BCCI और PCB की कमाई में कितना अंतर, क्रिकेट की दुनिया के बादशाह से कितना पीछे पाकिस्तान?
Earnings Of BCCI And PCB: क्रिकेट की दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड BCCI के आगे PCB की कुल वैल्यू भारतीय बोर्ड के सामने नाम मात्र की है. चलिए जानें कि आखिर दोनों के बीच इतना बड़ा फर्क क्यों है.
Earnings Of BCCI And PCB: बीते दिन भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला गया है. इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर एशिया कप में नौवीं बार जीत अपने नाम कर ली है. अब भारत में क्रिकेट केवल खेल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और जश्न का हिस्सा है. यही वजह है कि यहां क्रिकेट एक बड़े कारोबार के रूप में भी उभरा है, जिसकी बागडोर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के हाथों में है. इसे न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है. चलिए जानें कि इसके आगे PCB कितना पिद्दी सा है.
BCCI की ताकत और कमाई
क्रिकेट 100 से ज्यादा देशों में खेला जाता है, लेकिन अकेला BCCI ही वैश्विक स्तर पर टॉप 10 क्रिकेट बोर्ड्स की कुल आय का करीब 85% हिस्सा देता है. यह आंकड़ा बताता है कि भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता कितनी जबरदस्त है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, BCCI की अनुमानित वैल्यू 2.25 बिलियन डॉलर यानि करीब 18,760 करोड़ रुपये है.
BCCI की सबसे बड़ी ताकत IPL को माना जाता है. आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, विज्ञापन स्पॉन्सरशिप और टिकट बिक्री से BCCI को हर साल हजारों करोड़ रुपये की आमदनी होती है. 2019 में बोर्ड की सालाना कमाई 3906 करोड़ रुपये थी, जो 2024 तक बढ़कर 7988 करोड़ रुपये पहुंच गई. यानी सिर्फ पांच सालों में BCCI ने अपनी आय को दोगुना कर लिया है.
PCB की क्या है स्थिति?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB दुनिया का चौथा सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन इसकी वित्तीय ताकत BCCI के मुकाबले बेहद कम है. PCB की अनुमानित वैल्यू लगभग 55 मिलियन डॉलर यानि करीब 458 करोड़ रुपये बताई जाती है. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) PCB के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है. इस लीग से प्रसारण अधिकार और प्रायोजन राशि तो मिलती है, मगर इनसे होने वाली कमाई IPL की तुलना में बहुत कम है.
दोनों की कमाई का अंतर
दोनों बोर्ड्स की वित्तीय स्थिति की तुलना करने पर साफ पता चलता है कि BCCI और PCB के बीच जमीन-आसमान का फर्क है. जहां BCCI की वैल्यू 18 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है, वहीं PCB मुश्किल से 450 करोड़ रुपये तक ही पहुंच पाता है. यह अंतर खिलाड़ियों की आय में भी झलकता है.
उदाहरण से समझें तो पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में बाबर आजम जैसे बड़े खिलाड़ी को लगभग 2,20,000 डॉलर यानि करीब 1.95 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. वहीं, IPL में पंजाब किंग्स ने एक अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी प्रियांश आर्य को 3.8 करोड़ रुपये में खरीदा गया. यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार भी भारतीय लीग के उभरते खिलाड़ियों की तुलना में कम फीस पाता है.
