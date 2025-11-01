Bihar Assembly Election 2025: बिहार अपने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है और राज्य में चुनावी गतिविधियां रफ्तार पकड़ रही हैं. इसी बीच आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ उन बाहुबली नेताओं के बारे में जिनका राज्य में हमेशा से दबदबा रहा है. जैसे पटना के मोकामा सीट से चुनाव लड़ रहे छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत कुमार सिंह जेडीयू के टिकट पर मैदान में है. आइए जानते हैं की अनंत कुमार सिंह के अलावा और कौन से बाहुबली हैं जो आज भी बिहार की बाहुबली राजनीति की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं.

रीतलाल यादव

अपनी सख्त छवि और अटूट प्रभाव के लिए मशहूर रीतलाल यादव एक बार फिर से आरजेडी के टिकट पर दानापुर से चुनाव लड़ रहे हैं. रीतलाल पहले भी जेल में रहकर चुनाव जीत चुके हैं और अपने क्षेत्र में उनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है.

राजेश रंजन

बिहार की राजनीति के दिग्गज राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मधेपुर और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया से चुनाव लड़ा था. बीते समय में उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था.

अवधेश मंडल

पूर्णिया के राजनीतिक क्षेत्र में एक जाना माना नाम अवधेश मंडल रुपौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी बीमा भारती ने पूर्णिया से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. अवधेश मंडल खुद भी राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं.

मनोरंजन सिंह

स्थानीय स्तर पर धूमल सिंह के नाम से मशहूर मनोरंजन सिंह सारण जिले की एकम सीट से लोजपा के उम्मीदवार हैं. वे एकम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय है और चुनाव लड़ते रहते हैं.

अमरिंदर उर्फ पप्पू पांडे

बिहार के बाहुबली नेताओं में एक और जाना माना नाम पप्पू पांडे जदयू के टिकट पर गोपालगंज जिले के कुचायकोट सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

सत्ता का हो रहा हस्तांतरण

बक्सर में बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत बीजेपी के टिकट पर चुनाव में खड़े हैं. इसी के साथ हुलास पांडे ब्रह्मपुत्र से लोजपा के उम्मीदवार है. वहीं अगर वैशाली की बात करें तो मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं.

इसी के साथ सिवान से बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और आरजेडी के टिकट पर रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे हैं. आपको बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के पूर्व सांसद थे और तिहाड़ जेल में बंद थे. उनकी मृत्यु 2021 में हो गई थी.

वही औरंगाबाद के नबीनगर में आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. आनंद मोहन सिंह शिवहर के पूर्व सांसद रह चुके हैं. वे गोपालगंज के जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में जेल में थे. उनकी पत्नी लवली आनंद ने शिवहर में जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता था. इसी बीच राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी जेडीयू के टिकट पर नवादा से चुनाव लड़ रही हैं. साथ ही कुख्यात अशोक माहतो की पत्नी अनीता देवी वारिसलीगंज से आरजेडी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं .

इसी के साथ महाराजगंज के पूर्व सांसद बाहुबली प्रभुनाथ सिंह एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद भी वे बिहार के राजनीतिक इतिहास में प्रमुख नाम बने हुए हैं. अभिषेक के साथ उनके बेटे रंधीर सिंह सारण जिले की मंझी सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.

