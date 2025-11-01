हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBihar Assembly Election 2025: अनंत सिंह के अलावा कौन-कौन हैं बिहार के बाहुबली नेता, कहां से कौन लड़ता है चुनाव

Bihar Assembly Election 2025: अनंत सिंह के अलावा कौन-कौन हैं बिहार के बाहुबली नेता, कहां से कौन लड़ता है चुनाव

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी काफी तेजी से चल रही हैं. आइए जानते हैं बिहार राजनीति के कुछ बाहुबली नेताओं के बारे में.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 01 Nov 2025 06:56 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar Assembly Election 2025: बिहार अपने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है और राज्य में चुनावी गतिविधियां रफ्तार पकड़ रही हैं. इसी बीच आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ उन बाहुबली नेताओं के बारे में जिनका राज्य में हमेशा से दबदबा रहा है. जैसे पटना के मोकामा सीट से चुनाव लड़ रहे छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत कुमार सिंह जेडीयू के टिकट पर मैदान में है. आइए जानते हैं की अनंत कुमार सिंह के अलावा और कौन से बाहुबली हैं जो आज भी बिहार की बाहुबली राजनीति की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं. 

रीतलाल यादव 

अपनी सख्त छवि और अटूट प्रभाव के लिए मशहूर रीतलाल यादव एक बार फिर से आरजेडी के टिकट पर दानापुर से चुनाव लड़ रहे हैं. रीतलाल पहले भी जेल में रहकर चुनाव जीत चुके हैं और अपने क्षेत्र में उनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है.

राजेश रंजन 

बिहार की राजनीति के दिग्गज राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मधेपुर और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया से चुनाव लड़ा था. बीते समय में उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था.

अवधेश मंडल 

पूर्णिया के राजनीतिक क्षेत्र में एक जाना माना नाम अवधेश मंडल रुपौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी बीमा भारती ने पूर्णिया से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. अवधेश मंडल खुद भी राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं. 

मनोरंजन सिंह 

स्थानीय स्तर पर धूमल सिंह के नाम से मशहूर मनोरंजन सिंह सारण जिले की एकम सीट से लोजपा के उम्मीदवार हैं. वे एकम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय है और चुनाव लड़ते रहते हैं.

अमरिंदर उर्फ पप्पू पांडे 

बिहार के बाहुबली नेताओं में एक और जाना माना नाम पप्पू पांडे जदयू के टिकट पर गोपालगंज जिले के कुचायकोट सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. 

सत्ता का हो रहा हस्तांतरण

बक्सर में बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत बीजेपी के टिकट पर चुनाव में खड़े हैं. इसी के साथ हुलास पांडे ब्रह्मपुत्र से लोजपा के उम्मीदवार है. वहीं अगर वैशाली की बात करें तो मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं.

इसी के साथ सिवान से बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और आरजेडी के टिकट पर रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे हैं. आपको बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के पूर्व सांसद थे और तिहाड़ जेल में बंद थे. उनकी मृत्यु 2021 में हो गई थी. 

वही औरंगाबाद के नबीनगर में आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. आनंद मोहन सिंह शिवहर के पूर्व सांसद रह चुके हैं. वे गोपालगंज के जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में जेल में थे. उनकी पत्नी लवली आनंद ने शिवहर में जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता था.  इसी बीच राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी जेडीयू के टिकट पर नवादा से चुनाव लड़ रही हैं. साथ ही कुख्यात अशोक माहतो की पत्नी अनीता देवी वारिसलीगंज से आरजेडी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं .

इसी के साथ महाराजगंज के पूर्व सांसद बाहुबली प्रभुनाथ सिंह एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद भी वे बिहार के राजनीतिक इतिहास में प्रमुख नाम बने हुए हैं. अभिषेक के साथ उनके बेटे रंधीर सिंह सारण जिले की मंझी सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: बिहार विधानसभा चुनाव की ये हैं हॉट सीटें, जानें यहां कितने हिंदू-कितने मुस्लिम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 01 Nov 2025 06:56 PM (IST)
Tags :
Bihar Elections Anant Singh BIhar Politics
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दे डाला बड़ा बयान
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दिया बड़ा बयान
ओटीटी
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दे डाला बड़ा बयान
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दिया बड़ा बयान
ओटीटी
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
विश्व
'कोई अकेला नहीं रहेगा...', अमेरिका बोला- झगड़ालू चीन से निपटने के लिए सहयोगियों को तकनीक देने को तैयार
'कोई अकेला नहीं रहेगा...', अमेरिका बोला- झगड़ालू चीन से निपटने के लिए सहयोगियों को तकनीक देने को तैयार
दिल्ली NCR
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं
यूटिलिटी
म्युचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर एफडी, कहां निवेश करना है ज्यादा सेफ, जान लीजिए
म्युचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर एफडी, कहां निवेश करना है ज्यादा सेफ, जान लीजिए
ट्रेंडिंग
'श्यामा आन बसो वृंदावन में' भजन पर लड़की ने किया गजब का डांस- वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
'श्यामा आन बसो वृंदावन में' भजन पर लड़की ने किया गजब का डांस- वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget