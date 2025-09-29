हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cup 2025: क्रिकेट मैच के बाद कोई खिलाड़ी फेंक दे इनाम का चेक तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?

Asia Cup 2025: क्रिकेट मैच के बाद कोई खिलाड़ी फेंक दे इनाम का चेक तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?

Asia Cup 2025: बीते दिन एशिया कप के फाइनल मैच में भारत ने पाक को करारी शिकस्त दी. इस दौरान पाक टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने रनर-अप प्राइज मनी का चेक लेने के बाद उसे स्टेज से नीचे फेंक दिया.

By : निधि पाल | Updated at : 29 Sep 2025 12:15 PM (IST)
Asia Cup 2025: क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं है, बल्कि यह खेल सम्मान, परंपरा और खिलाड़ियों के आचरण से भी जुड़ा होता है. एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. यह भारत का एशिया कप के इतिहास में 9वां खिताब था. लेकिन जीत-हार से इतर इस मैच की चर्चा एक अलग वजह से भी हो रही है. 

दरअसल, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए पुरस्कार वितरण समारोह में पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने रनर-अप प्राइज मनी का चेक लेने के बाद उसे स्टेज से नीचे फेंक दिया. चलिए जानें कि अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करता है, तो उसे कितनी सजा मिलती है.

आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन

किसी भी खिलाड़ी द्वारा इनाम की वस्तु या चेक को मंच पर फेंकना न सिर्फ असम्मानजनक है, बल्कि यह सीधे तौर पर आईसीसी की आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है. आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट खिलाड़ियों से अपेक्षा करता है कि वे हार या जीत की स्थिति में खेल की भावना और शिष्टाचार का पालन करें. इस तरह की हरकत लेवल 1 या लेवल 2 अपराध की श्रेणी में आ सकती है. 

क्या हो सकती है सजा?

ऐसी स्थिति में दोषी खिलाड़ी पर कई तरह की कार्रवाई की जा सकती है. सबसे पहले मैच रेफरी उस घटना की रिपोर्ट तैयार करेंगे और आईसीसी अनुशासनात्मक समिति को भेजेंगे. इसके बाद खिलाड़ी को चेतावनी, मैच फीस का भारी जुर्माना या फिर एक से दो मैच का निलंबन झेलना पड़ सकता है. अगर यह हरकत जानबूझकर और अपमानजनक मानी जाती है, तो सजा और भी कठोर हो सकती है.

टीम और देश की छवि पर असर

क्रिकेट एक वैश्विक खेल है और करोड़ों लोग इसे देखते हैं. ऐसे में जब कोई कप्तान या खिलाड़ी इस तरह का असंयमित व्यवहार करता है, तो इससे न केवल उसकी व्यक्तिगत छवि धूमिल होती है बल्कि उसकी टीम और देश की प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुंचता है. यही कारण है कि आईसीसी और राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हैं.

पहले भी हुई हैं सख्त कार्रवाई

अतीत में कई बार खिलाड़ियों को आचार संहिता उल्लंघन पर सख्त सजा दी गई है. चाहे मैदान पर गाली-गलौज हो, अंपायर से दुर्व्यवहार हो या पुरस्कार समारोह में अनुचित आचरण, आईसीसी ने हमेशा अनुशासनात्मक कार्रवाई कर खेल की साख बनाए रखने की कोशिश की है.

Published at : 29 Sep 2025 12:15 PM (IST)
