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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAyodhya Ram Mandir Donation Scam: मंदिर में 'चंदा चोरी' पर क्या है मनुस्मृति का विधान, क्या सच में खौलते तेल में तले जाते हैं चोर?

Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: मंदिर में 'चंदा चोरी' पर क्या है मनुस्मृति का विधान, क्या सच में खौलते तेल में तले जाते हैं चोर?

Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का चंदा चोरी करने पर मनुस्मृति में खौलते तेल में तलने की सजा का प्रावधान है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 27 Jun 2026 05:37 PM (IST)
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  • मनुस्मृति में मंदिर चंदे के चोरों को खौलते तेल की सजा का कोई प्रावधान नहीं।
  • मनुस्मृति मंदिर की संपत्ति चोरी को गंभीर महापाप मानती है।
  • चोरी पर आर्थिक दंड, संपत्ति जब्त और गंभीर मामलों में शारीरिक सजा।

Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या राम मंदिर से जुड़े प्रसिद्ध ₹200 करोड़ के चंदे में हेरा फेरी के मामले ने एक बार फिर से बड़ी चर्चा छेड़ दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कथित घोटाले के सिलसिले में आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. सोशल मीडिया पर अक्सर ही यह दावा किया जाता है कि मनुस्मृति में चंदा चुराने वाले चोरों को खौलते तेल में तलने की सजा का प्रावधान है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

मनुस्मृति में सजा 

मनुस्मृति में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसमें कहा गया हो कि मंदिर के चंदे या फिर धार्मिक संपत्ति की चोरी करने वाले व्यक्ति को खौलते तेल में तला जाना चाहिए. यह दावा एक मिथक है जिसे सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है. इसके बजाय मनुस्मृति मंदिर की संपत्ति की चोरी को सबसे गंभीर धार्मिक अपराधों में से एक मानती है और इसके लिए कठोर आर्थिक, कानूनी और आध्यात्मिक परिणाम का प्रावधान करती है. 

मंदिर की चोरी महापाप 

मनुस्मृति के 11वें अध्याय के मुताबिक मंदिर की संपत्ति, चढ़ावे या फिर देवता को समर्पित कीमती चीजों की चोरी एक महापाप है. ऐसी चोरी की तुलना स्वर्ण स्तेय से की जाती है. इसका मतलब होता है सोने की चोरी. इस पारंपरिक हिंदू कानूनी सोच में सबसे गंभीर अपराधों में से एक गिना जाता है. क्योंकि मंदिर के चंदे को देवता को समर्पित पवित्र संपत्ति माना जाता है इस वजह से इस अपराध को सामान्य चोरी की तुलना में काफी ज्यादा गंभीर माना जाता है.

ज्यादा जिम्मेदारी के साथ सजा भी कठोर 

मनुस्मृति में पाए जाने वाले मुख्य सिद्धांतों में से एक यह है कि अपराधी के ज्ञान और सामाजिक जिम्मेदारी के मुताबिक सजा काफी ज्यादा कठोर होनी चाहिए. जिस तरफ आम लोगों पर चोरी की गई संपत्ति के मूल्य से कई गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता था वहीं व्यापारियों को भारी जुर्माना का सामना करना पड़ता था. इसी के साथ शासकों को और भी कठोर सजा दी जाती थी और पुजारी या फिर ट्रस्टी जैसे विद्वान लोग जो मंदिर की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करते थे उन्हें सबसे बड़ा दोषी माना जाता था. ऐसे मामलों में निर्धारित जुर्माना चोरी की गई संपत्ति के मूल्य का 64 से 128 गुना तक हो सकता था. ऐसा इसलिए क्योंकि उनसे दूसरों की तुलना में धार्मिक कर्तव्यों को बेहतर ढंग से समझने की उम्मीद की जाती थी. 

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आर्थिक दंड और संपत्ति जब्त करना 

ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की संपति चुराने के दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर शासकों को कड़ा आर्थिक दंड लगाने की उम्मीद की जाती थी. इसमें चोरी की गई संपत्ति की कीमत से कई गुना ज्यादा रकम वसूलना या फिर काफी गंभीर मामलों में अपराधी की संपत्ति जब्त करना शामिल हो सकता था.

शारीरिक दंड अपराध की गंभीरता पर निर्भर 

मनुस्मृति राजा को यह अधिकार भी देती थी कि वह कीमती धार्मिक संपत्ति से जुड़ी चोरी के काफी गंभीर मामलों में कठोर शारीरिक दंड दे सके. ऐतिहासिक व्याख्याओं से यह पता चलता है कि दंड में अंग भंग करना और सबसे गंभीर मामलों में मौत की सजा पर शामिल हो सकती थी.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Ayodhya Ram Mandir Manusmriti Ayodhya Ram Mandir Donation Scam
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