह से ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है. इसके अलावा उनके और उनके परिवार के लिए बेहतरीन मेडिकल सेवाएं और हफ्ते में एक साप्ताहिक अवकाश भी दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, आरोपों के बाद से था दबाव

भंडार और मैनेजमेंट संभालने वालों की कमाई

धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा इतने बड़े मंदिर परिसर में दैनिक रख-रखाव, लॉजिस्टिक्स, भंडार गृह की व्यवस्था को संभालने के लिए बड़ा स्टाफ काम करता है. इस ढांचे के तहत भंडार, राशन और जरूरी सामग्री की देखरेख करने वाले लोगों को शामिल किया जाता है. ट्रस्ट के नियम के अनुसार इन पदों पर तैनात कर्मचारियों को हर महीने 19,000 से लेकर 24,000 रुपये तक की सैलरी मिलती है.

दानपात्र और चढ़ावे की गिनती करने वालों की पगार

राम मंदिर में बड़ी भारी मात्रा में भक्तों के द्वारा चढ़ावा चढ़ाया जाता है. देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालु सोना-चांदी, हीरा-मोती, रुपया-पैसा सबकुछ दान करते हैं. ऐसे में दानपात्रों से निकलने वाली रकम की गिनती, सिक्कों को अलग करना और उनका पूरा वेरिफिकेशन का काम निजी एजेंसियों और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए योग्य कर्मचारियों को दिया गया है. इनको हर महीने कबी 20,000 रुपये सैलरी के रूप में दिए जाते हैंं.

महासचिव चंपत राय की कितनी है सैलरी?

अब बात करते हैं उस पद की जो इस पूरे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह करते हैं, यानि चंपत राय. मंदिर के प्रशासनिक कार्य, जमीन से जुड़े मामले, मीडिया को जानकारी देना और कानूनी व्यवस्था संभालना यह सब इनका काम है. इस्तीफा देने के बादे सबसे ज्यादा सुर्खियों में चंपत राय ही हैं, लेकिन खबरों की मानें तो चंपत राय इस पद के लिए एक रुपये भी सैलरी नहीं लेते हैं. राम मंदिर में वे एक पूर्णकालिक स्वयंसेवक के रूप में बिना किसी मासिक वेतन के सेवा कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Ram Mandir Donation Theft: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में किन धाराओं में दर्ज हुई FIR, इसमें कितनी मिलती है सजा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 01:59 PM (IST)
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